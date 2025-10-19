Emiten Alerta Naranja en todo El Salvador por fuertes lluvias

La Dirección General de Protección Civil declaró Alerta Naranja en todo El Salvador a partir de este domingo, 19 de octubre, debido al «paso de una vaguada en superficie y al flujo de humedad proveniente del océano Pacífico», que han generado intensas lluvias durante las últimas horas.Seguros de viaje

De acuerdo con los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre las 7 de la mañana del sábado 18, y las 7 de la mañana de este domingo, se registraron lluvias de moderadas a fuertes en la cordillera volcánica y en la franja montañosa norte.

Según la información oficial, el máximo acumulado de lluvia fue de 83.4 milímetros, medido en la estación de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Razón por la que las autoridades señalan alta probabilidad de desbordamientos en las cuencas «de las regiones hidrográficas Lempa Alta, Media y Baja, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa, así como en los ríos Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa».

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por medios oficiales y evitar exponerse en zonas de alto riesgo durante el periodo de lluvias.

