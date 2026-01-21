Principal
Fallece imputado en caso de estafa millonaria y extorsión agravada
El guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, falleció el 19 de enero de 2026 mientras se encontraba privado de libertad en un centro penitenciario de El Salvador, donde enfrentaba cargos por estafa agravada y extorsión agravada en contra de una empresa de telecomunicaciones que opera en varios países de América Latina. La muerte ocurrió en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en esta capital, debido a un sangrado del tubo digestivo, según informes preliminares de las autoridades médicas y penitenciarias.
De acuerdo con un oficio oficial emitido por el Centro Penitenciario, dirigido al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, Gaitán Paredes fue trasladado de emergencia al hospital el 18 de enero con síntomas de hipotensión y desequilibrio electrolítico. Al día siguiente, se confirmó su deceso.
Las autoridades penitenciarias notificaron inmediatamente a las instancias correspondientes, incluyendo la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Gaitán Paredes, originario de Guatemala, se encontraba en situación de procesado en El Salvador. Los cargos en su contra incluían estafa agravada en perjuicio de entidades como Terra Tower Corp, TBS Management S.A., Continental Tower El Salvador Limitada de Capital Variable, Collocation Technologies El Salvador Limitada de Capital Variable, DT Holdings Inc. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Además, enfrentaba acusaciones de extorsión agravada contra una abogada y el empresario Jorge Alberto Francisco Hernández. El caso de Gaitán Paredes está vinculado a una red más amplia de presuntos delitos financieros transnacionales en Centroamérica.
En Guatemala, donde fue detenido inicialmente en marzo de 2025 en el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), se le asociaba con un «cártel financiero» que involucra fraude millonario y blanqueo de capitales, en colaboración con socios de fondos de inversión como TPG Peppertree. Estas actividades habrían afectado empresas en Guatemala y El Salvador, generando desempleo y pérdidas económicas significativas.
Durante su detención en Guatemala, pendiente de extradición a El Salvador, surgieron alertas sobre un posible plan de fuga. Fuentes de inteligencia penitenciaria reportaron pagos mensuales de hasta 5,000 dólares a estructuras criminales para protección interna y preparación de evasión. En mayo de 2025, se encontró un celular de alta gama en su celda durante una requisa, y en agosto y septiembre del mismo año, órdenes judiciales de traslado a otra prisión fueron ignoradas por motivos de seguridad. Gaitán Paredes contaba con privilegios como visitas familiares y acceso a abogados, lo que generó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el sistema penitenciario guatemalteco. Autoridades anónimas exigieron investigaciones y medidas para prevenir fugas, destacando el riesgo para la integridad del sistema.
Fue extraditado a El Salvador el pasado septiembre, donde continuó su proceso judicial hasta su fallecimiento.
El caso con más imputados
Gaitán estaba siendo procesado junto a su hijo del mismo nombre, quien aún permanece en Guatemala, y junto a tres estadounidenses ejecutivos del fondo TPG Peppertree: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri.
Sobre los extranjeros pesan orden de captura internacional solicitadas a INTERPOL, emitidas por tribunales en El Salvador.
La empresa TPG Pepertree mantiene una fuerte disputa con la empresa Terra Towers por el control de Continental Towers. El caso los llevó a un arbitraje polémico en Nueva York, el cual finalmente finalizó sin darle la razón a ninguna de las partes.
Continental Towers ha denunciado irregularidades en el arbitraje, como violaciones de confidencialidad, manipulación de testimonios y filtraciones intencionales por parte de TPG Peppertree, que habrían sido utilizadas para presionar en procesos judiciales latinoamericanos.
El Ministerio Público guatemalteco ha advertido que el uso de arbitrajes para influir en causas penales podría constituir obstrucción de justicia. Se designó un interventor judicial para proteger activos de Continental Towers en Guatemala, y las investigaciones continúan con cooperación regional para esclarecer los delitos financieros involucrados.
Principal
Benefician a 350 jóvenes con las Becas Dagoberto Gutiérrez
Un grupo de 100 bachilleres de diferentes instituciones se sumó a los beneficiarios por la Asamblea Legislativa con becas universitarias para cursar una carrera en el centro de estudios de su preferencia.
La tercera edición del programa Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se realizó el 17 de enero anterior, en el Centro Cívico Cultural Legislativo, y fue presidido por el presidente de ese órgano de Estado, Ernesto Castro.
Con los nuevos beneficiados ya son 350 becas otorgadas a jóvenes que residen en diferentes zonas del país, que mostraron interés por superarse para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La primera edición de este programa se realizó el 11 de enero de 2025 y favoreció a 150 bachilleres; mientras que la segunda edición se efectuó el 16 agosto de ese mismo año, y brindó oportunidades de formación académica a 100 más.
«Nos sentimos genuinamente contentos de ver que alcanzamos los primeros 350 jóvenes que están becados y contando, porque a medio año [de 2026]vamos con otros, y a final del año vamos con otros», aseveró Castro.
Al último evento asistieron los seleccionados en compañía de sus padres o responsables, quienes recibieron un mensaje de motivación por parte del presidente del congreso para iniciar el proceso que busca formarlos como profesionales y ciudadanos responsables con su familia y la comunidad.
Castro destacó que, debido a los altos índices de violencia que existían, los sueños de muchos adolescentes se truncaron por la presión de las pandillas para que formaran parte de esos grupos.
«Lo que ahora estamos viviendo parecía inalcanzable», aseveró Castro, y recordó el apoyo legislativo que brindan a las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Jetset
Luis Fonsi inicia el 2026 con nueva colaboración junto a Feid
Luis Fonsi arranca el 2026 con una nueva propuesta musical al unir su talento con el cantante colombiano Feid en «Cambiaré», un tema que invita a moverse, sentir y reconectar con la alegría a través del ritmo.
La canción es un giro en la carrera del artista puertorriqueño, quien apuesta por sonidos distintos a los que ha explorado durante más de dos décadas de trayectoria musical.
«Me hace mucha ilusión escribir e interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo durante estos 27 años de carrera. Siento emoción, nervios, adrenalina; me encanta sentirme así. Se siente como empezar de nuevo», explicó Fonsi, según declaraciones publicadas por Universal Music.
«Todo nace de un lugar de respeto y de celebrar mis raíces, mi cultura y esa clave que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance y sin valentía no hay evolución», añadió.
«Cambiaré» se apoya en los ritmos y la cadencia de la salsa, reinterpretados desde una producción contemporánea que busca conectar la tradición con una nueva generación de oyentes.
El tema fue compuesto por Luis Fonsi, Feid, Andrés Torres y Mauricio Rengifo.
La colaboración con Feid surgió de forma natural durante el proceso creativo.
«Cuando grabé la maqueta supe que quería una voz con un color distinto, que aporta otra perspectiva. Quería trabajar con alguien fresco, con una energía muy actual y con un artista a quien admiro profundamente. Sentí que era el momento perfecto para que Feid y yo hiciéramos algo completamente diferente y, a la vez, muy especial para el público», dijo Fonsi.
El tema y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.
Internacionales
Dos accidentes mortales en 48 horas desatan las dudas sobre el sistema ferroviario español
A 9:00 locales (20H00 GMT) del martes, «un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado» un tren de cercanías en el municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, informó la agencia de protección civil catalana.
Un maquinista en prácticas, que se encontraba en la cabina junto a otros compañeros y al conductor principal, falleció, y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, según indicaron fuentes del gobierno catalán.
Las primeras hipótesis apuntan a que un muro se desprendió a causa del temporal de lluvias que afectó en los últimos días a Cataluña e impactó contra el tren.
Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de cercanías de esta poblada región del noreste español, que cada día utilizan miles de usuarios, quedó «suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura», indicó el gestor de la red Adif.
Este nuevo accidente se produjo mientras el país sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.
Los expertos todavía tratan de buscar las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde que en 2013 otro descarrilamiento causara la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.
La sucesión de tragedias puso en el punto de mira al servicio ferroviario español y al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez, que el lunes había prometido desde Adamuz dar con la verdad sobre un accidente del que todavía quedan muchos interrogantes.
El sindicato de conductores ferroviarios SEMAF anunció su intención de convocar una huelga general al considerar «inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril», según indicó en un comunicado.
«Esto es demasiado», escribió Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal partido de la oposición (PP, derecha), en X tras conocerse el accidente en Gelida, expresando su preocupación por lo ocurrido.
«Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Ya basta», criticó de su lado la formación independentista catalana Junts per Catalunya en su cuenta de X.
El ministro de Transportes español, Óscar Puente, indicó que espera dialogar con los maquinistas para desconvocar la huelga y defendió que el accidente de Cataluña ocurrió por causas que «nada tienen que ver con el servicio ferroviario», sino más bien «meteorológicas».