El renovado centro recreativo Apulo, será legado del Ironman 70.3

El Salvador continúa siendo un destino turístico por excelencia para vacacionar, especialmente para los centroamericanos, quienes deciden cada vez más visitar el territorio nacional en temporadas como Semana Santa.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que actualmente promueven una campaña en los países de la región para la atracción de visitantes, específicamente de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.

«Nuestros vecinos centroamericanos, sobre todo nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños, nos están visitando bastante; obviamente, ya lo están haciendo como habitual y costumbre venir a El Salvador un fin de semana. Incluso estamos haciendo campaña para Semana Santa en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, porque estos últimos también han aumentado el ingreso al país para hacer turismo», comentó.

Afirmó que como parte de esta estrategia se trabaja en conjunto con la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la empresa privada, para sugerir opciones de interés para los visitantes internacionales.

Como parte del plan han organizado diferentes actividades durante la Semana Santa, entre las que destacan el turismo religioso y El Salvador Beach Soccer Cup Costa del Sol. Asimismo, dijo que todas las acciones son para que El Salvador siga como un referente mundial en el sector turístico.

Además, destacó que todo el semestre está agendado con eventos internacionales, los cuales impulsarán la economía de las distintas zonas del país.

«Estos eventos no se podrían hacer sin las políticas acertadas del presidente Nayib Bukele y su liderazgo», comentó la funcionaria.

Valdez dio a conocer que El Salvador será sede de congresos internacionales relevantes en sectores como médico, textil, de innovación, es decir que «están eligiendo al país para desarrollarlos este año», apuntó.

Además, sumó que se desarrollará el primer congreso de turismo religioso en el país este año. «Nos están viendo como ese epicentro para hacer este tipo de eventos. Quedaron impresionados el año pasado con toda la infraestructura y la coordinación alrededor de la espiritualidad de un pueblo», explicó.

La funcionaria agregó que se desarrollará el primer congreso de bodas, el cual fue atraído por los diferentes «spots» turísticos con los que cuenta el país. «Antes el destino era Guatemala u otros países de la región, pero ahora es El Salvador por su seguridad y su oferta turística», remarcó.

Comentó que el reto más importante es mejorar la oferta turística, los servicios y la capacidad hotelera, entre otros.

«Estamos teniendo una programación de eventos importantes y están en elsalvador.travel, ahí consolidamos todos los conciertos, los eventos privados que nos anuncian; entonces para nosotros es muy importante estar a la altura, y los empresarios del sector turístico están trabajando en eso», dijo.

Por otra parte, remarcó que se espera que este año la llegada de extranjeros sea superior a la del año pasado. Las estadísticas del Mitur indican que la visita de extranjeros ha sido histórica en los primeros meses del año; así, en enero se registraron más de 413,000 visitantes, mientras que en los primeros 15 días de febrero fueron 231,000. «Enero fue histórico y febrero también tendrá datos históricos», afirmó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...