El Salvador lidera turismo en Centroamérica, destaca El Financiero
El Salvador continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos de la región. Según un artículo publicado por la revista costarricense El Financiero, el país lideró Centroamérica en llegada de visitantes durante 2025, marcando un hito histórico en su industria de viajes.
De acuerdo con la publicación, «con un total de 4.1 millones de visitantes internacionales», El Salvador se convirtió en el principal receptor de turistas en la región, superando a países como Guatemala, Panamá y Costa Rica. Este resultado representa un crecimiento del 5.1 % respecto al año anterior y confirma una tendencia sostenida de expansión.
El análisis destaca que el país no solo lidera a nivel regional, sino que también ha tenido una de las recuperaciones más fuertes del continente. «Se posiciona como el destino con mayor recuperación y crecimiento en todo el continente americano tras la pandemia», señala el artículo, citando datos de ONU Turismo.
Uno de los elementos más relevantes del informe es el cambio estructural en la industria turística salvadoreña. «El Salvador ha logrado una transformación radical en su industria de viajes», subraya la revista, al tiempo que destaca que el país ha superado en volumen de visitantes a vecinos «con una tradición turística históricamente más consolidada».
Este crecimiento también se refleja en la recuperación frente a los niveles previos a la pandemia. Según datos citados del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), el país registra un aumento del 92 % en comparación con ese periodo, lo que lo posiciona como uno de los destinos con mayor crecimiento a nivel global.
El Financiero también analiza el contexto regional, donde Centroamérica recibió en conjunto 30.6 millones de visitantes en 2025. Dentro de este panorama, El Salvador destaca al encabezar el ranking de llegadas internacionales, por encima de Guatemala (3.3 millones), Panamá (3 millones) y Costa Rica (2.9 millones).
Entre los factores que explican este desempeño, la revista señala la mejora en seguridad como un elemento clave. «La mejora sustancial en los índices de seguridad ha sido el factor determinante para atraer a viajeros que anteriormente evitaban el destino», indica el artículo.
A esto se suma el desarrollo de infraestructura y estrategias de promoción turística. El texto resalta el posicionamiento de la marca «Surf City», que ha colocado a la costa salvadoreña en el mapa del surf internacional, así como la inversión pública en espacios urbanos como el Centro Histórico de San Salvador, donde se han destinado más de $163 millones para su revitalización.
Diálogo constante y cooperación más dinámica entre el Gobierno Salvadoreño y el Parlamento Europeo
Continuando con su misión oficial en el Parlamento Europeo, el Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (DLAT), Leire Pajín.
Durante el diálogo, el Vicepresidente Ulloa expuso los avances impulsados por El Salvador en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como su compromiso activo en espacios multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De la misma forma, abordó el trabajo conjunto en materia de seguridad y cohesión social como ejes fundamentales para la estabilidad democrática, el desarrollo social y económico
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de robustecer la relación birregional entre la Unión Europea y América Latina, subrayando la necesidad de consolidar canales de intercambio político de alto nivel que contribuyan a una cooperación más dinámica y estratégica.
El Vicemandatario salvadoreño trasladó a la Vicepresidenta Parlamentaria una invitación para participar en la conferencia “Estado y Democracia”, que se celebrará en El Salvador en noviembre de 2026, como un espacio de reflexión e intercambio sobre gobernanza, institucionalidad y cooperación internacional. Por su parte, la eurodiputada reiteró mantener un diálogo activo dentro del Parlamento Europeo, particularmente desde la DLAT, como plataforma clave para profundizar la cooperación política entre ambas regiones.
El encuentro reafirma la voluntad compartida de consolidar una agenda entre ambas regiones basada en el diálogo, la seguridad y el fortalecimiento institucional.
Lotería Nacional de Beneficencia Celebra Sorteo LOTRA N.º 440 Dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 440, dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador, bajo el lema “Construyendo un mundo mejor! ¡Siempre Listos!”. Esta organización trabaja diariamente en la formación de niñas, niños y jóvenes desde los 7 hasta los 22 años, junto a adultos voluntarios que guían un proceso educativo basado en valores, fomentando un país más solidario y responsable.
En reconocimiento al compromiso de la Asociación Scouts de El Salvador con la formación integral de nuevas generaciones, el sorteo resaltó su labor en la promoción de valores cívicos y responsabilidad social. Como parte del protocolo previo al evento, se realizó la Introducción de Premios Mayores y Presentación de Maletines de Balotas a cargo de Carmen Padilla, concejal del Consejo Nacional Scout.
Al finalizar el sorteo, el equipo de la Lotería entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Armando Chacón, del Consejo Nacional Scout, como recuerdo de esta dedicatoria especial.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 440, que generan ingresos para causas benéficas y contribuyen a la economía local a través de ventas y premios, son los siguientes:
Primer Premio: $380,000 – Billete N.º 21708 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 19372 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 39899 Vendido.
Para consultar todos los números ganadores, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.
La LNB, como entidad estatal dedicada a juegos de azar responsables, continúa promoviendo iniciativas que unen el entretenimiento con el apoyo a organizaciones comunitarias, impulsando así el sector de beneficencia y responsabilidad social corporativa en El Salvador.
El Salvador consolida el diálogo y la cooperación con el Parlamento Europeo
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), Diana Riba Giner, para abordar la importancia de la relación birregional entre Centroamérica y la Unión Europea.
El Vicepresidente Ulloa reiteró el interés de El Salvador de mantener un diálogo activo y constructivo con la delegación parlamentaria, compartiendo los avances del país en materia de seguridad y la visión de transformación de El Salvador hacia el milagro del desarrollo económico.
Por su parte, la Eurodiputada, Diana Riba Giner, subrayó la relevancia de fortalecer la diplomacia parlamentaria en temas vinculados a la seguridad ciudadana, paz y derechos humanos, particularmente en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, como instrumento estratégico para profundizar la cooperación birregional.
El encuentro reafirma la voluntad de ambas partes de consolidar canales de diálogo político permanente, en beneficio de una agenda común basada en la estabilidad, el desarrollo y el respeto institucional.