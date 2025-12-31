El desfile de año nuevo tendrá este recorrido en San Salvador

En El Salvador, la llegada del año se celebrará a lo grande con el tradicional desfile de año nuevo, que tendrá lugar este jueves 1 de enero desde las 4:00 p.m. en las calles de la capital, en un show que promete llenar de alegría, música y diversión a chicos y grandes.

Dicho desfile iniciará en la Plaza Salvador del Mundo y finalizará en la Plaza Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador, donde actualmente se encuentra la Villa Navideña, con el árbol de navidad más grande de Centroamérica.

Este evento tendrá como punto principal la presentación de la Banda El Salvador, integrada por más de mil jóvenes músicos que además, finalizarán el recorrido con un concierto gratuito, para que las familias puedan disfrutar y recibir como se debe el año nuevo, llenos de alegría y con sana diversión, mostrando el talento nacional.

