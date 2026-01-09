Principal
Desmantelan presunto campamento clandestino de pandilleros en Usulután
Autoridades de seguridad informaron que un grupo de infantes de Marina de la Fuerza Armada de El Salvador desmanteló un campamento clandestino localizado en el cantón Salinas de Sisiguayo, distrito de Jiquilisco, en el departamento de Usulután Oeste.
Durante el procedimiento, cinco individuos realizaron una agresión ilegítima contra el personal militar y posteriormente huyeron del lugar, según el reporte oficial. Los sujetos vestían ropa camuflajeada. Las autoridades confirmaron que ningún elemento de la Fuerza Armada resultó lesionado durante la intervención.
En el sitio fueron incautados diversos objetos, entre ellos un teléfono celular, un panel solar y abastecimientos logísticos. De acuerdo con la información preliminar, en el dispositivo móvil se encontró un chat en el que una mujer, identificada como Ana María Castillo, alertaba sobre la presencia del personal militar en la zona.
El ministro de Defensa informó que esta persona ya fue ubicada y que deberá responder ante la justicia conforme a la ley. Asimismo, confirmó que se mantiene un operativo de búsqueda y rastreo en el sector, con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña, con el objetivo de ubicar a los individuos que escaparon.
“Reafirmamos nuestro compromiso de proteger la seguridad y la tranquilidad de la población, actuando con firmeza en contra de las estructuras criminales y de quienes colaboren con ellas”, señaló el titular de Defensa.
Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para garantizar el control territorial y fortalecer la seguridad en zonas rurales del país.
Escuelas públicas iniciarán el año escolar el 2 de febrero
El lunes 2 de febrero será el regreso a clases para todos los estudiantes de las escuelas públicas del país, de acuerdo con el calendario escolar 2026 divulgado por el Ministerio de Educación en su sitio web. El inicio del año escolar aplica para todos los niveles de educa-ción inicial, primaria, básica y bachillerato que operan en el sistema público.
De acuerdo con el calendario, desde el lunes pasado, los docentes y directores iniciaron con las tareas administrativas como la matrícula, planificación de los aprendizajes, así como la formación de maestros y directores. Además, la ambientación de las aulas, para recibir a los alumnos este nuevo año.
Para el martes 3 está previsto el inicio del primer periodo de educación secundaria y el co-mienzo del primer trimestre de primera infancia y educación primaria.
En la semana dos, se desarrollará la prueba Conociendo Mis Logros, un instrumento que explora los conocimientos y habilidades cognitivas que desarrollan los estudiantes en las asignaturas básicas.
El objetivo es identificar el dominio de los presaberes que se utilizarán en este nuevo año escolar. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes desde tercer grado hasta segundo año de educación media. Se evalúan las asignaturas de matemática, lengua y literatura; ciudadanía y valores; y ciencia y tecnología.
También, destacan las fechas importantes del año y los días festivos. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Mined apuesta porque más niñas y jóvenes se interesen por aprender más sobre estos temas y elijan estudiar ca-rreras Steam.
Para marzo se desarrollará la Semana de la Nutrición, una iniciativa que promueve hábitos alimenticios saludables en los centros escolares.
Durante todo el año, el Mined también fomentará la cortesía escolar que incluye los salu-dos, el respeto hacia los demás y el buen comportamiento de los estudiantes.
Muere motocilcista en aparatoso choque en bulevar Monseñor Romero
Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido al final del bulevar Merliot, en la incorporación al bulevar Monseñor Romero, en el sentido que conduce hacia San Salvador, informaron cuerpos de socorro.
Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.
Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar el procedimiento correspondiente y gestionar la circulación vehicular mientras se desarrollaban las diligencias. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las causas del percance ni la identidad de la persona fallecida.
Las instituciones reiteraron el llamado a conductores y motociclistas a extremar medidas de precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar el equipo de protección adecuado, especialmente en tramos de alta afluencia vehicular.
Actividad paranormal: publican nuevo video de un ataúd poseído
Usuarios de redes sociales viralizaron el video de una difunta que no permitió que familiares y amigos le dieran el último adiós.
En el video se observa que el ataúd ya no pudo abrirse después que salió de la habitación donde fue velado.
Una vez que el féretro llegó al cementerio ya no pudo ser abierto, además, era un poco más pesado.
Tras los extraños sucesos la familia optó por sepultar a la fallecida, sin embargo, no pudieron sellar el nicho ya que el ataúd era más grande.