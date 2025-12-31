Internacionales
Este fue el primer lugar del mundo en recibir el 2026
Mientras que en muchos países del mundo el último día del año recién inicia, existen varios países en el mapa que ya saludaron al nuevo año, y entre ellos, este fue el primer lugar en recibir al año 2026.
Se trata de la isla de Kiritimati, ubicada sobre el océano pacífico, misma que es conocida por muchos como «la Isla de Navidad» o «Christmas Island», y pertenece a la República de Kiribati, y cuenta con una superficie de 642 kilómetros cuadrados.
Kiritimati es el primer lugar habitado sobre la Tierra en recibir el Año Nuevo debido a que su huso horario es el más adelantado en el mundo, presentando una diferencia de 20 horas con El Salvador, ya que a las 00 horas del 1 de enero del 2026, en El Salvador eran las 4:00 a.m.
Choque de trenes deja al menos 40 turistas heridos y un muerto en Perú
Un trágico accidente ferroviario tuvo lugar en las últimas horas en Perú, donde dos trenes turísticos chocaron de manera frontal en una vía férrea de una sola línea cuando se dirigían a Machu Pichu y a Ollantaytambo.
Como consecuencia del choque, una persona perdió la vida en el instante y otras 40 personas más resultaron lesionadas, donde la mayoría presentó golpes de gravedad, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial en Cusco.
Debido al siniestro, el servicio ferroviario que se dirige al principal sitio turístico del país, Machu Pichu, quedó suspendido hasta nuevo aviso, mientras que las autoridades realizan las investigaciones necesarias para determinar la causa del choque y deducir responsabilidades.
Este accidente ha generado conmoción entre la comunidad internacional, ya que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona fallecida y del resto de lesionados.
Muere a los 41 años el hombre más obeso del mundo
Juan Pedro Franco, quien era conocido como el hombre más obeso del mundo. Murió este lunes 29 diciembre 2025 en Aguascalientes, de donde era originario. Tenía 41 años de edad.
En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, confirmó la muerte de Franco, quien en 2017 obtuvo el récord Guinness por haber sido en ese momento el humano con más peso del mundo, al pesar casi 600 kilos en la báscula.
Canstañeda además indicó que la causa de la muerte fue por una infección renal. Se encontraba hospitalizado.
Aunque logró bajar de peso considerablemente después de varias dietas y algunas cirugías, padecía de otras enfermedades. Su pérdida de peso también le valió para ser reconocido como la persona la mayormente documentada.
Después de su Récord Guinness, se sometió a una cirugía encabezada por su doctor José A. Castañeda. Luego de varias semanas de rigurosa atención multidisciplinaria y de implementar un tratamiento de choque los médicos lograron que Juan Pedro perdiera 170 kilos.
Pitbull suelto ataca y manda al hospital a tres personas en Florida
Tres personas fueron trasladadas a un hospital luego de ser atacadas por un perro de raza pitbull en Riviera Beach, Florida, Estados Unidos.
Reportes oficiales indican que el animal escapó de una vivienda y atacó a dos mujeres y un hombre que caminaban por la calle.
El perro fue asegurado por control animal, mientras las autoridades investigan esta situación. Se informó que el estado de salud de las víctimas es estable.