Guatemala registra los precios de combustibles más altos de la región

Mientras el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos avanza, también incrementa la incertidumbre sobre el mercado internacional de los precios del petróleo.

Las presiones de este conflicto ya se hacen presentes en Centroamérica, en donde, según datos actualizados de las instituciones locales encargadas de monitorear la comercialización de los hidrocarburos, es Guatemala la nación más afectada por el alza de precios.

En este país, se registra que la gasolina superior tiene un precio presente un precio de $5.17 por galón, la regular de $5.03, mientras el diésel es el producto sobre se reporta la mayor alza con $5.55.

En declaraciones recientes, el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, Erwin Barrios, afirmó que el impacto de los precios está directamente relacionado al precio del barril de referencia West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) que ha experimentado un aumento del 66.4 %.

En el comparativo interanual la gasolina superior ha registrado un alza del 33.51 %; la gasolina regular un 34.7 %; y el diésel un 52.9 %. Según Barrios, aunque los esfuerzos estatales están encaminados a amortizar la escalada, el panorama internacional prevé una tendencia al alza.

Mientras tanto, en El Salvador tras la última variación que entró en vigor el pasado 31 de marzo, el precio de la gasolina superior se instaló en $4.29; en cuanto a la gasolina regular el mayor costo de venta es de $3.97; y el diésel en $4.15 como precio más alto.

Estos datos muestran una amplia diferencia en los precios que pagan los conductores guatemaltecos y salvadoreños, la cual asciende a $0.88 respecto a la gasolina superior; a $1.06 con respecto a la gasolina regular; y a $1.40 en cuanto al precio del diésel.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos, y Minas (DGEHM) de El Salvador ha indicado que las variaciones al alza responden al cierre del estrecho de Ormuz, sumado a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia, entre otros factores.

A su vez, indicó que continuará con inspecciones en estaciones de servicio para garantizar la calidad y cantidad del combustible, al tiempo que monitorea el comportamiento del mercado internacional. «El objetivo es que los salvadoreños obtengan los máximos beneficios por su compra», señaló.

Sin embargo, el panorama al alza también causa preocupación en otros países centroamericanos como Nicaragua, el segundo más afectado, y en donde la gasolina especial presenta un precio de $5.06; gasolina regular $4.94; y el diésel $4.47. Mientras que, en Costa Rica, la gasolina regular refleja un costo de $5.03 por galón; la regular $4.83, y el diésel $4.21.

Asimismo, en Honduras, la gasolina superior se comercializa por $5.05, la regular por $4.45, y el diésel por $4.84. En ese país, la Secretaría de Energía ha reiterado, como en otros casos, que los precios están siendo presionados por factores internacionales.

Además, animaron a los consumidores hondureños a optimizar el consumo mediante planificación de trayectos, uso compartido de vehículos y preferencia por el transporte público, con el objetivo de mitigar los efectos del alza.

Finalmente, en Panamá la presión de los precios también impacta, aunque con menor incidencia el bolsillo de los ciudadanos, en este país, la gasolina superior se comercializa en $4.45; y el diésel en $5.14.

Un panorama que podría cambiar en las próximas semanas de mantenerse las tensiones geopolíticas y las restricciones en la oferta global trayendo mayores aumentos en el mercado petrolero, y su consiguiente incidencia en la cadena de comercialización globales.

Más allá de la región, Estados Unidos, es tanto protagonista como víctima de este incremento de precios, con datos actualizados a la fecha, la nación norteamericana reporta que la gasolina superior se comercializa en $4.99; la regular en $4.11; y el diésel en $5.61.

Sin embargo, este país mantiene las amenazas de ataques a las estructuras energéticas de Irán, lo que podría derivar en una crisis que mayor, que podría empujar aún más los precios.

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