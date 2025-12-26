Principal
Fallece el Dr. Víctor Jorge Saca Tueme
Este viernes 26 de diciembre falleció el Doctor Víctor Saca, fundador de Laboratorios VIJOSA, el laboratorio más grande del país y el mayor exportador en el rubro.
Víctor Jorge Saca nació en Chalatenango en 1941, fue doctor en Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. En 1971 fundó laboratorios VIJOSA, en colonia La Rábida, de San Salvador.
La empresa inició la producción de jarabes e inyectables que envió inicialmente a Nicaragua en 1974, pero que pronto se colocó en los estantes de más países en la región y desde esa fecha no ha dejado de exportar.
En plena pandemia, VIJOSA invirtió en el primer laboratorio especializado en el país para la fabricación de insumos de uso médico; además, proveyó medicamentos críticos para ser utilizados en unidades de cuidados intensivos, y rechazó vender fuera del país esos medicamentos porque existía escasez mundial y se necesitaban en los hospitales nacionales.
En 2023 vio realizado uno de sus sueños al inaugurar la Mega Planta VIJOSA, donde operan 14 plantas de producción con tecnología de punta y una inversión de $100 millones.
Continúan los controles vehiculares para prevenir accidentes de tránsito
Esta mañana La directora ejecutiva de FONAT, Bessy Guzmán, supervisó uno de los dispositivos de control vehicular a nivel nacional en donde se entregaron a los conductores implementos de seguridad vial.
“Estos controles son para garantizar una movilidad más segura y ágil en el periodo vacacional. Ya realizamos más de 150 dispositivos vehiculares y de agilización de tráfico”, destacó Guzmán.
“Como FONAT acompañamos estos controles para recordarle a los conductores la importancia de movilizarnos de manera segura, y también les entregamos implementos de seguridad vial como conos, extintores y bandas reflectivas”, reiteró la directora del FONAT.
Así mismo, pidieron a los conductores a manejar con mucha precaución y respetar el reglamento de tránsito para evitar convertirse en cifras lamentables para fin de año.
Conductora cae a un río al quedarse dormida mientras manejaba en carretera de Oro
Socorristas de comandos de salvamento acudieron a la escena de un accidente de tránsito, donde un vehículo cayó a una quebrada en sobre carretera de Oro.
El accidente ocurrió anoche cuando el vehículo se precipitó desde un puente en calle Mapilapa, jurisdicción de Nejapa, al noroeste de San Salvador.
De acuerdo con los reportes, la conductora perdió el control del automóvil al quedarse dormida, mientras manejaba.
La mujer, de quien se desconoce su identidad, fue auxiliada y rescatada con vida, aunque se desconoce si resultó gravemente lesionada.
Jetset
Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn
El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.
Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.
Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.