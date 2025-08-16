Gobierno reafirma su compromiso de limpiar de criminales peligrosos

inauguran con enorme entusiasmo el Desafío STEAM, Mujeres en Ciencia, un espacio que reúne a más de 400 jóvenes mujeres de bachillerato de forma presencial y conecta de manera simultánea a más de 7,000 estudiantes desde sus centros de estudio en todo el país.

Este encuentro no solo representa un momento de aprendizaje, sino también un paso firme hacia la transformación educativa que El Salvador necesita: abrir oportunidades, reducir brechas y motivar a más mujeres a explorar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Las estadísticas globales nos muestran un desafío: según UNESCO, menos del 30% de quienes se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres. En El Salvador, esta cifra refleja una oportunidad histórica de potenciar el talento femenino y fomentar vocaciones que serán decisivas para la innovación, el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.

La energía, creatividad y liderazgo de estas miles de estudiantes son una clara señal de que estamos construyendo una nueva generación de científicas, ingenieras y creadoras salvadoreñas, comprometidas con un futuro más equitativo, competitivo y humano.

Con optimismo y convicción, celebramos este desafío como el inicio de muchas más historias de éxito que inspirarán a nuestro país y a toda Iberoamérica

