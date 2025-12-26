Fallece el Dr. Víctor Jorge Saca Tueme

Este viernes 26 de diciembre falleció el Doctor Víctor Saca, fundador de Laboratorios VIJOSA, el laboratorio más grande del país y el mayor exportador en el rubro.

Víctor Jorge Saca nació en Chalatenango en 1941, fue doctor en Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. En 1971 fundó laboratorios VIJOSA, en colonia La Rábida, de San Salvador.

La empresa inició la producción de jarabes e inyectables que envió inicialmente a Nicaragua en 1974, pero que pronto se colocó en los estantes de más países en la región y desde esa fecha no ha dejado de exportar.

En plena pandemia, VIJOSA invirtió en el primer laboratorio especializado en el país para la fabricación de insumos de uso médico; además, proveyó medicamentos críticos para ser utilizados en unidades de cuidados intensivos, y rechazó vender fuera del país esos medicamentos porque existía escasez mundial y se necesitaban en los hospitales nacionales.

En 2023 vio realizado uno de sus sueños al inaugurar la Mega Planta VIJOSA, donde operan 14 plantas de producción con tecnología de punta y una inversión de $100 millones.

