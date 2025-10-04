Principal
Feria del Jocote Corona reúne a familias y emprendedores en el Cerro Verde
El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) informó que el Parque Natural Cerro Verde amaneció con cielos despejados y un ambiente espectacular para recibir a cientos de visitantes que este fin de semana disfrutan de la tradicional Feria del Jocote Corona 2025, una celebración que combina naturaleza, gastronomía, arte y cultura.
El evento, que se desarrolla este 4 y 5 de octubre en el Cerro Verde, reúne a más de 40 emprendedores que ofrecen una gran variedad de productos derivados del jocote: desde pupusas, vinos, jaleas, postres y bebidas artesanales, hasta cosméticos naturales elaborados con el fruto. Además, los asistentes pueden disfrutar de música en vivo, artesanías, actividades culturales y recorridos guiados por los senderos del parque.
Los más pequeños también tienen su propio espacio en la feria, donde pueden participar en talleres de arte y juegos diseñados para estimular su creatividad. “Los más peques también viven la magia de la Feria del Jocote Corona. Disfrutan en grande en los espacios diseñados para que den rienda suelta a su creatividad y se diviertan sin parar”, destacó la institución.
El ISTU recordó que la entrada general al parque tiene un costo de $2.00 por persona, y los visitantes pueden dejar sus vehículos en los estacionamientos habilitados para luego ser transportados gratuitamente en microbuses hasta el Cerro Verde.
Con un ambiente festivo y vistas impresionantes del volcán de Izalco y el lago de Coatepeque, la Feria del Jocote Corona se consolida como una de las celebraciones más esperadas de la temporada, atrayendo tanto a turistas nacionales como extranjeros que buscan disfrutar de la riqueza cultural y natural de El Salvador.
UES realiza prueba de conocimientos a aspirantes a nuevo ingreso 2026
La Universidad de El Salvador (UES), abrió este sábado sus puertas para recibir a los aspirantes de nuevo ingreso 2026, quienes se sometieron a la prueba de conocimiento general, requisito fundamental para iniciar estudios en la institución.
El examen representa un paso decisivo para miles de jóvenes que buscan continuar su formación académica y alcanzar sus metas profesionales.
La UES destacó que esta jornada es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su esfuerzo, disciplina y sueños.
“Confiamos en que su dedicación abrirá las puertas para integrarse a este máximo centro de estudios superiores del país”, señaló la institución.
Fuerte accidente vial en Ciudad Delgado; una persona resultó lesionada
Una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado en el km 14 ½ de la carretera Panamericana, distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro.
Dos vehículos son los involucrados, los cuales quedaron en la mediana de la carretera.
El lesionado es uno de los conductores y fue trasladado a un centro asistencial.
La inspección de la División de Tránsito determinará la causa para deducir responsabilidad.
Capturan a conductor ebrio responsable de un accidente vial en La Unión
Por conducción peligrosa y lesiones culposas, la policía capturó a Josué Odir Contreras Turcios.
La prueba de alcotest resultó con 278° de alcohol.
Este sujeto chocó con otro vehículo, resultando lesionado el conductor.
El percance se registró sobre el km 206 de la carretera Panamericana, distrito de Pasaquina, La Unión Norte.