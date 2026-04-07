Defensoría del Consumidor realizó 555 verificaciones durante la Semana Santa

Fue desde el pasado mes de abril de 2025 que mientras Niurka Marcos se encontraba dentro del reality show “La Casa de los Famosos All-Stars”, su joven novio le propuso matrimonio.

Pero para el mes de diciembre (de 2025) la vedette y Bruno Espinosa sorprendieron al revelar que este próximo 1 de agosto de 2026 se casarán en en alguna playa de Yucatán o dentro de la Península.

No obstante, a cuatro meses de que la cubana se case por cuarta vez, pero ahora con un joven 20 años menor que ella, un periodista de espectáculos y un comediante yucateco han exhibido al novio de Niurka.

Por lo que recientemente ha quedado al descubierto que Bruno antes de ser pareja de la cubana no solo era stripper en un antro gay de Mérida, sino que también se dedicaba a ofrecer servicio sexual a hombres; fue pareja de varias mujeres transexuales e incluso consumía cristal.

Fue a través de una reciente emisión del programa del periodista de espectáculos, Javier Ceriani en el que éste habló del presunto turbio pasado del prometido de la actriz cubana.

En el programa, el argentino inició comentando que Bruno Espinosa nunca ha ocultado que trabajaba de stripper en un antro gay de la ciudad de Mérida, pero esa no habría sido su única fuente para conseguir dinero.

Según Ceriani, el joven novio de Niurka también ofrecía servicio sexual a hombres a través de Facebook.

“Bruno era un stripper, modelo de una disco gay de un bar de Mérida. Lo conocían a Bruno un montón de gays, él vendía en Facebook sus servicios [sexuales], yo tengo los screenshots (capturas de pantalla) y muchas trans dicen que se acostaron con Bruno…”, explicó Javier.

El comunicador prosiguió señalando que “todas las trans de Mérida tienen historia con el novio de Niurka” y para prueba, el testimonio de una chica que en plática con el comediante yucateco identificado como ‘Miramelindo’, habló sobre el pasado de Bruno.

Sin embargo, el argentino decidió profundizar en el tema y es por ello que se comunicó con el también influencer yucateco para conocer más “detalles” sobre la vida del prometido de la vedette.

Es así como mediante una videollamada, ‘Miramelindo’ le reveló al periodista de espectáculos que una chica transexual identificada como Andrea Ferrer —a quien entrevistó para su canal de YouTube— le reveló que sostuvo una relación con Bruno.

Asimismo, el comediante yucateco mencionó que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, le estuvieron enviando audios e imágenes que “incriminan a Bruno” sobre su faceta como pareja de gays.

El creador de contenido también aprovechó la charla con Javier Ceriani para aclaró que él no fue quien exhibió las fotos “comprometedoras” de Bruno que circulan en redes sociales.

Pero tras esta aclaración, el argentino no solo confirmó que ‘Miramelindo’ no le envió nada, sino que Javier destacó que su equipo investigo y pudo contactar a un presunto testigo, quien brindó más información sobre el supuesto pasado “oscuro” del novio de Niurka.

“Como Mérida es muy pequeño, entonces nos conocemos todos… yo conozco a esa trans [Andrea Ferrer]… se llevaba mucho con Bruno, se iba de after con Bruno, se metían cosas con Bruno… su marido de Niurka pues es consumidor de cristal de eso yo fui testigo también…”, inició mencionando el presunto testigo.

Y prosiguió diciendo: “A Bruno lo conocen pues todas las trans… pues eso, eso sí fue verdad… Bruno sabe muy bien… eso de que Bruno andaba con las trans claro que sí, yo tengo amigas que han andado con él…”.

Y añadió: “Incluso yo a Bruno, yo lo conocí en un after porque andaba de pareja con una trans“.

En el programa, tras el testimonio de un presunto conocido del prometido de Niurka Marcos, el periodista de espectáculos dejó al descubierto el otro supuesto trabajo del oriundo de Veracruz.

Es decir, Javier Ceriani afirmó que le enviaron una página de Facebook en el que se podía ver a Bruno Espinosa ofreciendo servicios como sexoservidor.

Sobre este tema, el comediante yucateco se limitó a decir que Bruno había trabajado en varias discos gays, incluso señaló que “era uno de los chicos más cotizados a pesar de no ser tan joven, pues es muy guapo, muy bien parecido”.

YouTube video

Asimismo, el influencer yucateco manifestó que “él sabe que tiene ese pasado”, por lo que al andar con una figura pública como Niurka, era muy seguro que lo expongan.

Finalmente, ‘Miramelindo’ comentó que la cubana no debe molestarse ni ofenderse de que ahora el pasado de su prometido salga a la luz, pues era obvio que eso pasaría.

Luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani exhibiera al novio de Niurka y, que señalara al comediante yucateco como un presunto testigo de la información que develó, la actriz decidió pronunciarse.

Y como ya es costumbre Niurka Marcos arremetió en contra del argentino y el yucateco.

A través de sus historias de Instagram, la vedette afirmó que el comunicador simplemente pretendía desprestigiar a su novio, pues es lo único que sabía hacer.

Mientras que del comediante dijo que éste solo quiere colgarse de la fama de ella y su novio para hacerse conocido. Aunque lo que más destaca de los vídeos de Niurka dedicados al yucateco son los insultos que le propinó.

Esto a raíz de que ‘Miramelindo’ compartido un vídeo con el testimonio de una chica trans que afirmó haber sido pareja de Bruno Espinosa durante dos años y medio.

Cabe destacar que aunque Niurka “explota” en contra del periodista de espectáculos y el comediante yucateco, hasta el momento su prometido no se pronunció al respecto tras estos delicados señalamientos.

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