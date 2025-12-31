Este fue el primer lugar del mundo en recibir el 2026

Juan Pedro Franco, quien era conocido como el hombre más obeso del mundo. Murió este lunes 29 diciembre 2025 en Aguascalientes, de donde era originario. Tenía 41 años de edad.

En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, confirmó la muerte de Franco, quien en 2017 obtuvo el récord Guinness por haber sido en ese momento el humano con más peso del mundo, al pesar casi 600 kilos en la báscula.

Canstañeda además indicó que la causa de la muerte fue por una infección renal. Se encontraba hospitalizado.

Aunque logró bajar de peso considerablemente después de varias dietas y algunas cirugías, padecía de otras enfermedades. Su pérdida de peso también le valió para ser reconocido como la persona la mayormente documentada.

Después de su Récord Guinness, se sometió a una cirugía encabezada por su doctor José A. Castañeda. Luego de varias semanas de rigurosa atención multidisciplinaria y de implementar un tratamiento de choque los médicos lograron que Juan Pedro perdiera 170 kilos.

