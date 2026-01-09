Principal
Actividad paranormal: publican nuevo video de un ataúd poseído
Usuarios de redes sociales viralizaron el video de una difunta que no permitió que familiares y amigos le dieran el último adiós.
En el video se observa que el ataúd ya no pudo abrirse después que salió de la habitación donde fue velado.
Una vez que el féretro llegó al cementerio ya no pudo ser abierto, además, era un poco más pesado.
Tras los extraños sucesos la familia optó por sepultar a la fallecida, sin embargo, no pudieron sellar el nicho ya que el ataúd era más grande.
Mbappé se recupera ¨milagrosamente” de su lesión y quiere asustar con su regreso al Barcelona
El francés Kylian Mbappé, ausente debido a un esguince de rodilla este jueves en la semifinal del Real Madrid contra el Atlético de Madrid (1-2), tiene “posibilidades” de jugar minutos ante el Barcelona, según confirmó su entrenador, Xabi Alonso, tras clasificarse a la final de la Supercopa de España.
Mbappé se quedó en Madrid para recuperarse del esguince que le hizo perderse también el primer partido de 2026, correspondiente al torneo de Liga ante el Betis. Y, tras llevar a cabo un plan específico de recuperación, ha mejorado sus sensaciones y viajará a Yeda para integrarse en la expedición.
“Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las posibilidades, las mismas que todos los que están en la convocatoria”, señaló Alonso al ser cuestionado sobre si podrá jugar el domingo la final contra el FC Barcelona.
Pronostican un viernes con ambiente cálido y posibles lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango
Este viernes, El Salvador tendrá un día con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido por la tarde y posibles lluvias breves al norte de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango.
Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado; en horas de la tarde, se espera que el cielo siga parcialmente nublado, en zonas de montaña, y poco nublado, en el resto del país, con posibles lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango”.
Finalmente, durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con nubosidad en tránsito.
Hernández agregó que el viento se mantendrá del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h). Además, por la tarde, en la zona costera, se presentará el ingreso de la brisa marina, con velocidades de 08 a 15 km/h.
“Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la influencia del flujo del este, el cual transporta bajo contenido de humedad”, detalló el experto del MARN.
Tres personas resultan lesionadas tras fuerte colisión de camionetas en Cabañas
Al menos tres personas resultaron lesionadas tras la fuerte colisión de dos camionetas, la noche del jueves, en el departamento de Cabañas.
“Dos camionetas impactaron frontalmente y, al menos, tres personas resultaron lesionadas, con heridas cortantes, debido a los cristales de las ventanas”, detalló Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Sensuntepeque.
El siniestro ocurrió en el distrito de Sensuntepeque, sobre la salida hacia San Salvador, frente al restaurante Aloha.
“Fueron atendidos por nuestro personal y trasladado en nuestra ambulancia al hospital nacional”, detalló CS.