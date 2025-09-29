Principal
Ebrios protagonizan pelea durante un baile en San Miguel
Lo que comenzó como una fiesta en el Barrio Concepción, en San Miguel Centro, culminó en desórdenes que dejaron un ambiente de tensión entre los asistentes.
El evento, que había congregado a decenas de personas para disfrutar de una jornada festiva, se vio empañado cuando surgieron altercados que, en cuestión de minutos, escalaron hasta convertirse en enfrentamientos físicos entre varios participantes.
Según testigos, la música y la convivencia se transformaron en caos tras una serie de discusiones que rápidamente derivaron en golpes y empujones. Vecinos del sector expresaron su preocupación por lo ocurrido y lamentaron que una actividad de esparcimiento comunitario terminara en violencia.
Fiscalía logra que pandilleros reciban tres décadas de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) informa que a 30 años de cárcel fueron condenados pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que le quitaron la vida a una víctima.
Según las investigaciones, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando uno de ellos sacó su arma de fuego y le disparó, acción que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo.
Los demás, aprovechándose de la situación, también sacaron sus armas para dispararle hasta quitarle la vida.
El crimen ocurrió en noviembre de 2021 en Concepción de Ataco, Ahuachapán Centro.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, detalló la fuente fiscal.
Autoridades coordinan el tráfico tras la caía de árbol de gran tamaño en calle al Boquerón
Un árbol de gran magnitud cayó sobre el Kilómetro 15 de la calle al Boquerón, Santa Tecla, La Libertad Sur,
Las autoridades reportan que el paso vehicular se encuentra parcialmente bloqueado, por lo que piden precaución a los conductores que circulan por la zona.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ya están en el lugar para orientar a los conductores, mientras se realizan las labores de limpieza.
Además, las autoridades recomiendan a la población mantener las precauciones, debido a la posibilidad de la caída de más árboles o vallas publicitarias por las lluvias.
Sorprenden a joven metiéndose productos en su pantalón en un supermercado del país
En redes sociales se ha hecho viral el momento cuando un joven fue sorprendido al momento de hurtar productos dentro de un supermercado.
Según se observa en el video, el joven introdujo varios productos de diferentes tipos dentro de su pantalón, con la intención de no cancelarlos.
Sin embargo, personal de supermercado notó la conducta inapropiada del joven e hizo que los devolviera, frente a la mirada otros clientes.
Hasta el momento, se desconoce en qué lugar del país ocurrió este incidente.