Aseguran que Inter Miami presentó una oferta por Lionel Messi

En cuestión de días se sabrá qué pasará en la carrera de Lionel Messi. El delantero argentino jugará este sábado con PSG su último partido de la temporada y, como aún no ha renovado su vínculo con el cuadro francés, será agente libre a partir del 1 de julio. La intriga por conocer cuál será su próximo destino es cada vez mayor y, con el correr de las horas, el horizonte parece aclararse más y más.

Este viernes, el periodista Gastón Edul adelantó vía Twitter que Inter Miami ya le ha hecho llegar al Diez una oferta para que se sume al equipo estadounidense el próximo mes. Cabe recordar que la temporada de la MLS es anual, por lo que -de aceptar la propuesta- el jugador se sumaría a un plantel que ya viene trabajando desde principios de año.

Esta noticia se conoce días después de que el diario catalán Sport adelantara que este mismo club estaba preparando una oferta de unos 50 millones de euros (aproximadamente 53 millones de dólares) por año durante cuatro temporadas para Messi. También sugirió que se buscaría que el ex Barcelona sea una de las imágenes para promocionar el Mundial de 2026, que se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México. Además, la Copa América de 2024 también se celebrará en Norteamérica. Por otra parte, vale destacar que el deportista tiene una casa en Miami, lo que podría facilitar su adaptación y la de su familia.

Actualmente, Inter Miami se encuentra último en su zona con apenas 15 puntos, producto de cinco victorias y diez derrotas. Además, en las últimas horas se ha confirmado que el argentino Javier Morales será el nuevo técnico interino tras la salida del inglés Phil Neville, por lo que el panorama no es nada alentador. Sin embargo, la llegada de una megaestrella como Messi podría cambiar radicalmente la situación del equipo que necesitaría quedar entre los primeros nueve puestos para clasificarse, al menos, al repechaje de los Playoffs que se disputan a partir de octubre.

El rosarino de 35 años ha manifestado públicamente en 2020 su deseo de retirarse en los Estados Unidos: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, comentó en aquel entonces en diálogo con La Sexta, cuando aún jugaba en Barcelona.

Por el momento, Messi cuenta con tres ofertas concretas sobre la mesa: renovación por un año con PSG, Inter Miami y Al Hilal de Arabia Saudita. Hasta el momento no hay certezas de cuál aceptará ni de si se sumarán otras en los próximos días, a la espera del apertura del mercado de pases.

El jueves, Christophe Galtier había asegurado que el sábado el argentino jugaría su último partido en el Parque de los Príncipes. Pero, tras el terremoto que esto ocasionó en los portales deportivos de todo el mundo, el propio club aclaró que se trató de una declaración errónea del técnico y explicó que será la última presentación en la actual temporada ya que aún está la posibilidad de que renueve su contrato hasta junio de 2024

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...