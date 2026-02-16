El Salvador es invitado a formar parte de la dirección de la COMJIB

El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro con el Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Sr. Enrique Gil Botero , en la ciudad de Madrid, España.

Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa destacó el proceso de fortalecimiento de la seguridad jurídica y actualización del marco legal, subrayando que estos constituyen un eje clave en el segundo mandando del Presidente, Sr.@nayibbukele

para atraer inversión extranjera en sectores estratégicos como turismo, energías renovables, innovación y construcción, respaldados por incentivos fiscales que posicionan a El Salvador como un destino competitivo.

De igual manera, manifestó el interés de que la COMJIB acompañe a El Salvador en la promoción de espacios de diálogo regional que permitan compartir experiencias y fortalecer la cooperación en materia de justicia y seguridad jurídica.

Por su parte, el Secretario General, Sr.@EnriquegilbGil , destacó el liderazgo regional de la nación salvadoreña y la sólida articulación entre las instituciones del sector justicia y seguridad pública, señalando que el país se ha convertido en un referente en el combate contra el crimen organizado.

Expresó el interés de que El Salvador evalúe postularse para integrar la Secretaría Adjunta o la Comisión Delegada de la COMJIB para el período 2027–2031, así como considerar ser sede de una futura Asamblea Plenaria. Asimismo, anunció la creación de una nueva línea de acción sobre seguridad jurídica, señalando al país como un potencial líder de esta iniciativa regional.

Este acercamiento abre nuevas oportunidades para que el país continúe proyectando su liderazgo regional en el fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la consolidación de un entorno jurídico estable que impulse el desarrollo.

