El Salvador fortalece su posicionamiento internacional
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro en París con el Subsecretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD, Yasushi Masaki; la Directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir; y altos funcionarios del organismo.
En su intervención, el vicemandatario explicó que El Salvador atraviesa un proceso integral de transformación basado en la seguridad, la estabilidad institucional y la apertura económica, factores que han permitido posicionar al país como un actor innovador y consolidar sectores emergentes como la tecnología digital y los activos digitales.
Destacó que el país ha mejorado significativamente su clima de negocios, impulsando la instalación de empresas internacionales como Tether y Google y el desarrollo de nuevos ecosistemas tecnológicos, proyectando una imagen internacional distinta y confiable que requiere aliados estratégicos.
Las autoridades de la OECD valoraron positivamente estos avances, calificando a El Salvador como un país innovador y reiterando su disposición de acompañar el proceso de modernización institucional y fortalecimiento de políticas públicas. En ese marco, se abordó la posibilidad de ampliar la participación del país en comités prioritarios, especialmente en áreas regulatorias y de inversión, como parte de una aproximación responsable y basada en resultados.
La OCDE expresó su satisfacción por el creciente acercamiento de los países latinoamericanos y coincidió en continuar profundizando el diálogo técnico y constructivo con El Salvador, extendiendo una invitación para participar en la Reunión de Alto Nivel que tendrá lugar en noviembre del presente año.
Previo a la reunión, y a su llegada al Château de la Muette, sede de la OCDE, el Vicepresidente firmó el libro de honor de la Organización como muestra del fortalecimiento de la relación institucional entre El Salvador y el organismo multilateral.
Vicepresidente Ulloa imparte en Francia conferencia sobre el restablecimiento de la seguridad en El Salvador
Durante el desarrollo de su agenda oficial en Francia, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, impartió una conferencia en la École de Guerre Économique de París titulada: “El Salvador y el Restablecimiento de la Seguridad Nacional: un cambio que redefine los desafíos de América Latina”.
Durante su ponencia, el Vicepresidente Ulloa explicó cómo el país logró revertir décadas de violencia mediante decisiones firmes adoptadas por el Gobierno del Presidente Sr. Nayib Bukele, permitiendo recuperar territorios, restablecer el orden y garantizar la libertad de movilidad de la población salvadoreña.
Destacó que la seguridad se ha convertido en el motor del crecimiento económico, la atracción de inversión y la mejora de la calidad de vida, posicionando al país como un referente regional de transformación institucional. Subrayó que los avances en esta materia, que hoy ubican al país como una nación segura, tienen su fundamento en la legitimidad democrática, al ser resultado de la voluntad soberana del pueblo salvadoreño expresada en las urnas.
En respuesta a una de las preguntas formuladas por los asistentes, el Vicemandatario señaló que El Salvador orienta su actuar conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promoviendo la participación de la ciudadanía en la vida pública y el ejercicio legítimo de la voluntad popular como fundamento de la autoridad del poder público.
El evento concluyó con un enriquecedor intercambio académico, en el que los participantes manifestaron interés en analizar la experiencia salvadoreña como caso de estudio en los debates regionales sobre seguridad, gobernanza democrática y desarrollo.
La actividad reunió a académicos, estudiantes de posgrado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Francia, generando un espacio de análisis sobre los efectos de la seguridad en la estabilidad política y el desarrollo económico.
CEO de Google destaca el uso de la IA con DoctorSV
Sundar Pichai, CEO de Google, destacó la implementación de tecnología y uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema de salud de El Salvador como una apuesta para garantizar la cobertura médica.
Durante su intervención en AI Impact Summit 2026, en Nueva Delhi, la India, Pichai remarcó la importancia de los avances tecnológicos y científicos para abordar la salud, y citó el ejemplo salvadoreño.
«El Salvador es un ejemplo, donde Google se ha asociado con el Gobierno para diagnosticar y dar tratamiento accesible e impulsado por la IA a miles de personas que antes no tenían acceso a un médico», expresó el directivo.
Al respecto, el presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a la transformación y modernización del sistema de salud pública que se está ejecutando en el país.
«Cierto. Pero ese fue solo el primer paso. Actualmente estamos construyendo el mejor sistema de salud pública del mundo», reaccionó el mandatario en X ante las declaraciones de Pichai.
En AI Impact Summit 2026 participan más de 400 expositores y asisten políticos, innovadores, investigadores y líderes industriales de todo el mundo. Su exposición muestra la innovación a gran escala y acelera la adopción responsable de la IA en sectores prioritarios.
En noviembre pasado Bukele lanzó DoctorSV para la atención médica virtual con asistencia de IA, junto con el director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, y el gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de los Países de América Latina y el Caribe (CAF), Pablo Bartol.
En esa ocasión, Bartol resaltó que DoctorSV no solo moderniza el sistema de salud salvadoreño, sino que se convierte en un referente para otros países.
Por su parte, la diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa, Dania González, resaltó el avance que significa que los salvadoreños cuenten con la moderna app de asistencia médica.
«A través de DoctorSV estamos construyendo un sistema de salud pública conectado digitalmente y basado en datos, enfocado en la eficiencia, la transparencia y el impacto medible. La tecnología debe estar al servicio de las personas. Ese es el futuro», publicó en X.
Christian Guevara, jefe de la bancada cian en el congreso, recordó ayer: «Los diputados de ARENA y de VAMOS no votaron por ese proyecto que es ejemplo mundial de Google».
La ESIAP tendrá maestría en Innovación en Administración Pública
La Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP) y la EUDE Business School (Escuela Europea de Dirección y Empresa) lanzaron en España la Maestría en Innovación en la Administración Pública, un programa académico completamente en línea, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del sector público salvadoreño.
El anuncio se realizó en el marco del convenio de cooperación firmado en 2022 entre el vicepresidente de la república y rector de la ESIAP, Félix Ulloa; y el director de EUDE, Miguel Hermida.
De acuerdo con la institución educativa, el objetivo del acuerdo estratégico es «consolidar la formación especializada de los servidores públicos, incorporando estándares internacionales y enfoques innovadores en la gestión estatal».
En la actividad de lanzamiento se abordaron las iniciativas académicas claves para fortalecer la cooperación interinstitucional, además del plan de estudios de la carrera que se estructura sobre la base académica del MBA ofrecida por EUDE, enriquecido con el modelo de gestión pública impulsado por el gobierno salvadoreño a través de la ESIAP.
Asimismo, se presentó el Programa de Postgrado en Innovación en la Administración Pública, dirigido a egresados de la Certificación en Administración Pública de la escuela.
Ulloa agradeció la cooperación brindada y destacó que «este tipo de alianzas contribuyen a elevar la calidad de los servidores públicos y a fortalecer procesos formativos alineados con los desafíos de modernización, digitalización e innovación que impulsa el presidente Nayib Bukele».
Por su parte, Hermida reafirmó el compromiso de la institución como aliada estratégica en la formación de profesionales salvadoreños.
En el encuentro también participó la directora ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; el director de Alianzas Internacionales de EUDE, Álvaro Dantart; miembros del Comité de Dirección de la universidad, cuerpo diplomático y estudiantes salvadoreños actualmente matriculados en la European Business.