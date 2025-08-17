Internacionales
España consumida por incendios forestales en el noroeste y el oeste
Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura son actualmente los principales focos de los fuegos forestales.
El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, presidió el sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales con la finalidad de «analizar la evolución de los incendios».
«El gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra el fuego», señaló en su cuenta de X.
Según la prensa española, Sánchez se desplazará el domingo a los dos incendios de Ourense, en Galicia (16.000 hectáreas arrasadas según las autoridades locales), y al de León (cerca de 38.000 hectáreas según el mapa en tiempo real del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales).
Una decena de tramos de carretera permanecen cortados en el país, así como la línea de tren entre Madrid y Galicia, en pleno puente de la Asunción.
Alejarse de las zonas afectadas
Los servicios de emergencia en Galicia enviaron mensajes de alerta a los teléfonos móviles, invitando a la población de varias decenas de localidades a confinarse.
«Si recibe esta alerta mantenga la calma y lea atentamente el texto (…) Ante el avance de los incendios evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su domicilio. Si está en el exterior y no tiene un lugar donde confinarse, aléjese de las zonas afectadas».
Cerca de 3.500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), movilizada en casos de graves incendios, están desplegados en los diferentes frentes más preocupantes.
El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó apoyo al ejecutivo central.
«He trasladado al presidente del gobierno que, ante una situación excepcional por las extremas condiciones meteorológicas y la acumulación de incendios, España necesita una respuesta excepcional: junto a los operativos autonómicos y la UME, necesitamos más efectivos del ejército a disposición de las comunidades autónomas», dijo.
Extremadura también presentó una petición oficial de refuerzos al gobierno central, en un país donde la extinción de incendios es responsabilidad de las regiones, y el ejecutivo central solo interviene en caso de siniestros de gran magnitud.
La región reclamó además la reactivación del Mecanismo Europeo de Protección Civil –que ya permitió el envío desde Francia de dos aviones Canadair, posteriormente retirados–, solicitando 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y 10 helicópteros anfibios.
España permanecerá probablemente en alerta por calor hasta el lunes, lo que incrementa el riesgo de incendios.
El humo procedente de los incendios forestales en España y Portugal llegó al Reino Unido, informó el servicio meteorológico Met Office en X.
En un comunicado el servicio explicó que el humo «seguirá desplazándose sobre algunas regiones del Reino Unido durante el fin de semana y hará que el cielo se vea brumoso o blanquecino por momentos».
España experimenta una temporada de incendios muy intensa, con más de 157.000 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
Sin embargo, aún estamos lejos de 2022, cuando más de 306.000 hectáreas se convirtieron en cenizas.
Internacionales
Le reclaman por orinarse en la calle, se enoja, y ejecuta a vecino en Iztapalapa
La violencia volvió a cobrar una víctima en Iztapalapa. Un hombre identificado como Carlos Montoya, con historial de al menos seis ingresos a prisión, asesinó a un vecino que le reclamó por orinarse en la vía pública.
El ataque ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde Montoya y otros sujetos ingerían alcohol en la calle. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, uno de ellos se orinó frente a las viviendas, lo que provocó la molestia de un vecino que iba acompañado de su esposa. El reclamo desató la furia de Montoya, quien ejecutó al hombre en plena vía pública.
Detenido por la SSC tras cometer el crimen
Elementos del Sector Santa Cruz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron detener a Montoya momentos después del homicidio. El sujeto, de complexión robusta y con múltiples tatuajes en los brazos, fue captado en fotografías difundidas por el periodista Carlos Jiménez.
En las imágenes aparece vestido con una camiseta blanca sin mangas, pantalón azul y tenis de la marca adidas, aparentemente de imitación. Porta una barba tupida, cabello largo en los costados y una frente amplia. Su mirada retadora y la ausencia de arrepentimiento contrastan con la gravedad del crimen cometido.
Fotografías del lugar muestran la huella hemática que dejó la víctima tras ser ejecutada, así como un vaso con una veladora encendida que familiares colocaron en memoria del fallecido. También es visible la mancha de orina que originó la discusión y que terminó desencadenando el asesinato.
La alcaldía Iztapalapa, considerada una de las más violentas de la Ciudad de México, vuelve a estar bajo los reflectores tras un crimen que evidencia cómo un simple reclamo vecinal puede convertirse en una tragedia mortal.
Internacionales
Bolsonaro regresa a prisión domiciliaria tras exámenes médicos a semanas de su veredicto
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado por algunas horas de la residencia donde cumple prisión domiciliaria en Brasilia para realizarse exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.
Autorizado por el tribunal supremo, el exmandatario, de 70 años, se sometió a varios procedimientos debido a «un cuadro reciente de fiebre, tos, episodios persistentes de reflujo (…) e hipo», informó el Hospital DF Star, en un comunicado.
Bolsonaro fue sometido a una larga cirugía en abril para solucionar una obstrucción intestinal derivada de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato. Permaneció internado durante tres semanas tras la operación.
Bolsonaro salió del hospital a las 14H00 locales (17H00 GMT) y regresó luego a la residencia donde está confinado desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales.
El exmandatario se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al centro médico con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos. No se dirigió a la prensa.
El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.
Acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inhabilitado electoralmente hasta 2030, Bolsonaro insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026.
El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de «persecución». Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes y otros siete magistrados.
De su lado, Lula ha expresado respaldo a la corte suprema y prometió «defender (…) la soberanía del pueblo brasileño».
A pesar de la presión de Washington, la corte avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un fallido golpe de Estado, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.
Las fechas para emitir el veredicto se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas.
Internacionales
China renueva alertas por tormentas, torrentes de montaña y desastres geológicos
China renovó hoy sábado las alertas meteorológicas por tormentas, torrentes de montaña y desastres geológicos en varias regiones, anunciaron las autoridades.
El Centro Meteorológico Nacional (CMN) emitió una alerta azul por tormentas, pronosticando lluvias intensas desde hoy hasta el domingo en partes de Jilin, Liaoning, Shandong, Hebei, Henan, Sichuan, Guangdong, Guangxi y Hainan.
El Ministerio de Recursos Hídricos y la Administración Meteorológica de China (AMCh) emitieron conjuntamente una alerta amarilla por posibles torrentes de montaña, destacando un riesgo relativamente alto en algunas zonas de Shandong y Hainan.
Por otra parte, también emitieron una alerta amarilla por riesgos de desastres geológicos en algunas zonas de Hebei, Shanxi, Shandong, Yunnan y Shaanxi.
Esta noche, la AMCh rebajó su nivel de respuesta de emergencia para desastres meteorológicos relacionados con tormentas de nivel III a nivel IV.
Se instó a las autoridades locales de las zonas afectadas a que implementen las precauciones necesarias para mitigar posibles desastres.
China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles, en el que el rojo representa la alerta más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul. El sistema de respuesta a emergencias también tiene cuatro niveles, siendo el nivel I el más grave.