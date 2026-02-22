El Salvador posiciona su turismo en Centroamérica

Los gobiernos del pasado hicieron que la calle desde el área urbana del distrito de Polorós hacia el cantón Monteca, en el distrito de Nueva Esparta, en La Unión Norte, fuese nombrada como «la calle de la vergüenza», debido a lo intransitable y a la infinidad de promesas que se hicieron para pavimentarla y nunca se concretó la obra, dicen los pobladores de la zona.

Pero el calificativo será cambiado a partir de la orden de inicio del proyecto de pavimentación de esta ruta, la cual fue dada ayer por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, en presencia de una multitud de habitantes de Monteca, incluso de residentes en EE.UU. originarios de la comunidad, pero que vinieron para ser parte del acto histórico de su cantón.

«Hay unos tramos de esta calle que tiene tres metros, cuatro metros o cinco metros de ancho; es decir, en algunos tramos a penas pasan dos vehículos, y en invierno el tránsito se vuelve complicado, entonces, vamos empezar con la ampliación, porque la calle va tener dos carriles como lo tienen las carreteras importantes del país», indicó el ministro.

El proyecto se ejecutará en dos fases; la primera que comprende un tramo de 11.8 kilómetros desde el casco urbano de Polorós hacia el cantón Monteca; y una segunda etapa desde Monteca al cantón Upire, para hacer una intervención total de un poco más de 16 kilómetros.

En esta calle se va a sustituir el suelo, luego se hará una base y subbase de la calle, para luego colocar la estructura de pavimento con un espesor de aproximadamente 7 centímetros, y se finalizará con la señalización horizontal y vertical.

Las obras incluyen la construcción de drenajes longitudinales y transversales, cordones cuneta, cajas para canalizar el agua lluvia de las quebradas, se harán canaletas, instalarán tuberías y otras obras de paso en la vía.

«Está calle pasamos mucho tiempo esperándola; pasaron cuatro gobiernos de ARENA y dos gobiernos del FMLN y ninguno de ellos pudo hacer esta calle, solo eran promesas, incluso en los tiempos de ARENA hasta salió por la prensa que está calle se había pavimentado. Pero hoy si vemos una realidad, un sueño cumplido», expresó Marciano Interiano, habitante de la zona.

Con esta obra serán beneficiadas 10 comunidades de los dos distritos, entres ellas Cerro de Peña, Upire, Guajiniquil, Lajitas, San José Monteca, Las Marías, El Amaral, Las Joyas, El Rodeo y Finquita.

La obra no solo traerá desarrollo para las familias de esta zona, si no que también se desarrollarán rubros como el turismo, pues esta zona alta de La Unión Norte cuenta con atractivos y un agradable clima para poder visitar.

«Para nosotros es un sueño hecho realidad, porque hemos esperado más de 60 años, y los adultos mayores de acá como mi abuelo y mi abuela, ellos siempre estaban peleando porque se hiciese este proyecto, lamentablemente se nos fueron, pero hoy gracias a nuestro presidente Nayib Bukele se está cumpliendo», dijo Fredy Amaya, un residente en Estados Unidos, originario de Monteca, quien decidió venir, para presenciar un acto histórico para su comunidad.

