Actividad paranormal: publican nuevo video de un ataúd poseído

Este viernes, El Salvador tendrá un día con cielo parcialmente nublado, ambiente cálido por la tarde y posibles lluvias breves al norte de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango.

Según el reporte del meteorólogo Jonathan Hernández, por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado; en horas de la tarde, se espera que el cielo siga parcialmente nublado, en zonas de montaña, y poco nublado, en el resto del país, con posibles lluvias breves al norte de Santa Ana y Chalatenango”.

Finalmente, durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado en todo el país, con nubosidad en tránsito.

Hernández agregó que el viento se mantendrá del noreste, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h). Además, por la tarde, en la zona costera, se presentará el ingreso de la brisa marina, con velocidades de 08 a 15 km/h.

“Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por la influencia del flujo del este, el cual transporta bajo contenido de humedad”, detalló el experto del MARN.

