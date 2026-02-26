El Salvador lidera turismo en Centroamérica, destaca El Financiero

El Salvador continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos de la región. Según un artículo publicado por la revista costarricense El Financiero, el país lideró Centroamérica en llegada de visitantes durante 2025, marcando un hito histórico en su industria de viajes.

De acuerdo con la publicación, «con un total de 4.1 millones de visitantes internacionales», El Salvador se convirtió en el principal receptor de turistas en la región, superando a países como Guatemala, Panamá y Costa Rica. Este resultado representa un crecimiento del 5.1 % respecto al año anterior y confirma una tendencia sostenida de expansión.

El análisis destaca que el país no solo lidera a nivel regional, sino que también ha tenido una de las recuperaciones más fuertes del continente. «Se posiciona como el destino con mayor recuperación y crecimiento en todo el continente americano tras la pandemia», señala el artículo, citando datos de ONU Turismo.

Uno de los elementos más relevantes del informe es el cambio estructural en la industria turística salvadoreña. «El Salvador ha logrado una transformación radical en su industria de viajes», subraya la revista, al tiempo que destaca que el país ha superado en volumen de visitantes a vecinos «con una tradición turística históricamente más consolidada».

Este crecimiento también se refleja en la recuperación frente a los niveles previos a la pandemia. Según datos citados del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), el país registra un aumento del 92 % en comparación con ese periodo, lo que lo posiciona como uno de los destinos con mayor crecimiento a nivel global.

El Financiero también analiza el contexto regional, donde Centroamérica recibió en conjunto 30.6 millones de visitantes en 2025. Dentro de este panorama, El Salvador destaca al encabezar el ranking de llegadas internacionales, por encima de Guatemala (3.3 millones), Panamá (3 millones) y Costa Rica (2.9 millones).

Entre los factores que explican este desempeño, la revista señala la mejora en seguridad como un elemento clave. «La mejora sustancial en los índices de seguridad ha sido el factor determinante para atraer a viajeros que anteriormente evitaban el destino», indica el artículo.

A esto se suma el desarrollo de infraestructura y estrategias de promoción turística. El texto resalta el posicionamiento de la marca «Surf City», que ha colocado a la costa salvadoreña en el mapa del surf internacional, así como la inversión pública en espacios urbanos como el Centro Histórico de San Salvador, donde se han destinado más de $163 millones para su revitalización.

