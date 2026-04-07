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El turismo se consolida como pilar económico en El Salvador
El sector turismo en El Salvador continúa posicionándose como un motor clave para la economía nacional y un punto de atracción cada vez más diverso a nivel internacional.
De acuerdo con la ministra de Turismo, Morena Valdez, el aporte del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) del país se ha duplicado en los últimos años, pasando del 5 % al 10 % en 2024.
Las autoridades señalan que este comportamiento refleja no solo una recuperación tras la pandemia, sino una consolidación del sector dentro de la economía salvadoreña.
A este desempeño se suma la generación de divisas. Solo en 2025, El Salvador reportó más de $3,600 millones en ingresos provenientes de visitantes internacionales.
«ONU turismo nos colocó como uno de los tres países del mundo que más creció después de la pandemia, el sector turismo pasó de representar el 5 % del PIB al 10 % en el 2024; en el 2025 se generaron más de $3,600 millones en ingresos de divisas a través de los visitantes internacionales que vinieron de los diferentes países», detalló Valdez en la entrevista que brindó a radio Punto 105.
Durante Semana Santa, el país recibió 208,000 visitantes internacionales, en la que Guatemala se posicionó como el principal emisor de turistas, con 114,000 visitantes, equivalente al 54 % del total.
Le siguieron Honduras, con 39,000 turistas (19 %), y Estados Unidos, con 36,000 (17 %), mientras que 19,000 visitantes provinieron de otras partes del mundo.
«El presidente Nayib Bukele ha tenido esta gran visión, le estamos apostando al mercado centroamericano, porque sabemos que hay un contexto mundial donde los europeos y norteamericanos están viajando menos, y hemos aumentado visitas de sudamericanos y nuevos mercados como México y Colombia. Están buscando este nuevo destino llamado El Salvador, vienen porque se sienten seguros», añadió.
Internacionales
Guatemala registra los precios de combustibles más altos de la región
Mientras el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos avanza, también incrementa la incertidumbre sobre el mercado internacional de los precios del petróleo.
Las presiones de este conflicto ya se hacen presentes en Centroamérica, en donde, según datos actualizados de las instituciones locales encargadas de monitorear la comercialización de los hidrocarburos, es Guatemala la nación más afectada por el alza de precios.
En este país, se registra que la gasolina superior tiene un precio presente un precio de $5.17 por galón, la regular de $5.03, mientras el diésel es el producto sobre se reporta la mayor alza con $5.55.
En declaraciones recientes, el viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, Erwin Barrios, afirmó que el impacto de los precios está directamente relacionado al precio del barril de referencia West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) que ha experimentado un aumento del 66.4 %.
En el comparativo interanual la gasolina superior ha registrado un alza del 33.51 %; la gasolina regular un 34.7 %; y el diésel un 52.9 %. Según Barrios, aunque los esfuerzos estatales están encaminados a amortizar la escalada, el panorama internacional prevé una tendencia al alza.
Mientras tanto, en El Salvador tras la última variación que entró en vigor el pasado 31 de marzo, el precio de la gasolina superior se instaló en $4.29; en cuanto a la gasolina regular el mayor costo de venta es de $3.97; y el diésel en $4.15 como precio más alto.
Estos datos muestran una amplia diferencia en los precios que pagan los conductores guatemaltecos y salvadoreños, la cual asciende a $0.88 respecto a la gasolina superior; a $1.06 con respecto a la gasolina regular; y a $1.40 en cuanto al precio del diésel.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos, y Minas (DGEHM) de El Salvador ha indicado que las variaciones al alza responden al cierre del estrecho de Ormuz, sumado a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia, entre otros factores.
A su vez, indicó que continuará con inspecciones en estaciones de servicio para garantizar la calidad y cantidad del combustible, al tiempo que monitorea el comportamiento del mercado internacional. «El objetivo es que los salvadoreños obtengan los máximos beneficios por su compra», señaló.
Sin embargo, el panorama al alza también causa preocupación en otros países centroamericanos como Nicaragua, el segundo más afectado, y en donde la gasolina especial presenta un precio de $5.06; gasolina regular $4.94; y el diésel $4.47. Mientras que, en Costa Rica, la gasolina regular refleja un costo de $5.03 por galón; la regular $4.83, y el diésel $4.21.
Asimismo, en Honduras, la gasolina superior se comercializa por $5.05, la regular por $4.45, y el diésel por $4.84. En ese país, la Secretaría de Energía ha reiterado, como en otros casos, que los precios están siendo presionados por factores internacionales.
Además, animaron a los consumidores hondureños a optimizar el consumo mediante planificación de trayectos, uso compartido de vehículos y preferencia por el transporte público, con el objetivo de mitigar los efectos del alza.
Finalmente, en Panamá la presión de los precios también impacta, aunque con menor incidencia el bolsillo de los ciudadanos, en este país, la gasolina superior se comercializa en $4.45; y el diésel en $5.14.
Un panorama que podría cambiar en las próximas semanas de mantenerse las tensiones geopolíticas y las restricciones en la oferta global trayendo mayores aumentos en el mercado petrolero, y su consiguiente incidencia en la cadena de comercialización globales.
Más allá de la región, Estados Unidos, es tanto protagonista como víctima de este incremento de precios, con datos actualizados a la fecha, la nación norteamericana reporta que la gasolina superior se comercializa en $4.99; la regular en $4.11; y el diésel en $5.61.
Sin embargo, este país mantiene las amenazas de ataques a las estructuras energéticas de Irán, lo que podría derivar en una crisis que mayor, que podría empujar aún más los precios.
Principal
Defensoría del Consumidor realizó 555 verificaciones durante la Semana Santa
Durante las vacaciones de Semana Santa, más de 120 profesionales de la Defensoría del Consumidor llevaron a cabo inspecciones en diferentes comercios con el fin de garantizar los precios de los productos a la venta así como revisar que no estén vencidos, informó en la Entrevista AM el titular de la institución, Ricardo Salazar.
En total fueron 555 verificaciones en diferentes puntos; siendo uno de los principales aspectos de incumplimiento, la falta de información sobre los mecanismos de atención y el segundo hallazgo, la detección de producto vencido en 63 casos.
«La mayoría de productos vencidos detectados fueron identificados en cocina», dijo Salazar. Indicó que la Defensoría también atendió denuncias de empresas de alquiler de vehículos por cargos no anunciados.
El funcionario dijo que tras estos hallazgos se impondrán sanciones en función de la afectación que generen al consumidor. «La Ley de Protección al Consumidor establece que las sanciones muy graves pueden derivar hasta los 500 salarios mínimos», aclaró.
En lo que va del año, la Defensoría del Consumido ya ha realizado más de 6,700 verificaciones y solo durante el primer trimestre impuso multas por más de 900 mil dólares.
Jetset
Exhiben al prometido de Niurka; comediante yucateco revela detalles del pasado de Bruno
Fue desde el pasado mes de abril de 2025 que mientras Niurka Marcos se encontraba dentro del reality show “La Casa de los Famosos All-Stars”, su joven novio le propuso matrimonio.
Pero para el mes de diciembre (de 2025) la vedette y Bruno Espinosa sorprendieron al revelar que este próximo 1 de agosto de 2026 se casarán en en alguna playa de Yucatán o dentro de la Península.
No obstante, a cuatro meses de que la cubana se case por cuarta vez, pero ahora con un joven 20 años menor que ella, un periodista de espectáculos y un comediante yucateco han exhibido al novio de Niurka.
Por lo que recientemente ha quedado al descubierto que Bruno antes de ser pareja de la cubana no solo era stripper en un antro gay de Mérida, sino que también se dedicaba a ofrecer servicio sexual a hombres; fue pareja de varias mujeres transexuales e incluso consumía cristal.
Fue a través de una reciente emisión del programa del periodista de espectáculos, Javier Ceriani en el que éste habló del presunto turbio pasado del prometido de la actriz cubana.
En el programa, el argentino inició comentando que Bruno Espinosa nunca ha ocultado que trabajaba de stripper en un antro gay de la ciudad de Mérida, pero esa no habría sido su única fuente para conseguir dinero.
Según Ceriani, el joven novio de Niurka también ofrecía servicio sexual a hombres a través de Facebook.
“Bruno era un stripper, modelo de una disco gay de un bar de Mérida. Lo conocían a Bruno un montón de gays, él vendía en Facebook sus servicios [sexuales], yo tengo los screenshots (capturas de pantalla) y muchas trans dicen que se acostaron con Bruno…”, explicó Javier.
El comunicador prosiguió señalando que “todas las trans de Mérida tienen historia con el novio de Niurka” y para prueba, el testimonio de una chica que en plática con el comediante yucateco identificado como ‘Miramelindo’, habló sobre el pasado de Bruno.
Sin embargo, el argentino decidió profundizar en el tema y es por ello que se comunicó con el también influencer yucateco para conocer más “detalles” sobre la vida del prometido de la vedette.
Es así como mediante una videollamada, ‘Miramelindo’ le reveló al periodista de espectáculos que una chica transexual identificada como Andrea Ferrer —a quien entrevistó para su canal de YouTube— le reveló que sostuvo una relación con Bruno.
Asimismo, el comediante yucateco mencionó que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+, le estuvieron enviando audios e imágenes que “incriminan a Bruno” sobre su faceta como pareja de gays.
El creador de contenido también aprovechó la charla con Javier Ceriani para aclaró que él no fue quien exhibió las fotos “comprometedoras” de Bruno que circulan en redes sociales.
Pero tras esta aclaración, el argentino no solo confirmó que ‘Miramelindo’ no le envió nada, sino que Javier destacó que su equipo investigo y pudo contactar a un presunto testigo, quien brindó más información sobre el supuesto pasado “oscuro” del novio de Niurka.
“Como Mérida es muy pequeño, entonces nos conocemos todos… yo conozco a esa trans [Andrea Ferrer]… se llevaba mucho con Bruno, se iba de after con Bruno, se metían cosas con Bruno… su marido de Niurka pues es consumidor de cristal de eso yo fui testigo también…”, inició mencionando el presunto testigo.
Y prosiguió diciendo: “A Bruno lo conocen pues todas las trans… pues eso, eso sí fue verdad… Bruno sabe muy bien… eso de que Bruno andaba con las trans claro que sí, yo tengo amigas que han andado con él…”.
Y añadió: “Incluso yo a Bruno, yo lo conocí en un after porque andaba de pareja con una trans“.
En el programa, tras el testimonio de un presunto conocido del prometido de Niurka Marcos, el periodista de espectáculos dejó al descubierto el otro supuesto trabajo del oriundo de Veracruz.
Es decir, Javier Ceriani afirmó que le enviaron una página de Facebook en el que se podía ver a Bruno Espinosa ofreciendo servicios como sexoservidor.
Sobre este tema, el comediante yucateco se limitó a decir que Bruno había trabajado en varias discos gays, incluso señaló que “era uno de los chicos más cotizados a pesar de no ser tan joven, pues es muy guapo, muy bien parecido”.
YouTube video
Asimismo, el influencer yucateco manifestó que “él sabe que tiene ese pasado”, por lo que al andar con una figura pública como Niurka, era muy seguro que lo expongan.
Finalmente, ‘Miramelindo’ comentó que la cubana no debe molestarse ni ofenderse de que ahora el pasado de su prometido salga a la luz, pues era obvio que eso pasaría.
Luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani exhibiera al novio de Niurka y, que señalara al comediante yucateco como un presunto testigo de la información que develó, la actriz decidió pronunciarse.
Y como ya es costumbre Niurka Marcos arremetió en contra del argentino y el yucateco.
A través de sus historias de Instagram, la vedette afirmó que el comunicador simplemente pretendía desprestigiar a su novio, pues es lo único que sabía hacer.
Mientras que del comediante dijo que éste solo quiere colgarse de la fama de ella y su novio para hacerse conocido. Aunque lo que más destaca de los vídeos de Niurka dedicados al yucateco son los insultos que le propinó.
Esto a raíz de que ‘Miramelindo’ compartido un vídeo con el testimonio de una chica trans que afirmó haber sido pareja de Bruno Espinosa durante dos años y medio.
Cabe destacar que aunque Niurka “explota” en contra del periodista de espectáculos y el comediante yucateco, hasta el momento su prometido no se pronunció al respecto tras estos delicados señalamientos.