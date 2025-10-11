Internacionales
Extraen vehículo después de una semana tras se arrastrado por lluvias
Este viernes 10 de octubre fue extraído un vehículo desde el puente Villalobos (Guatemala) tras ser arrastrado por las lluvias la semana pasada.
En esos momentos no se encontraba ningún tripulante dentro del vehículo, por lo que ninguna persona resultó lesionada.
Internacionales
Analizan si continúan trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevo derrumbe
Las autoridades guatemaltecas evaluaron este viernes si continúan con los trabajos en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador tras nuevos derrumbes.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mencionaron que el nuevo derrumbe frenó los avances en las tareas de remoción de escombros sobre la vía, dejando en incertidumbre su fecha de reapertura.
Además, CONRED detalló que el nuevo derrumbe cubrió la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala para continuar con los trabajos en la zona.
«Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre.», indicó la institución en una publicación de X.
Reiteró además que el paso vehicular y peatonal continúa restringido para peatones y para vehículos
Internacionales
Congreso de Perú destituye a la presidenta por incapacidad para enfrentar a la inseguridad
El congreso de Perú destituyó a la presidente de la nación andina, Dina Baluarte, tras acumular cuatro mociones de vacancia (destitución).
El jueves por la noche, los congresistas peruanos destituyeron a la mandataria argumentando «permanente incapacidad moral» para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Las cuatro mociones para la destitución de la presidenta Boluarte fueron aprobadas con 122 votos a favor de un total de 130.
La cantidad mínima de votos a favor que se requería para destituir a la presidenta Dina Boluarte eran 87.
De esta forma, Dina Boluarte se convierte en la primera presidente mujer destituida en la historia de Perú.