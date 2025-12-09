Empeora condición de Miss Jamaica por caída en ‘Miss Universo’

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO) anunció oficialmente la realización de GAMER CIFCO 2, que se llevará a cabo del 10 al 14 de diciembre en Fenadesal.

La nueva edición, considerada uno de los eventos de videojuegos más grandes del país, regresa con una oferta más amplia, inmersiva y dirigida a públicos de todas las edades.

Tras el éxito de su primera edición, la feria reafirma su papel como un punto de encuentro para jugadores, familias, creadores de contenido, comunidades gamer y entusiastas de la cultura pop. CIFCO destacó que esta actividad busca seguir consolidando la industria del entretenimiento digital en El Salvador.

Los horarios oficiales serán:

– Miércoles 11 de diciembre: apertura de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

– Del jueves 12 al domingo 14: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m.

La institución detalló que estos horarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad y permitir que cada visitante disfrute plenamente de las actividades programadas.

GAMER CIFCO 2 contará con más áreas temáticas y atracciones interactivas, entre ellas DK Jungle, Hollow Forest, Super World, Kanto, la Guarida de Jinx, Gamer Zone y el Calabozo de Ganon.

Cada espacio ofrecerá experiencias gratuitas, ambientaciones especiales y personajes inspirados en franquicias icónicas del mundo gamer.

Entre las atracciones destacadas se encuentran el Tren de The Last of Us, las Pruebas de Kratos, FCIFCO25 y Mario Kart, todas diseñadas para ofrecer recorridos y desafíos inmersivos para familias, jugadores casuales y fanáticos de larga trayectoria.

La feria reunirá a miles de visitantes, emprendedores, empresas tecnológicas, comunidades de eSports y comercios especializados, dinamizando la economía creativa y fortaleciendo el sector de entretenimiento en el país. CIFCO aseguró que el evento mantiene su compromiso con espacios seguros, accesibles y de calidad para todos los asistentes.

Los boletos ya están disponibles a través de Smart Ticket, con precios accesibles y opciones de compra anticipada.

