Gobierno acerca preenrolamiento del DUI a estudiantes en centros educativos

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que la institución ha realizado más de 6,000 verificaciones a escala nacional en lo que va de 2026 para supervisar los precios de productos de la canasta básica y evitar incrementos injustificados.

Durante su participación en la Entrevista AM, Salazar señaló que la vigilancia de los precios de alimentos ha sido una de las principales tareas de la institución, con el objetivo de proteger la economía de los salvadoreños.

«El tema de la verificación de los precios de los productos de la canasta básica ha sido un eje central dentro de la labor de la Defensoría del Consumidor», destacó el funcionario.

El titular de la entidad explicó que históricamente en el país se han registrado casos en los que comerciantes o productores han sido señalados por especular con los precios de los alimentos, por lo que las inspecciones buscan prevenir estas prácticas.

Salazar indicó que algunas sanciones han sido impuestas principalmente por la falta de colaboración de comerciantes durante las diligencias de verificación realizadas por la institución.

Asimismo, recordó que cuando se detectan incrementos injustificados de precios u otras prácticas abusivas, la Ley de Protección al Consumidor establece multas que pueden alcanzar hasta los 500 salarios mínimos.

El funcionario también destacó herramientas digitales como el portal PRECOMPRA, que permite a la población comparar precios de más de 1,170 productos en supermercados, distribuidos en 20 categorías y actualizados semanalmente.

Además, detalló que en lo que va del año la Defensoría del Consumidor ha brindado más de 21,000 atenciones a escala nacional, entre ellas 17,800 asesorías y más de 3,300 denuncias, muchas relacionadas con servicios financieros y servicios para el hogar.

