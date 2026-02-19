Principal
Detienen a sujeto por quemar con gasolina a su padrastro
La Policía Nacional Civil capturó ayer Samuel Asael Flores Acuña acusado del delito de intento de homicidio en el caserío Chiquileca, en el Distrito de Teotepeque en el municipio de La Libertad Costa.
Según el informe policial, Flores Acuña pretendía defender a su mamá, quien era golpeada por su padrastro. En esa acción roció con gasolina al compañero de vida de su madre y posteriormente le prendió fuego.
La víctima, de 59 años de edad, recibió quemaduras en todo el cuerpo y fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
En un trabajo conjunto de la Policía y de la Fuerza Armada, y tras recibir la respectiva denuncia, procedieron a ubicar y a capturar a Flores Acuña.
Principal
Pronostican ingreso de vientos nortes y bajas temperaturas a partir del fin de semana
El próximo domingo 22 de febrero ingresará un nuevo evento de vientos nortes que podría traer ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y una disminución de temperaturas para mediados de la próxima semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La intensidad de los vientos podría alcanzar entre 50 y 70 km/h e incluso mayores en zonas que tiendan a favorecer el aceleramiento del viento durante el lunes y martes de la próxima semana.
Durante el evento, se prevé que las madrugadas más frías sean el miércoles, jueves y viernes con temperaturas que oscilarán entre 4 a 14 °C en zonas altas, de 14 a 19 °C en valles interiores y de 21 a 24 °C en la zona costera.
Ante el descenso de temperaturas y vientos nortes, el MARN recomienda abrigarse adecuadamente, cuidar a niños, adultos mayores y personas vulnerables, así como evitar la permanencia prolongada a la intemperie.
Además, evitar las quemas agrícolas en periodos de vientos fuertes y mantenerse informado por los canales oficiales del MARN.
De acuerdo con el pronóstico para este viernes, durante la madrugada y la mañana se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en horas de la madrugada en la zona central.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con énfasis en el sector occidental; y por la noche, se prevé un cielo poco nublado en el centro y occidente, y parcialmente nublado con posibles lluvias breves en la zona oriental.
El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h. Por la tarde, únicamente en el sector costero, se tendrá el ingreso de la brisa marina, con velocidades entre 7 y 15 km/h.
«Las condiciones atmosféricas continúan regidas por el flujo del este y vaguadas», enfatizó el MARN.
Principal
Capturan a italianos que ofrecían maquinaria industrial falsificada
La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Policía detuvo a Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, de nacionalidad italiana, por el delito de violación de distintivos comerciales.
Los imputados fueron arrestados en San Miguel y se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la investigación, los extranjeros operaban por medio de redes sociales y comercializaban productos de maquinaria profesional industrial, falsificando marcas registradas y vendiéndolas a precios elevados aun cuando eran equipos de baja calidad.
El ministerio público detalló que la red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado; Barbato era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE.
Dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería, y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales.
El reporte oficial da cuenta que la víctima recibió una factura comercial falsa bajo el nombre de la empresa Grupo Motores de R.L, supuestamente ubicada en Santa Ana. Al realizar las averiguaciones, no se encontró registro ni de la empresa ni de la ubicación del establecimiento.
Otra de las víctimas expuso en redes sociales que Barbato también se hacía pasar como un reconocido chef que tenía a la venta sus utensilios de cocina «de marcas reconocidas», las cuales ofrecía a altos precios, pero al verificar, los productos eran imitaciones.
Los italianos comenzaron a alquilar vehículos desde mayo a diciembre de 2025 y según los reportes, un establecimiento les arrendó al menos siete vehículos, entre pickups y camionetas con un gasto de alquiler de al menos $33,000.
La FGR ha hecho un llamado a las personas que hayan sido estafadas por estos extranjeros, para que se acerquen a cualquier sede fiscal para interponer su denuncia.
Principal
Educación Superior participa en conferencia sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial
La Dirección Nacional de Educación Superior participó en la conferencia magistral «Inteligencia Artificial y Universidad: Irrelevancia o Refundación 2026–2030», un espacio de análisis estratégico sobre el futuro de las universidades en la región. Esto con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que plantea la IA en la educación superior.
El encuentro que fue liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el Consorcio de Instituciones de Educación Superior para el Crecimiento Económico (CIESCE) reunió a autoridades académicas, especialistas y representantes del sector educativo.
La jornada inicial estuvo a cargo de Alberto Arene, representante de la OEI en El Salvador, seguido por intervenciones de Christian Aparicio, director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mined); Mario Olmos, presidente del CIESCE y rector de la Universidad Don Bosco; y Andrés Delich, secretario general adjunto de la OEI.
La conferencia magistral fue desarrollada por el ponente Francisco Mayorga, quien planteó un análisis profundo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los modelos universitarios tradicionales, advirtiendo que las instituciones de educación superior enfrentan un punto de inflexión histórico: adaptarse de manera crítica e innovadora o arriesgarse a perder relevancia social.
Los comentarios académicos fueron realizados por la ponente Mireya Rodríguez, quien subrayó la necesidad de repensar la docencia, la investigación y la gestión universitaria desde una perspectiva ética, humanista y centrada en el aprendizaje a lo largo de la vida.
El encuentro concluyó con un diálogo abierto entre los asistentes, en el que se destacaron la urgencia de políticas públicas, la formación docente en competencias digitales avanzadas y el papel estratégico de la universidad como espacio de pensamiento crítico frente a la automatización.
Este evento reafirma el compromiso de las instituciones organizadoras con la reflexión prospectiva y la construcción de una educación superior pertinente, innovadora y socialmente responsable ante los desafíos del período 2026–2030.