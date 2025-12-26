Principal
Continúan los controles vehiculares para prevenir accidentes de tránsito
Esta mañana La directora ejecutiva de FONAT, Bessy Guzmán, supervisó uno de los dispositivos de control vehicular a nivel nacional en donde se entregaron a los conductores implementos de seguridad vial.
“Estos controles son para garantizar una movilidad más segura y ágil en el periodo vacacional. Ya realizamos más de 150 dispositivos vehiculares y de agilización de tráfico”, destacó Guzmán.
“Como FONAT acompañamos estos controles para recordarle a los conductores la importancia de movilizarnos de manera segura, y también les entregamos implementos de seguridad vial como conos, extintores y bandas reflectivas”, reiteró la directora del FONAT.
Así mismo, pidieron a los conductores a manejar con mucha precaución y respetar el reglamento de tránsito para evitar convertirse en cifras lamentables para fin de año.
Conductora cae a un río al quedarse dormida mientras manejaba en carretera de Oro
Socorristas de comandos de salvamento acudieron a la escena de un accidente de tránsito, donde un vehículo cayó a una quebrada en sobre carretera de Oro.
El accidente ocurrió anoche cuando el vehículo se precipitó desde un puente en calle Mapilapa, jurisdicción de Nejapa, al noroeste de San Salvador.
De acuerdo con los reportes, la conductora perdió el control del automóvil al quedarse dormida, mientras manejaba.
La mujer, de quien se desconoce su identidad, fue auxiliada y rescatada con vida, aunque se desconoce si resultó gravemente lesionada.
Muere a los 60 años el actor de “Friends” Pat Finn
El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.
La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.
Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.
Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.
Hombre resulta lesionado al lanzarse de cabeza a una poza e impactar en una piedra
Un hombre resultó gravemente lesioando al Ianzarse de cabeza e impactar en una piedra al fondo de una poza.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña de la seccional de San Miguel acudieron al río para rescatarlo y brindarle una atención médica oportuna.
La víctima, de quien se desconoce su identidad, presentó fuerte lesión en su cabeza por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.
Ate este tipo de incidentes, las autoridades continúan haciendo el llamado a la población a acatar todas las recomendaciones de las autoridades y, sobre todo, no meterse a las aguas cuando se ha ingerido alcohol.