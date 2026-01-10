Internacionales
Estados Unidos incautó un petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir
Estados Unidos dijo el viernes que incautó otro petrolero que intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, el quinto barco detenido en las últimas semanas.
«En una acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el Mar Caribe sin incidentes», detallaron las autoridades estadounidenses.
El Olina es «otro buque tanque de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado» y fue incautado después de que «zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses», dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.
Las autoridades de Estados Unidos reiteraron su compromiso para proteger el territorio nacional y prevenir cualquier acción considerada ilegal en la región.
Internacionales
La princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza
La princesa Catalina (Kate Middleton), esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un video difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.
«Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar», dice la princesa en el video.
La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir videos en los que rinde homenaje a la naturaleza.
El video, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.
«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena», afirma Catalina, en la voz en off del video.
«Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen», añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.
El video muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.
El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de «aterrador».
Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.
Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.
Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.
La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.
El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.
Internacionales
Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.
Trump y Petro «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».
En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió «que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, aseguró Benedetti.
Según el ministro, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí».
Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.
Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
Internacionales
Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos
Una parte de Europa se preparaba este jueves para afrontar fuertes inclemencias meteorológicas, debido a la tormenta Goretti en el Reino Unido y Francia, y a la tormenta de nieve Elli en Alemania.
Con rachas de viento que se anuncian «excepcionales», según la agencia meteorológica británica (Met Office), la tormenta Goretti, acompañada de nevadas, barrerá el Reino Unido a partir del final de la jornada del jueves y alcanzará las costas francesas.
En el Reino Unido, donde importantes nevadas podrían afectar al sur y al centro del país -con hasta 30 centímetros en las Midlands—, el jefe de previsiones del Met Office, Neil Armstrong, advirtió que la tormenta Goretti presenta «riesgos múltiples».
Los vientos más violentos deberían golpear el oeste de Cornualles y las islas Sorlingas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 160 km/h.
En Francia, ya afectado por un episodio de nieve a comienzos de semana, se esperan rachas de hasta 160 km/h en el departamento de La Mancha (norte), que se encuentra bajo la alerta meteorológica de nivel más alto y donde las escuelas permanecerán cerradas el viernes.
También se emitieron alertas en una treintena de departamentos del noroeste.
Alemania se prepara para una tormenta de nieve. Varias ciudades del norte del país, entre ellas Hamburgo y Bremen, tienen previsto cerrar las escuelas el viernes debido al paso de la tormenta Elli, que vendrá acompañada de fuertes vientos desde la noche del jueves al viernes.
La tormenta debe barrer todo el país, afectando especialmente al norte y al noreste, donde se esperan hasta 15 centímetros de nieve.
Las temperaturas mínimas deberían caer este fin de semana hasta los -10 grados, e incluso hasta -20 grados de forma local, precisó a la AFP Andreas Walter, meteorólogo del servicio nacional de meteorología (DWD).
El episodio es excepcional en comparación con los últimos inviernos suaves en Alemania, «consecuencia del calentamiento climático», explicó a la AFP.
En contraste, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó el jueves que el archipiélago de Svalbard, en pleno corazón del Ártico, registró la temperatura más alta del país, por encima de cero. Y el 22 de diciembre, en Longyearbyen, su capital, hizo más calor que en Sevilla.