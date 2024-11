Ebrio estaciona su vehículo y se queda dormido en plena vía

Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados a cadena perpetua en 1996 por el asesinato de sus padres en Berverly Hills, tendrán una audiencia el lunes 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana (hora local) en el Tribunal de Van Nuys West. Por el alto interés entre el público sobre su caso, sortearán 16 lugares para presenciar la audiencia.

La cadena hispana Univision informó que las autoridades de California implementarán un sistema de sorteo para ofrecer 16 asientos de la sala del tribunal exclusivos para el público que quiera ser parte de la audiencia en donde, los hermanos Menéndez podrían estar presentes o de forma remota para llevar a cabo un recurso sobre su caso.

Una especie de lotería para ganar un asiento

La forma en la que llevarán a cabo esta lotería de asientos, según el mismo medio de comunicación, las personas que han seguido de cerca el caso de Lyle y Erik deberán acudir entre las 8:00 am y las 9:00 am (hora local) del lunes 25 de noviembre para recoger los boletos de participación. La lotería se realizará entre las 9:00 am a 9:30 am, y los ganadores recibirán credenciales intransferibles.

Tribunal de Van Nuys West está ubicado en el 14400 Erwin Street. La credencial deberán traerla en todo momento y dentro de la sala no se permitirán fotografías y videos. La audiencia será presidida por el juez Michael Jesic.

Víctimas de abuso sexual infantil

El objetivo de esta audiencia es para abordar la petición de 2023 de los hermanos Menéndez sobre un recurso de hábeas corpus, que afirma que sus condenas y sentencias de prisión son inconstitucionales, tras existir evidencia recientemente descubierta de que ambos fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez.

En la solicitud, los hermanos alegan que dicha evidencia fue injustamente excluida del segundo juicio que afrontaron y en el que se les dictó condena, publicó EFE.

También está programada una audiencia separada para el 11 de diciembre para abordar la solicitud de ser sentenciados nuevamente a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, informó la misma agencia.

Lyle, de 56 años y Erik, de 53, cumplen su sentencia en el Centro Correccional Richard J. Donovan Residen en un área de la prisión conocida como Echo Yard. La cárcel está en Otay Mesa, una comunidad de la ciudad de San Diego, California.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...