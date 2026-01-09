Muere motocilcista en aparatoso choque en bulevar Monseñor Romero

El lunes 2 de febrero será el regreso a clases para todos los estudiantes de las escuelas públicas del país, de acuerdo con el calendario escolar 2026 divulgado por el Ministerio de Educación en su sitio web. El inicio del año escolar aplica para todos los niveles de educa-ción inicial, primaria, básica y bachillerato que operan en el sistema público.

De acuerdo con el calendario, desde el lunes pasado, los docentes y directores iniciaron con las tareas administrativas como la matrícula, planificación de los aprendizajes, así como la formación de maestros y directores. Además, la ambientación de las aulas, para recibir a los alumnos este nuevo año.

Para el martes 3 está previsto el inicio del primer periodo de educación secundaria y el co-mienzo del primer trimestre de primera infancia y educación primaria.

En la semana dos, se desarrollará la prueba Conociendo Mis Logros, un instrumento que explora los conocimientos y habilidades cognitivas que desarrollan los estudiantes en las asignaturas básicas.

El objetivo es identificar el dominio de los presaberes que se utilizarán en este nuevo año escolar. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes desde tercer grado hasta segundo año de educación media. Se evalúan las asignaturas de matemática, lengua y literatura; ciudadanía y valores; y ciencia y tecnología.

También, destacan las fechas importantes del año y los días festivos. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Mined apuesta porque más niñas y jóvenes se interesen por aprender más sobre estos temas y elijan estudiar ca-rreras Steam.

Para marzo se desarrollará la Semana de la Nutrición, una iniciativa que promueve hábitos alimenticios saludables en los centros escolares.

Durante todo el año, el Mined también fomentará la cortesía escolar que incluye los salu-dos, el respeto hacia los demás y el buen comportamiento de los estudiantes.

