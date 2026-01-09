Principal
Escuelas públicas iniciarán el año escolar el 2 de febrero
El lunes 2 de febrero será el regreso a clases para todos los estudiantes de las escuelas públicas del país, de acuerdo con el calendario escolar 2026 divulgado por el Ministerio de Educación en su sitio web. El inicio del año escolar aplica para todos los niveles de educa-ción inicial, primaria, básica y bachillerato que operan en el sistema público.
De acuerdo con el calendario, desde el lunes pasado, los docentes y directores iniciaron con las tareas administrativas como la matrícula, planificación de los aprendizajes, así como la formación de maestros y directores. Además, la ambientación de las aulas, para recibir a los alumnos este nuevo año.
Para el martes 3 está previsto el inicio del primer periodo de educación secundaria y el co-mienzo del primer trimestre de primera infancia y educación primaria.
En la semana dos, se desarrollará la prueba Conociendo Mis Logros, un instrumento que explora los conocimientos y habilidades cognitivas que desarrollan los estudiantes en las asignaturas básicas.
El objetivo es identificar el dominio de los presaberes que se utilizarán en este nuevo año escolar. Estas pruebas están dirigidas a estudiantes desde tercer grado hasta segundo año de educación media. Se evalúan las asignaturas de matemática, lengua y literatura; ciudadanía y valores; y ciencia y tecnología.
También, destacan las fechas importantes del año y los días festivos. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Mined apuesta porque más niñas y jóvenes se interesen por aprender más sobre estos temas y elijan estudiar ca-rreras Steam.
Para marzo se desarrollará la Semana de la Nutrición, una iniciativa que promueve hábitos alimenticios saludables en los centros escolares.
Durante todo el año, el Mined también fomentará la cortesía escolar que incluye los salu-dos, el respeto hacia los demás y el buen comportamiento de los estudiantes.
Habilitan espacios para enterrar mascotas en La Bermeja
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
6,000 reos fabrican uniformes
El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video del creador de contenido Nick Shirley sobre la transformación del sistema penitenciario de El Salvador y afirmó que al menos 6,000 reos, de los 45,000 que forman parte del Plan Cero Ocio, fabrican uniformes para escuelas, hospitales y para ellos mismos
«6,000 fabricando ropa, pero en total son 45,000 presos trabajando en diferentes áreas; pronto será la mitad de toda la población carcelaria. Cada día trabajado cuenta como dos días de condena», dijo el mandatario y aclaró, además, que dicho programa no está disponible para asesinos ni violadores.
Shirley tuvo acceso al Centro Penal La Esperanza y a una granja penitenciaria, en donde pudo comprobar los diferentes cursos disponibles y las actividades que realizan los privados de libertad.
Algunos reos participan en distintos cursos y realizan trabajos de fontanería, albañilería y mecánica, entre otros; también hay internos que se encuentran estudiando en una universidad interna que ofrece la licenciatura en Administración de Empresas y que cuenta con un centro de computación y una librería.
«Pasamos al otro lado de la prisión, donde está el taller mecánico, y también fuimos recibidos con la banda de la prisión, llamada Color de Esperanza. Todos los vehículos en los que trabajan aquí son propiedad del Gobierno, ya sean ambulancias o patrullas de policía. Esto ayuda al Gobierno a ser autosuficiente y a reducir costos gracias a la mano de obra», narró Shirley.
Los reos que forman parte del Plan Cero Ocio también han realizado labores significativas en la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como en la elaboración de mobiliario en más de un centenar de instituciones públicas, como escuelas, hospitales, unidades de salud y delegaciones policiales.
Internacionales
La princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza
La princesa Catalina (Kate Middleton), esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un video difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.
«Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar», dice la princesa en el video.
La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir videos en los que rinde homenaje a la naturaleza.
El video, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.
«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena», afirma Catalina, en la voz en off del video.
«Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen», añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.
El video muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.
El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de «aterrador».
Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.
Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.
Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.
La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.
El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.