China renueva alertas por tormentas, torrentes de montaña y desastres geológicos

Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura son actualmente los principales focos de los fuegos forestales.

El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, presidió el sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales con la finalidad de «analizar la evolución de los incendios».

«El gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra el fuego», señaló en su cuenta de X.

Según la prensa española, Sánchez se desplazará el domingo a los dos incendios de Ourense, en Galicia (16.000 hectáreas arrasadas según las autoridades locales), y al de León (cerca de 38.000 hectáreas según el mapa en tiempo real del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales).

Una decena de tramos de carretera permanecen cortados en el país, así como la línea de tren entre Madrid y Galicia, en pleno puente de la Asunción.

Alejarse de las zonas afectadas

Los servicios de emergencia en Galicia enviaron mensajes de alerta a los teléfonos móviles, invitando a la población de varias decenas de localidades a confinarse.

«Si recibe esta alerta mantenga la calma y lea atentamente el texto (…) Ante el avance de los incendios evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su domicilio. Si está en el exterior y no tiene un lugar donde confinarse, aléjese de las zonas afectadas».

Cerca de 3.500 militares de la UME (Unidad Militar de Emergencias), movilizada en casos de graves incendios, están desplegados en los diferentes frentes más preocupantes.

El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó apoyo al ejecutivo central.

«He trasladado al presidente del gobierno que, ante una situación excepcional por las extremas condiciones meteorológicas y la acumulación de incendios, España necesita una respuesta excepcional: junto a los operativos autonómicos y la UME, necesitamos más efectivos del ejército a disposición de las comunidades autónomas», dijo.

Extremadura también presentó una petición oficial de refuerzos al gobierno central, en un país donde la extinción de incendios es responsabilidad de las regiones, y el ejecutivo central solo interviene en caso de siniestros de gran magnitud.

La región reclamó además la reactivación del Mecanismo Europeo de Protección Civil –que ya permitió el envío desde Francia de dos aviones Canadair, posteriormente retirados–, solicitando 100 camiones de bomberos, 10 helicópteros ligeros y 10 helicópteros anfibios.

España permanecerá probablemente en alerta por calor hasta el lunes, lo que incrementa el riesgo de incendios.

El humo procedente de los incendios forestales en España y Portugal llegó al Reino Unido, informó el servicio meteorológico Met Office en X.

En un comunicado el servicio explicó que el humo «seguirá desplazándose sobre algunas regiones del Reino Unido durante el fin de semana y hará que el cielo se vea brumoso o blanquecino por momentos».

España experimenta una temporada de incendios muy intensa, con más de 157.000 hectáreas ya reducidas a cenizas desde principios de año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Sin embargo, aún estamos lejos de 2022, cuando más de 306.000 hectáreas se convirtieron en cenizas.

