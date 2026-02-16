Principal
El Salvador es invitado a formar parte de la dirección de la COMJIB
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con el Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Sr. Enrique Gil Botero , en la ciudad de Madrid, España.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa destacó el proceso de fortalecimiento de la seguridad jurídica y actualización del marco legal, subrayando que estos constituyen un eje clave en el segundo mandando del Presidente, Sr.@nayibbukele
para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos como turismo, energías renovables, innovación y construcción, respaldados por incentivos fiscales que posicionan a El Salvador como un destino competitivo.
De igual manera, manifestó el interés de que la COMJIB acompañe a El Salvador en la promoción de espacios de diálogo regional que permitan compartir experiencias y fortalecer la cooperación en materia de justicia y seguridad jurídica.
Por su parte, el Secretario General, Sr.@EnriquegilbGil , destacó el liderazgo regional de la nación salvadoreña y la sólida articulación entre las instituciones del sector justicia y seguridad pública, señalando que el país se ha convertido en un referente en el combate contra el crimen organizado.
Expresó el interés de que El Salvador evalúe postularse para integrar la Secretaría Adjunta o la Comisión Delegada de la COMJIB para el período 2027–2031, así como considerar ser sede de una futura Asamblea Plenaria. Asimismo, anunció la creación de una nueva línea de acción sobre seguridad jurídica, señalando al país como un potencial líder de esta iniciativa regional.
Este acercamiento abre nuevas oportunidades para que el país continúe proyectando su liderazgo regional en el fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la consolidación de un entorno jurídico estable que impulse el desarrollo.
Internacionales
Choque causó 11 muertos y heridos en Pakistán
Al menos 11 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros colisionara con un tráiler en la carretera Nacional, en la provincia meridional de Sindh, en Pakistán, la madrugada del domingo, informaron funcionarios de rescate.
El accidente ocurrió en el distrito de Khairpur cuando el autobús, que viajaba desde la provincia oriental de Punjab hacia la ciudad portuaria meridional de Karachi, se estrelló contra un tráiler que transportaba pesadas vigas de hormigón, según el servicio estatal Rescue 1122.
Entre los fallecidos se encontraban nueve pasajeros, el conductor y el asistente. Los cuerpos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde los lesionados se encuentran recibiendo tratamiento.
El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ulHasan Lanjar, mencionó en un comunicado su «profundo pesar y dolor» por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas. «He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio», agregó la declaración.
A principios de esta semana, al menos 14 personas murieron en otro accidente de tráfico ocurrido en las afueras de Karachi, en el que estuvieron implicados múltiples vehículos.
Internacionales
China dispuesta a trabajar con Canadá para desarrollo saludable y estable de lazos
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró el sábado que China está dispuesta a trabajar con Canadá para promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales.
Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las observaciones durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
Wang dijo que la reciente visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dado resultados fructíferos, demostrando plenamente que el nuevo Gobierno de Canadá está buscando una nueva política hacia China, lo cual sirve al interés común de ambos países y es una elección absolutamente correcta.
El presidente chino, Xi Jinping, y Carney han alcanzado un consenso para construir una nueva asociación estratégica entre China y Canadá, proporcionando una guía estratégica para el mejor desarrollo de las relaciones bilaterales, anotó Wang.
«China está dispuesta a trabajar con Canadá para implementar el consenso acordado por ambos líderes, eliminar obstáculos y reanudar los intercambios y cooperación en varios campos, con el objetivo de promover un desarrollo sano, estable y sostenible de los lazos bilaterales», manifestó Wang.
Por su parte, Anand expresó que la visita de Carney a China fue muy exitosa y ha abierto una nueva era en las relaciones Canadá-China, ante una nueva reconfiguración global.
También agradeció a la parte china por otorgar exención de visados a los ciudadanos canadienses y espera que ambas partes mantengan un diálogo y cooperación estrechos, fortalezcan los intercambios entre personas y promuevan el desarrollo positivo y constante de las relaciones bilaterales.
Principal
Construyen la segunda fase de una planta desalinizadora en La Unión Sur
El fin de semana comenzó la fase de construcción de la planta desalinizadora que abastecerá de agua potable a más de 2,500 habitantes en la isla Meanguera del Golfo, en el golfo de Fonseca, La Unión Sur.
Este innovador sistema es capaz de convertir el agua salada en agua apta para el consumo humano. La obra está a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y es ejecutada por la Constructora El Salvador.
Con este proyecto, los habitantes de la isla pronto dejarán de pagar elevadas sumas de dinero para abastecerse de agua potable y de sufrir escasez.
«Hasta ahora nos hemos abastecido con programas de agua de pozos artesanales y no ha sido suficiente para todas las zonas altas de la isla, los agricultores somos los que más hemos sufrido […]. Yo le mando un agradecimiento al presidente Nayib Bukele porque nunca ha habido un presidente que se acordara de esta isla», comentó Manuel Hernández, habitante.
En esta segunda etapa, la DOM avanza en la colocación de una nueva línea de impulsión de 5.5 kilómetros de tubería galvanizada, infraestructura clave para transportar agua desde el tanque principal hacia los de distribución. Desde allí, a través de dos redes de más de 25 kilómetros de tubería galvanizada y nuevas acometidas domiciliarias, el suministro llegará con eficiencia directamente a los 1,500 hogares de la isla.
El tanque 1, con capacidad de 60 metros cúbicos, abastecerá 461 viviendas en las comunidades La Negra, Guanacastal y Salvador. El Tanque 2, el de mayor capacidad con 125 metros cúbicos, suministrará agua a 745 familias de los sectores urbanos de Periquera y Majahual.