Emiten Alerta Naranja en todo El Salvador por fuertes lluvias
La Dirección General de Protección Civil declaró Alerta Naranja en todo El Salvador a partir de este domingo, 19 de octubre, debido al «paso de una vaguada en superficie y al flujo de humedad proveniente del océano Pacífico», que han generado intensas lluvias durante las últimas horas.Seguros de viaje
De acuerdo con los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre las 7 de la mañana del sábado 18, y las 7 de la mañana de este domingo, se registraron lluvias de moderadas a fuertes en la cordillera volcánica y en la franja montañosa norte.
Según la información oficial, el máximo acumulado de lluvia fue de 83.4 milímetros, medido en la estación de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Razón por la que las autoridades señalan alta probabilidad de desbordamientos en las cuencas «de las regiones hidrográficas Lempa Alta, Media y Baja, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa, así como en los ríos Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa».
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por medios oficiales y evitar exponerse en zonas de alto riesgo durante el periodo de lluvias.
Biker fallece tras invadir carril y se accidenta contra camioneta en La Paz
Un motociclista falleció este domingo tras invadir el carril y se accidentó con una camioneta que llevaba su derecho, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho se registró sobre el kilómetro 54 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Zacatecoluca, en La Paz.
Además resultó lesionada la acompañante del biker que fue llevada a un centro hospitalario.
Nicaragüenses borrachos pasarán detenidos por golpear a dueño de vivienda donde alquilaban
La Policía Nacional Civil informó de la detención de cinco nicaragüenses borrachos por golpear a dueño de vivienda donde alquilaban.
Los detenidos son: Luis César Bello Garay, de 37 años de edad, Bryan Steven Pérez González, de 27, Francisco Javier Velásquez Andrade, de 21, Walter del Carmen Reyes, de 20 años y Addy Alexander Palacios, de 20.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial con golpes en diferentes partes del cuerpo, su condición es estable.
El hecho se registró en la residencial Los Chorros, en Colón, La Libertad Oeste.
Arrestan a sujeto que golpeó a su pareja que estaba embarazada en Chalatenango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus redes sociales que arrestó a un sujeto que golpeó a su pareja que estaba embarazada en Chalatenango.
El sospechoso fue identificado como Josué David López Silva, de 20 años.
Los hechos se en el barrio Concepción, de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango Sur.
La PNC detalló que será procesado por los delitos de lesiones y daños. La mujer embarazada se encuentra en condiciones delicadas.