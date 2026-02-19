Internacionales
Francia recibió 102 millones de visitantes extranjeros en 2025
En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos «récord» de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.
España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).
Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.
Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.
«España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito», afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.
Debemos «hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país», añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.
En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.
España «concentra un turismo más a inicios de año (…) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares», lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.
Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.
Para reducir la brecha, Papin apuesta por la «diversificación», con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.
También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.
Y la demanda aumentará, con «una proyección de necesidad de 350.000 empleos» en los próximos tres a cinco años.
Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.
Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.
El comienzo de 2026 dibuja «perspectivas alentadoras», con reservas aéreas «en fuerte aumento» en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).
En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con «buenos resultados», según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.
Explosión de camión con gas causa tres muertos y 10 heridos en Chile
Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.
Expresidente surcoreano Yoon condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
Las fechas clave de la caída en desgracia del expríncipe Andrés
Empezó hace años hasta la detención este jueves por la policía británica, como sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.
1999: Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.
Julio de 2011: Andrés renuncia a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.
En ese rol de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional existen sospechas de que pudo transmitir información confidencial a Epstein.
Noviembre de 2019: Andrés se retira de sus funciones públicas, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.
Agosto de 2021: Giuffre presenta una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual.
Enero de 2022: la demanda de la joven es declarada admisible por la justicia. Al día siguiente, la reina Isabel II retira a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.
Febrero de 2022: Andrés llega a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.
Diciembre de 2024: Andrés se ve envuelto en un nuevo escándalo relacionado con sus vínculos con un empresario chino acusado de espionaje.
Enero de 2025: surgen documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein en 2011, aunque el hermano del rey había asegurado que cortó los lazos con el estadounidense en 2010.
17 de octubre de 2025: Andrés renuncia a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 a los 41 años.
30 de octubre de 2025: Carlos III retira a su hermano menor todos sus títulos, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.
Finales de enero/principios de febrero de 2026: se publican millones de nuevos documentos relacionados con el caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense, algunos de los cuales resultan embarazosos y comprometedores para Andrés.
Entre ellos, aparecen fotos sin fecha que muestran al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven con el rostro cubierto, correos electrónicos invitando a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en «privado», así como una acusación de agresión sexual de una segunda mujer que afirma, a través de su abogado, que el financiero la envió a Inglaterra en 2010 para tener relaciones sexuales con Andrés en la residencia de éste en Windsor.
2 de febrero: bajo presión, Andrés deja Windsor para instalarse oficialmente en Sandringham, residencia privada del rey en Norfolk, al este de Inglaterra.
9 de febrero: la policía de Windsor indica que está «examinando» información según la cual Andrés habría transmitido en 2010 a Jeffrey Epstein datos confidenciales cuando era enviado especial para comercio internacional.
11 de febrero: el que fuera primer ministro laborista Gordon Brown llama a la policía a «examinar» las acusaciones según las cuales mujeres habrían sido enviadas a Reino Unido en aviones privados del delincuente sexual estadounidense. Según medios británicos, al menos una habría visitado a Andrés en el Palacio de Buckingham.
19 de febrero: Andrés es arrestado por la policía y puesto bajo custodia, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica.