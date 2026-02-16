Internacionales
Choque causó 11 muertos y heridos en Pakistán
Al menos 11 personas murieron y otras 10 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros colisionara con un tráiler en la carretera Nacional, en la provincia meridional de Sindh, en Pakistán, la madrugada del domingo, informaron funcionarios de rescate.
El accidente ocurrió en el distrito de Khairpur cuando el autobús, que viajaba desde la provincia oriental de Punjab hacia la ciudad portuaria meridional de Karachi, se estrelló contra un tráiler que transportaba pesadas vigas de hormigón, según el servicio estatal Rescue 1122.
Entre los fallecidos se encontraban nueve pasajeros, el conductor y el asistente. Los cuerpos y los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde los lesionados se encuentran recibiendo tratamiento.
El ministro del Interior de la provincia de Sindh, Zia-ulHasan Lanjar, mencionó en un comunicado su «profundo pesar y dolor» por el incidente y dio el pésame a las familias de las víctimas. «He ordenado que se proporcione a los heridos las mejores y más inmediatas instalaciones médicas posibles, y he instruido a las autoridades pertinentes para que agilicen aún más las actividades de auxilio», agregó la declaración.
A principios de esta semana, al menos 14 personas murieron en otro accidente de tráfico ocurrido en las afueras de Karachi, en el que estuvieron implicados múltiples vehículos.
China dispuesta a trabajar con Canadá para desarrollo saludable y estable de lazos
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró el sábado que China está dispuesta a trabajar con Canadá para promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales.
Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las observaciones durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
Wang dijo que la reciente visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dado resultados fructíferos, demostrando plenamente que el nuevo Gobierno de Canadá está buscando una nueva política hacia China, lo cual sirve al interés común de ambos países y es una elección absolutamente correcta.
El presidente chino, Xi Jinping, y Carney han alcanzado un consenso para construir una nueva asociación estratégica entre China y Canadá, proporcionando una guía estratégica para el mejor desarrollo de las relaciones bilaterales, anotó Wang.
«China está dispuesta a trabajar con Canadá para implementar el consenso acordado por ambos líderes, eliminar obstáculos y reanudar los intercambios y cooperación en varios campos, con el objetivo de promover un desarrollo sano, estable y sostenible de los lazos bilaterales», manifestó Wang.
Por su parte, Anand expresó que la visita de Carney a China fue muy exitosa y ha abierto una nueva era en las relaciones Canadá-China, ante una nueva reconfiguración global.
También agradeció a la parte china por otorgar exención de visados a los ciudadanos canadienses y espera que ambas partes mantengan un diálogo y cooperación estrechos, fortalezcan los intercambios entre personas y promuevan el desarrollo positivo y constante de las relaciones bilaterales.
Cuba cancela el Festival del Habano por crisis energética
Cuba anunció el sábado la cancelación de su festival del habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.
«El comité organizador del festival del habano anuncia el aplazamiento de su próxima edición», prevista del 24 al 27 de febrero, señala una carta enviada a los participantes, de la cual AFP obtuvo una copia. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.
Los organizadores añadieron que la decisión busca preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional, y que es considerado el más prestigioso del mundo en su especialidad. En 2025, esta subasta, celebrada ante 2,000 invitados, recaudó más de 16 millones de euros.
Trump le pide a Hamás que proceda a un desarme «total e inmediato»
El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada «Junta de Paz» han comprometido 5,000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.
«Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata», dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.
El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.
Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.
Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.
Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego.
Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la Junta de Paz no parece limitar su función al territorio palestino.
«La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado», declaró Trump el domingo en su publicación.
Tras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá el jueves en la capital estadounidense.
Trump afirmó que los 5.000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también «han comprometido a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes».
Se ha solicitado a los países el pago de 1.000 millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, ha suscitado críticas.
Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto.
Trump sostuvo que la organización trabajará «en conjunto» con Naciones Unidas. «La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia», afirmó.
En virtud del plan de alto el fuego, también se ha creado un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el gobierno en la devastada Franja de Gaza.