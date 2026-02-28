Internacionales -deportes
El español José Francisco Molina, nuevo seleccionador de Honduras
El exinternacional español José Francisco Molina fue anunciado el viernes como nuevo director técnico de la selección de Honduras con el objetivo de regresar al equipo catracho a un Mundial, después de tres intentos fallidos al hilo por regresar a la máxima cita del fútbol.
Molina, de 55 años, llega en un momento crítico para el fútbol hondureño, que aún resiente la estrepitosa eliminación en la última fase clasificatoria para el Mundial 2026, pesa a la ampliación de cupos y la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá, organizadores del torneo.
El exarquero del Atlético de Madrid sustituirá al colombiano Reinaldo Rueda, que no pudo clasificar a Honduras a su cuarto Mundial, tras participar en España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que no pasó de la primera fase.
«Con su llegada, comienza una nueva fase», dijo la Federación de Fútbol de Honduras en sus redes sociales. El ente federativo destacó que el arribo de Molina trae «experiencia internacional y visión de élite» para la bicolor.
Molina es reconocido por su destacada etapa como portero en el Atlético de Madrid, donde logró el histórico doblete de Liga y Copa en la temporada 1995-96. También jugó en el Albacete, Deportivo de La Coruña y Levante.
Con la selección española, con la cual disputó la Eurocopa de Inglaterra 1996, protagonizó una anécdota cuando el seleccionador de entonces, Javier Clemente, lo hizo debutar poniéndolo a jugar unos minutos como extremo y no como arquero.
El valenciano, que se retiró como jugador en 2007, fue entrenador en el Villarreal de España y en San Luis de México. También dirigió en Hong Kong e India, y fue directivo de la Real Federación Española de Fútbol.
Su debut en el banquillo hondureño será el próximo 31 de marzo, cuando la H se enfrente a Perú en un partido amistoso.
Este duelo servirá como punto de partida antes de que el equipo inicie una gira de preparación en España durante la primera mitad del año, aprovechando los vínculos del estratega con su país de origen.
Internacionales -deportes
Hincha derriba a Messi durante amistoso de Inter Miami en Puerto Rico
¡Insólito! El crack argentino ha sido derribado incontables veces por los mejores defensas del mundo, pero nadie se habría imaginado que Messi podría ser derribado por un aficionado en la cancha.
La imagen viral sucedió en el partido amistoso en el que el Inter Miami disputó el pasado 26 de febrero frente al Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, Puerto Rico.
La presencia del campeón del mundo en la cancha desató una invasión de varios hinchas al campo en los minutos finales del encuentro. La situación se tornó caótica alrededor del minuto 88, cuando aficionados ingresaron al terreno de juego con la intención de acercarse al astro argentino, una de las principales atracciones del evento.
Uno de los intrusos logró llegar hasta Messi y lo abrazó por la cintura, momento en el que el personal de seguridad intervino con rapidez. En el forcejeo para retirar al hincha, tanto Messi como el aficionado y un guardia de seguridad cayeron al suelo, pero el delantero argentino se mantuvo estoico y se levantó de inmediato, sin lesiones aparentes.
El incidente, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó debates sobre los controles de seguridad en eventos deportivos, aunque la invasión no impidió que el partido siguiera su curso normal tras ser retomado el orden. Messi incluso había anotado el gol de la victoria desde el punto de penal en el minuto 70’ para sellar el 2-1 final para el Inter Miami.
El amistoso, originalmente programado para el 13 de febrero, fue reprogramado después de que Messi sufriera molestias en un partido anterior, lo que aumentó aún más la expectación entre los más de 20,000 espectadores presentes.
Internacionales -deportes
Más de seis años de suspensión para tenista que amañó partidos de la ITF y ATP
El tenista argentino Leonardo Aboian fue suspendido por un periodo de seis años y nueve meses por haber amañado partidos del circuito masculino, anunció este viernes la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés).
«Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025», informó la ITIA en su comunicado.
El jugador admitió todos los cargos de la ITIA, incluidos facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pagos por no rendir al máximo y no informar de intentos de corrupción, precisó la instancia, que añadió que el tenista aceptó la sanción y renunció a una apelación.
Aboian, que llegó a ser el número 229 del ranking ATP en abril de 2025, también fue multado con 40,000 dólares, de los que 25,000 quedan en suspenso, concluyó la ITIA, un organismo independiente creado para salvaguardar la integridad en el tenis profesional.
Internacionales -deportes
Real Madrid-City y PSG-Chelsea, duelos más destacados de los octavos de Champions
Real Madrid contra Manchester City y Paris Saint Germain frente al Chelsea son los dos duelos estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El resto de emparejamientos son: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.
Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo y los de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.
Con seis equipos ingleses en el bombo (de un total de 16 participantes) y tres españoles, era fácil predecir que habría algún enfrentamiento entre clubes de estos dos de los más poderosos campeonatos en Europa y finalmente los tres representantes de LaLiga tendrán rivales de la todopoderosa Premier League.
En la fase de liguilla ya hubo 10 partidos con equipos de estas dos ligas y en sólo una ocasión, el representante español derrotó al inglés: fue en la primera jornada cuando el Barça se impuso 2-1 en la cancha del Newcastle, precisamente su rival en octavos.
El club azulgrana tuvo suerte, ya que el otro rival que le podría haber tocado era el Chelsea y, además, quedó en la parte baja del cuadro, a priori mucho menos potente que la parte superior.
El rival del Barcelona en cuartos podría ser el Atlético de Madrid o el Tottenham y el rival en semifinales el Arsenal, que fue el equipo que acabó primero en la liguilla, con un pleno de ocho victorias.
Real Madrid y City volverán a enfrentarse por octava ocasión desde 2012. En el último precedente, también en la liguilla de este año, el equipo de Pep Guardiola venció por 2-1 en el Bernabéu, aunque fue el equipo blanco el que superó al inglés en las dos últimas eliminatorias que disputaron: en el play off de la temporada pasada y en cuartos de final de 2024, temporada en la que el Real Madrid ganó su 15º título continental.
Al vencedor le esperará en cuartos el ganador de la eliminatoria entre Atalanta y Bayern.
El vigente campeón, Paris Saint Germain, se verá las caras con el Chelsea, el club que ya derrotó a los franceses en la final del pasado Mundial de Clubes, evitando que el PSG hiciera una temporada perfecta y ganase siete títulos.
El vencedor del duelo se enfrentará en cuatos a Galatasaray o Liverpool.
Programa de los octavos de final de la Liga de Campeones:
Real Madrid (ESP) – Manchester City (ENG)
Bodo/Glimt (NOR) – Sporting (POR)
Paris Saint-Germain (FRA) – Chelsea (ENG)
Newcastle United (ENG) – Barcelona (ESP)
Galatasaray (TUR) – Liverpool (ENG)
Atlético Madrid (ESP) – Tottenham Hotspur (ENG)
Atalanta (ITA) – Bayern Munich (GER)
Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ENG)