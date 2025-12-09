Alianza entre ETESAL Y DOT optimizará procesos para inversionistas

El mundo de los certámenes de belleza se encuentra en vilo tras el trágico accidente que sufrió la representante de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025 celebrada en Bangkok, Tailandia,.

La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica?

La Dra. Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario,. Las consecuencias del incidente fueron devastadoras: la concursante sufrió una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, además de una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas que la mantienen en cuidados intensivos desde el momento del suceso.

Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo emitió un comunicado urgente el lunes 8 de diciembre de 2025, confirmando que Henry será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento,. En los próximos días, Miss Jamaica será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.

En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso. Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Henry durante su estadía fuera de Jamaica. La modelo, que estaba brillando en el certamen, ahora lucha por su recuperación lejos de los reflectores.

