VMT reporta reducción de accidentes de tránsito en la autopista Comalapa y carretera Monseñor Romero
Los accidentes de tránsito han disminuido en carreteras estratégicas como la autopista Monseñor Romero y la carretera a Comalapa, como resultado de la implementación de tecnología, controles de velocidad y una estrategia integral de seguridad vial, informó Nelson Reyes, viceministro de Transporte (VMT) durante una entrevista en Radio YSKL.
El funcionario explicó que, aunque el parque vehicular del país continúa creciendo a un ritmo acelerado —con un incremento anual del 8.5 %, superando ya los dos millones de vehículos—, los siniestros registrados en estas vías han sido menos fatales, reflejando un impacto positivo de las medidas aplicadas.
«Estamos viendo más accidentes, pero menos muertes. Ese es el indicador más importante», afirmó Reyes, quien detalló que durante 2025 se logró una reducción del 5 % en fallecidos por siniestros viales, y del 10 % durante la temporada de fin de año, a pesar del aumento en la circulación vehicular.
En lo que va de 2026, las cifras preliminares muestran una disminución del 53.3 % en fallecidos en comparación con el mismo período del año anterior, aunque el viceministro aclaró que se trata de datos tempranos que pueden variar.
Reyes destacó que el sistema de foto multas ha sido clave para reducir el exceso de velocidad, especialmente en tramos de alta peligrosidad como la Monseñor Romero, donde además se ha reforzado la señalización vial.
«El objetivo no es recaudar, sino prevenir. Si una persona no recibe una multa, significa que respetó el límite de velocidad y evitó un accidente», señaló.
El viceministro explicó que la tecnología también ha permitido ampliar el control mediante esquelas digitales y denuncias ciudadanas, donde la población puede reportar infracciones con evidencia audiovisual. Estas denuncias son verificadas y sancionadas por el VMT.
Asimismo, adelantó que en la carretera al Puerto de La Libertad, particularmente en puntos críticos como la curva del Papaturro, es una de las rutas candidatas para la futura implementación del sistema de foto multas, previo refuerzo de señalización y campañas informativas.
Durante la entrevista, Reyes subrayó que la política de cero tolerancia al alcohol cuando se conduce ha generado un cambio cultural en la mayoría de la población. Sin embargo, reconoció que aún se detectan casos de conductores con altos niveles de alcohol en sangre.
«Las personas detenidas en retenes son afortunadas, porque evitaron una tragedia mayor», afirmó, recordando que las reformas al Código Penal eliminan cualquier posibilidad de conciliación en casos de homicidio culposo o lesiones graves cometidas bajo los efectos del alcohol.
Protección a motociclistas y menores de edad
El viceministro reiteró que la obligatoriedad del casco certificado para motociclistas y el uso de sillas de retención infantil se encuentra en una etapa de transición, con énfasis en la concientización y no en la sanción inmediata.
«Esto no es un tema recaudatorio, es un tema de salvar vidas, especialmente cuando hablamos de menores de edad», enfatizó.
Indicó que estas reformas buscan corregir una deuda histórica del país en materia de seguridad vial, similar a lo ocurrido décadas atrás con la obligatoriedad del cinturón de seguridad.
Habilitan espacios para enterrar mascotas en La Bermeja
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
6,000 reos fabrican uniformes
El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video del creador de contenido Nick Shirley sobre la transformación del sistema penitenciario de El Salvador y afirmó que al menos 6,000 reos, de los 45,000 que forman parte del Plan Cero Ocio, fabrican uniformes para escuelas, hospitales y para ellos mismos
«6,000 fabricando ropa, pero en total son 45,000 presos trabajando en diferentes áreas; pronto será la mitad de toda la población carcelaria. Cada día trabajado cuenta como dos días de condena», dijo el mandatario y aclaró, además, que dicho programa no está disponible para asesinos ni violadores.
Shirley tuvo acceso al Centro Penal La Esperanza y a una granja penitenciaria, en donde pudo comprobar los diferentes cursos disponibles y las actividades que realizan los privados de libertad.
Algunos reos participan en distintos cursos y realizan trabajos de fontanería, albañilería y mecánica, entre otros; también hay internos que se encuentran estudiando en una universidad interna que ofrece la licenciatura en Administración de Empresas y que cuenta con un centro de computación y una librería.
«Pasamos al otro lado de la prisión, donde está el taller mecánico, y también fuimos recibidos con la banda de la prisión, llamada Color de Esperanza. Todos los vehículos en los que trabajan aquí son propiedad del Gobierno, ya sean ambulancias o patrullas de policía. Esto ayuda al Gobierno a ser autosuficiente y a reducir costos gracias a la mano de obra», narró Shirley.
Los reos que forman parte del Plan Cero Ocio también han realizado labores significativas en la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como en la elaboración de mobiliario en más de un centenar de instituciones públicas, como escuelas, hospitales, unidades de salud y delegaciones policiales.
Internacionales
La princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza
La princesa Catalina (Kate Middleton), esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un video difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.
«Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar», dice la princesa en el video.
La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir videos en los que rinde homenaje a la naturaleza.
El video, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.
«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena», afirma Catalina, en la voz en off del video.
«Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen», añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.
El video muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.
El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de «aterrador».
Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.
Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.
Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.
La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.
El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.