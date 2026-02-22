Principal
El Salvador posiciona su turismo en Centroamérica
El Salvador continúa siendo un destino turístico por excelencia para vacacionar, especialmente para los centroamericanos, quienes deciden cada vez más visitar el territorio nacional en temporadas como Semana Santa.
En ese sentido, la ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que actualmente promueven una campaña en los países de la región para la atracción de visitantes, específicamente de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.
«Nuestros vecinos centroamericanos, sobre todo nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños, nos están visitando bastante; obviamente, ya lo están haciendo como habitual y costumbre venir a El Salvador un fin de semana. Incluso estamos haciendo campaña para Semana Santa en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, porque estos últimos también han aumentado el ingreso al país para hacer turismo», comentó.
Afirmó que como parte de esta estrategia se trabaja en conjunto con la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la empresa privada, para sugerir opciones de interés para los visitantes internacionales.
Como parte del plan han organizado diferentes actividades durante la Semana Santa, entre las que destacan el turismo religioso y El Salvador Beach Soccer Cup Costa del Sol. Asimismo, dijo que todas las acciones son para que El Salvador siga como un referente mundial en el sector turístico.
Además, destacó que todo el semestre está agendado con eventos internacionales, los cuales impulsarán la economía de las distintas zonas del país.
«Estos eventos no se podrían hacer sin las políticas acertadas del presidente Nayib Bukele y su liderazgo», comentó la funcionaria.
Valdez dio a conocer que El Salvador será sede de congresos internacionales relevantes en sectores como médico, textil, de innovación, es decir que «están eligiendo al país para desarrollarlos este año», apuntó.
Además, sumó que se desarrollará el primer congreso de turismo religioso en el país este año. «Nos están viendo como ese epicentro para hacer este tipo de eventos. Quedaron impresionados el año pasado con toda la infraestructura y la coordinación alrededor de la espiritualidad de un pueblo», explicó.
La funcionaria agregó que se desarrollará el primer congreso de bodas, el cual fue atraído por los diferentes «spots» turísticos con los que cuenta el país. «Antes el destino era Guatemala u otros países de la región, pero ahora es El Salvador por su seguridad y su oferta turística», remarcó.
Comentó que el reto más importante es mejorar la oferta turística, los servicios y la capacidad hotelera, entre otros.
«Estamos teniendo una programación de eventos importantes y están en elsalvador.travel, ahí consolidamos todos los conciertos, los eventos privados que nos anuncian; entonces para nosotros es muy importante estar a la altura, y los empresarios del sector turístico están trabajando en eso», dijo.
Por otra parte, remarcó que se espera que este año la llegada de extranjeros sea superior a la del año pasado. Las estadísticas del Mitur indican que la visita de extranjeros ha sido histórica en los primeros meses del año; así, en enero se registraron más de 413,000 visitantes, mientras que en los primeros 15 días de febrero fueron 231,000. «Enero fue histórico y febrero también tendrá datos históricos», afirmó.
Real Madrid cede ante la intensidad de Osasuna, primera derrota en Liga de la era Arbeloa
Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.
A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.
La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del equipo merengue, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las derrotas de los azulgrana ante Real Sociedad y Girona.
El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38′), y que fue decretado tras revisión del VAR.
El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73′).
Fue el quinto gol de los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.
Pero Osasuna no se conformó con el punto, y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90′).
«Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho, en segunda división marqué algún gol así y cuando he visto venir al defensa sabía que se iba a tirar al suelo y he tenido la sangre fría para recortarle y poder meter el gol», explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.
El que sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.
El conjunto navarro sumó tres puntos que le acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en Liga en 15 años.
El Barça recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.
También este sábado, el Real Betis (5º) del DT chileno Manuel Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano más temprano el sábado, quedando a tres puntos del Atlético de Madrid.
El equipo de Diego Simeone recibe al Espanyol este sábado con la intención de resarcirse tras la derrota por 3-0 del pasado fin de semana a manos del Rayo.
El MOP pavimentará «la calle de la vergüenza», dejada por gobiernos pasados en La Unión
Los gobiernos del pasado hicieron que la calle desde el área urbana del distrito de Polorós hacia el cantón Monteca, en el distrito de Nueva Esparta, en La Unión Norte, fuese nombrada como «la calle de la vergüenza», debido a lo intransitable y a la infinidad de promesas que se hicieron para pavimentarla y nunca se concretó la obra, dicen los pobladores de la zona.
Pero el calificativo será cambiado a partir de la orden de inicio del proyecto de pavimentación de esta ruta, la cual fue dada ayer por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, en presencia de una multitud de habitantes de Monteca, incluso de residentes en EE.UU. originarios de la comunidad, pero que vinieron para ser parte del acto histórico de su cantón.
«Hay unos tramos de esta calle que tiene tres metros, cuatro metros o cinco metros de ancho; es decir, en algunos tramos a penas pasan dos vehículos, y en invierno el tránsito se vuelve complicado, entonces, vamos empezar con la ampliación, porque la calle va tener dos carriles como lo tienen las carreteras importantes del país», indicó el ministro.
El proyecto se ejecutará en dos fases; la primera que comprende un tramo de 11.8 kilómetros desde el casco urbano de Polorós hacia el cantón Monteca; y una segunda etapa desde Monteca al cantón Upire, para hacer una intervención total de un poco más de 16 kilómetros.
En esta calle se va a sustituir el suelo, luego se hará una base y subbase de la calle, para luego colocar la estructura de pavimento con un espesor de aproximadamente 7 centímetros, y se finalizará con la señalización horizontal y vertical.
Las obras incluyen la construcción de drenajes longitudinales y transversales, cordones cuneta, cajas para canalizar el agua lluvia de las quebradas, se harán canaletas, instalarán tuberías y otras obras de paso en la vía.
«Está calle pasamos mucho tiempo esperándola; pasaron cuatro gobiernos de ARENA y dos gobiernos del FMLN y ninguno de ellos pudo hacer esta calle, solo eran promesas, incluso en los tiempos de ARENA hasta salió por la prensa que está calle se había pavimentado. Pero hoy si vemos una realidad, un sueño cumplido», expresó Marciano Interiano, habitante de la zona.
Con esta obra serán beneficiadas 10 comunidades de los dos distritos, entres ellas Cerro de Peña, Upire, Guajiniquil, Lajitas, San José Monteca, Las Marías, El Amaral, Las Joyas, El Rodeo y Finquita.
La obra no solo traerá desarrollo para las familias de esta zona, si no que también se desarrollarán rubros como el turismo, pues esta zona alta de La Unión Norte cuenta con atractivos y un agradable clima para poder visitar.
«Para nosotros es un sueño hecho realidad, porque hemos esperado más de 60 años, y los adultos mayores de acá como mi abuelo y mi abuela, ellos siempre estaban peleando porque se hiciese este proyecto, lamentablemente se nos fueron, pero hoy gracias a nuestro presidente Nayib Bukele se está cumpliendo», dijo Fredy Amaya, un residente en Estados Unidos, originario de Monteca, quien decidió venir, para presenciar un acto histórico para su comunidad.
El renovado centro recreativo Apulo, será legado del Ironman 70.3
El parque recreativo Apulo, a orillas del impresionante Lago de Ilopango, se consolida como uno de los espacios naturales más encantadores de El Salvador. En un tiempo récord de apenas dos meses, este turicentro fue completamente renovado, incorporando mejoras en infraestructura, de piscinas y senderos, además de nuevas amenidades como área de enfermería y sala de lactancia, pensadas para brindar mayor comodidad y seguridad a las familias.
Este renovado escenario no solo realza la belleza natural del lugar, sino que también forma parte del legado que dejará el Ironman 70.3, que se lleva cabo este domingo, posicionando a Apulo como un destino moderno y preparado para el desarrollo de eventos mundiales, así como para recibir a visitantes nacionales e internacionales.
Recientemente, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eny Aguiñada, mencionó que el parque «estará abierto al público a partir del 2 de marzo. Después de la competencia de Ironman 70.3, vamos a tener una semana más para realizar ciertas mejoras y ajustes, para que esté listo para los salvadoreños y visitantes internacionales», afirmó.
Una de las nuevas opciones es que ahora el parque contará con 12 renovados locales de negocios lo que permitirá que los visitantes, quienes buscan descansar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de atardeceres, reciban una atención de calidad.
El horario del parque se ampliará, atendiendo de 8:00 a.m. a 8:00 de la noche. Los niños menores de 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis a los parques.
Además, los miércoles son gratuitos para comunidades que coordinen previamente sus visitas. Esta política forma parte del turismo social, con el que las autoridades buscan promover el disfrute de espacios recreativos en El Salvador.