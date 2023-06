Destacan admiración de los dominicanos a los salvadoreños

La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira de Pereira, expresó su satisfacción por la cálida acogida que ha recibido en la República Dominicana. Durante su visita, destacó el profundo respeto y admiración que los dominicanos tienen hacia el presidente Nayib Bukele.

«Me he sentido sumamente acogida, no solo yo, sino también los empresarios salvadoreños que forman parte de la delegación. Es la segunda vez que estoy en República Dominicana. El año pasado vine porque celebramos nuestra reunión de consultas políticas con el gobierno dominicano, y, realmente, me he sentido sumamente acogida», afirmó la viceministra.

Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37, Mira de Pereira también mencionó que quedó sorprendida por el gran cariño y admiración que los dominicanos profesan hacia El Salvador y su presidente Bukele. Expresó que, aunque había escuchado sobre esto anteriormente, fue durante la inauguración de Expo Provisiones cuando realmente pudo experimentar el fervor y el aprecio hacia el mandatario salvadoreño.

«La verdad es que hay mucha admiración por Bukele, yo lo había escuchado, pero no lo había vivido y ayer en la noche lo viví en la inauguración de Expo Provisiones. Realmente me he sentido muy contenta y agradecida», comentó la diplomática.

La visita de la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador fortalece los lazos entre ambos países y resalta el reconocimiento internacional que ha ganado el presidente Nayib Bukele. Su liderazgo y enfoque innovador han generado admiración en diferentes naciones, incluyendo la República Dominicana.

La viceministra ofreció detalles entusiastas sobre la destacada participación de su país en la feria Expo Provisiones, donde El Salvador fue elegido como país invitado especial en este año.

La diplomática reveló que un grupo de seis empresas salvadoreñas se encuentran presentando una amplia gama de productos, como el afamado café salvadoreño, artículos médicos, empaques y el ron emblemático de la marca «Tictac».

Asimismo, resaltó el éxito que han tenido los empresarios salvadoreños en el evento, y expresó su satisfacción por la cálida acogida que han recibido en la República Dominicana. «Nos sentimos contentos de estar en este país, que para nosotros es de vital importancia en términos comerciales. Sentimos que República Dominicana forma parte de Centroamérica, de hecho, es parte del Sistema de Integración Centroamericana», comentó.

Además, enfatizó que ven en República Dominicana una gran oportunidad y agradeció el espacio brindado para su participación en la feria Expo Provisiones.

La Expo Provisiones se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y la delegación salvadoreña permanecerá en la República Dominicana hasta este domingo.

Cuando se le preguntó sobre el estado de las relaciones entre República Dominicana y El Salvador y las oportunidades para fortalecer los lazos bilaterales, la diplomática respondió con confianza que la relación entre ambas naciones es «sumamente sana».

Mira de Pereira destacó que el año pasado se llevó a cabo una reunión de consultas políticas, considerada como el evento más importante en términos diplomáticos para la relación entre dos países. Durante esta reunión se abordaron temas políticos, económicos, de cooperación y la situación de las diásporas en cada uno de los destinos. La funcionaria elogió la relación cercana entre las embajadas de El Salvador en República Dominicana, y resaltó su activa participación no solo en el ámbito económico, donde El Salvador ya ha logrado posicionar sus productos en República Dominicana, sino también en términos de cooperación y promoción de inversiones.

La viceministra también mencionó que el año pasado se inauguró el primer vuelo directo entre San Salvador y Santo Domingo a través de Arajet y expresó su esperanza de poder ampliar esta conexión en un futuro cercano, incluyendo la posibilidad de llegar a Punta Cana, que también es un destino estratégico para El Salvador.

