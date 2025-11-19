Principal
Este es el momento exacto cuando sorprenden a taxista oliendo pega en San Miguel
Usuarios de redes sociales viralizaron un video en el que supuestamente se sorprende a un taxista oliendo pegamento.
De acuerdo al autor del video, el taxista habría sido sorprendido en una de las calles del centro del distrito de San Miguel.
En el video se observa que el taxista se acerca y una botella plástica e inhala lo que parece ser pegamento de zapatos.
Las imágenes virales en redes sociales han preocupado a los usuarios del transporte selectivo y a la población en general
Capturan a borracho que agredió con un palo a su hija y a su propia madre
En las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a Edgar Antonio Pérez Luna, de 46 años, por agredir físicamente a su hija de 19 años y a su madre de 70.
Las autoridades informan que el hombre le pegó a su hija con un palo en la cabeza, ocasionándole una herida y a la adulta mayor la lesionó en un brazo.
Los hechos ocurrieron cuando, el ahora capturado, ingería bebidas alcohólicas y las dos mujeres intentaban llevarlo a la casa.
Luego de las agresiones, las lesionadas fueron trasladadas estables a un centro asistencial para ser atendidas, mientras que Pérez Luna será remitido por los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar
Identifican a conductor que falleció en grave accidente en carretera a San Miguel
Como Brandon Alexander Guevara, de 28 años, ha sido identificado el joven conductor que falleció en un accidente de tránsito, en carretera entre San Miguel y El Delirio.
El percance ocurrido en horas del mediodía de este martes, donde se vieron involucrados un camión y una camioneta, detallaron las autoridades.
El cuerpo sin vida de Brandon Guevara quedó entre los hierros retorcidos de la camioneta blanca, mientras que su acompañante, una mujer, fue trasladada hacia un centro asistencial en estado grave.
Equipos de emergencia y autoridades acudieron a la escena para sacar del vehículo el cuerpo de la víctima mortal y realizar las investigaciones sobre las causas del accidente.
Cae alias Calamardo, marero del barrio 18 con un largo historial delictivo
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestaron a un marero del Barrio 18 de la facción de los Revolucionarios.
La captura fue ejecutada por la corporación policial en la avenida Narciso Monterrey y 7ª calle Oriente, barrio Los Remedios, en Zacatecoluca, La Paz Este.
El marero capturado fue identificado como Irving Omar Cruz Bairez, alias Cabra o Calamardo, perfilado como miembro activo del Barrio 18R.
El historial criminal de Cruz Baires se remonta al año 2002 e incluye delitos como acoso,extorsión, conducción peligrosa, amenazas y resistencia