Internacionales
Evacúan a miles de personas por inundaciones y deslaves tras fuertes lluvias
Las lluvias torrenciales que han provocado fuertes inundaciones y desbordamiento de ríos en Washington, han obligado a las autoridades a emitir este jueves emergencia en dicho estado.
De acuerdo con cadenas nacionales como Telemundo, han informado que estos incidentes han dejado a personas atrapadas por inundaciones y que decenas de miles de residentes recibieron orden de evacuación.
“Las fuertes lluvias continuaron cayendo sobre algunas partes del estado, lo que provocó el aumento del caudal de ríos, el cierre de carreteras, rescates y la suspensión de los trenes Amtrak entre Seattle y Vancouver”, menciona la cadena informativa.
La intensidad de las precipitaciones aumentó en varios condados de las montañas Cascade de Washington, donde se registraron hasta seis pies de lluvia en 24 horas.
Los responsables de la gestión de emergencias instaron a residentes a no conducir por zonas inundadas.
Internacionales
Se eleva a 8 la cantidad de personas fallecidas en ataques del Cártel de Sinaloa en Guatemala
Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala brindaron una actualización de la cifra de fallecidos en los ataques perpetrados por el Cártel de Sinaloa en aldeas fronterizas.
Según el INACIF, un total de siete cuerpos ingresaron en la morgue del hospital de Huehuetenango y uno más en San Marcos.
De manera que la cifra de fallecidos en los ataques en aldeas fronterizas es de ocho y ya no seis como se había informado preliminarmente.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.
Internacionales
Sujetos armados con machetes intentan robar a un camionero en plena carretera
En Ecuador, una banda de 6 delincuentes armados con machete intentó secuestrar y saquear al chofer de un vehículo pesado cuando se encontraba viajando por las vías del país.
El conductor del camión circulaba por la carretera desolada y oscura, al llegar a un tramo encontró un árbol que cubría la calle, en ese momento salen los delincuentes con machete en mano para despojarlo de sus pertenencias.
La reacción rápida del conductor permitió que escapara de los sujetos quienes van apareciendo en la calle, siguiendo al chofer del camión.
Las imágenes fueron grabadas por la cámara de seguridad que tenía el camión en su interior. El hombre sale en reversa de la carretera para ponerse a salvo.
Internacionales
Sujeto acabó con la vida de otro hombre tras disputa por un juego de billar
Lo que inició como un juego de billar en un establecimiento terminó en un crimen el pasado domingo 7 de diciembre, en la vereda Bellavista, zona rural del municipio de Coveñas, en Sucre, Bolivia.
A través de redes sociales se difundieron las imágenes del momento en que a Carlos Andrés Pantoja Agámez le arrebataron la vida, luego de finalizar una partida de billar.
Testigos señalaron que el intercambio de palabras entre Pantoja y Jhony Feria Julio escaló rápidamente hasta una agresión con arma blanca, causándole la muerte dentro del establecimiento.
Momentos después, la situación se agravó cuando el presunto agresor regresó al lugar y cometió actos de violencia posteriores que generaron pánico entre los habitantes.
La Policía fue alertada de inmediato y logró la captura en flagrancia de Feria Julio, de 25 años, quien ahora enfrenta cargos por el delito de homicidio a gravado.