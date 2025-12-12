Desmantelan red de venta de droga que conspiraba para cometer homicidios

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele puso en marcha un plan integral que articula a todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad y reducir los riesgos propios de la temporada de fin de año.

El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que todo el personal operativo estará desplegado en el territorio para resguardar a la población y a los visitantes extranjeros.

Explicó que este trabajo coordinado busca garantizar que las festividades se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y reiteró el llamado a la población a adoptar medidas preventivas para que estas fechas se conviertan en momentos de alegría.

El plan contempla acciones específicas para prevenir emergencias en carreteras, uno de los puntos más sensibles debido al incremento del tráfico durante las celebraciones.

También incluye el refuerzo de controles sobre la comercialización de productos pirotécnicos, con el propósito de evitar incidentes provocados por el uso inadecuado de pólvora.

Las autoridades detallaron que los esfuerzos se concentrarán en la vigilancia de los puestos de pólvora, la supervisión durante las celebraciones, la reducción de la accidentabilidad vial y el salvamento acuático.

Para este último componente, se contará con 342 guardavidas distribuidos en 170 puntos de monitoreo a lo largo de las playas del país.

Con este dispositivo operativo, el Gobierno del Presidente Bukele reafirma su compromiso de proteger a la población y de asegurar que la temporada navideña transcurra en un ambiente de paz y seguridad

