Internacionales
Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con la instrucción del máximo tribunal del país, debido a la ausencia de Nicolás Maduro, quien compareció ante un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, por acusaciones de narcoterrorismo. «Como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro, vengo a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: Maduro y la primera combatiente dama Cilia Flores», expresó. Horas antes, Jorge Rodríguez, hermano de la ahora mandataria chavista, fue reelegido como el nuevo líder de la nueva Asamblea Nacional.
La reunión del régimen de Maduro ocurrió al mismo tiempo que el encuentro del Consejo de Seguridad de la ONU y la comparecencia del exdictador venezolano y su esposa Cilia Flores. El exdictador no solo se declaró inocente ante la justicia estadounidense, sino también aseguró que sigue siendo el presidente de Venezuela.
Durante el juramento, la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó que Hugo Chávez devolvió la dignidad como ciudadanos a los venezolanos. «Juro por los niños de Venezuela, por la juventud, por garantizar un porvenir a los niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mi sobrino y por mi familia. Juro por mi honor que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente», sostuvo ante su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional
Prometió tranquilidad económica y social. Afirmó que garantizará un gobierno que brinde felicidad social, estabilidad política y seguridad para sacar adelante a Venezuela «en horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación».
La primera sesión de comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores terminó y ambos deberán esperar hasta el 17 de marzo para una nueva sesión. La pareja seguirá bajo arresto en la prisión de Nueva York.
Durante su comparecencia, Maduro rechazó los cargos presentados en su contra y se declaró inocente ante el juez Alvin Hellerstein. El exdictador se autocalificó como un hombre decente y ratificó su postura política: «Sigo siendo el presidente de mi país», añadió. Su esposa siguió la misma línea. El venezolano también solicitó su libertad bajo fianza, declaró su abogado, Barry Pollack, ante el tribunal. «Cuando sea oportuno, podrá presentar su solicitud», dijo el máximo letrado de la sala.
Asimismo, el juez informó a Maduro y Flores sobre su derecho legal a recibir asistencia consular mientras se encuentran bajo custodia. Ante esta notificación, el chavista confirmó haber comprendido la prerrogativa y manifestó su voluntad de ejercerla formalmente, cumpliendo así con la normativa estadounidense que obliga a los detenidos extranjeros a informar a sus respectivas representaciones diplomáticas para coordinar una visita oficial.
En el marco de la instalación del período legislativo 2026-2031, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, ratificó a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, como presidente del Parlamento. La elección fue formalizada por el director de debate, Fernando Soto Rojas, quien certificó la mayoría absoluta en una sesión que consolida el control del círculo cercano a la presidencia temporal sobre el Poder Legislativo.
Esta jornada inaugural del Congreso se produce en un contexto de extrema tensión política, marcada por los acontecimientos del pasado 3 de enero, fecha en la que se informó oficialmente sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses. Bajo la dirección inicial de Soto Rojas, el acto cumplió con las formalidades constitucionales tras los comicios del 25 de mayo, estableciendo una directiva que operará en medio de la crisis institucional derivada del reciente ataque y la transición de mando en el Ejecutivo venezolano.
Delcy Rodríguez, abogada caraqueña de 56 años, ha consolidado una trayectoria de más de dos décadas como pieza fundamental del chavismo, trabajando en estrecha colaboración con su hermano Jorge Rodríguez. Su ascenso definitivo se produjo durante el mandato de Nicolás Maduro, alcanzando la vicepresidencia ejecutiva en 2018 y manteniendo dicha posición tras el polémico proceso electoral de 2024. Hasta la reciente captura del mandatario, su poder se extendía también a la gestión económica y petrolera del país, áreas que dirigía como ministra y rectora estratégica del Estado.
Previamente, su perfil se fortaleció en el ámbito internacional como canciller y ministra de Comunicación, roles desde los cuales ejerció una férrea defensa del gobierno ante organismos globales como la ONU. Su liderazgo en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 la ratificó como una operadora política de línea dura y máxima confianza para el Ejecutivo, destacando por su capacidad de mando y su influencia incluso sobre los sectores militares. Según expertos, su perfil combina una alta capacidad ejecutiva con una lealtad absoluta al proyecto oficialista, lo que la posiciona como una de las figuras más influyentes de la política venezolana actual.
Internacionales
¿Por qué Trump quiere tanto Groenlandia y qué podría significar esto para Europa?
Las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre una posible anexión de Groenlandia han suscitado la condena de Dinamarca y de Europa en general.
Tras la redada estadounidense en Venezuela que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro, Trump repitió su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, ya que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitió su más enérgica reprimenda hasta la fecha, diciendo que sus llamamientos para afirmar que la isla deben terminar.
Groenlandia es una región semiautónoma de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Desde que regresó al poder a principios de 2025, Trump ha pedido en varias ocasiones su anexión y, tras la destitución de Maduro, ha retomado la idea en público. «Necesitamos Groenlandia para una situación de seguridad nacional», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. «Es tan estratégico. En este momento, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes».
«¿Sabes lo que Dinamarca ha hecho últimamente por la seguridad? Agregaron un trineo tirado por perros más». Un día antes, hablando con ‘The Atlantic’, Trump afirmó: «Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos». En respuesta, el primer ministro danés aseveró que las amenazas estadounidenses deben cesar de inmediato.
«No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca», argumentó Frederiksen en un comunicado el domingo.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
Justo antes de Navidad, Trump nombró a un enviado especial, el exgobernador de Luisiana Jeff Landry, para tratar la cuestión de Groenlandia. Landry escribió en una publicación en las redes sociales que se siente honrado de ocupar un «puesto de voluntario para hacer de Groenlandia parte de los Estados Unidos»
Trump cita regularmente los intereses de seguridad nacional como motivo de sus intenciones con respecto a Groenlandia, que se encuentra estratégicamente ubicada en el Océano Ártico, en medio de las principales rutas marítimas. La isla más grande del mundo, geográficamente hablando forma parte de América del Norte.
A medida que avance el calentamiento global, se abrirán más rutas marítimas a través del Ártico, lo que hará que Groenlandia sea aún más importante. Estados Unidos tiene un acuerdo de Defensa con Groenlandia desde 1951, y tiene alrededor de 150 efectivos estacionados allí en la base espacial de Pituffik, que se centra en la detección de misiles y la vigilancia del espacio.
Según Ian Lesser, miembro distinguido del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, Washington ya cuenta con la posición de seguridad que necesita en Groenlandia, y es casi seguro que las intenciones de la Administración Trump se refieren más a los recursos naturales.
«El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales», dijo Lesser a ‘Euronews’. «Aunque estos recursos no sean fáciles de extraer de forma rentable, no me sorprendería que ahora haya tanta preocupación».
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó los últimos comentarios de Trump en una declaración televisada. «No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia», dijo. «Estados Unidos no tiene base legal para anexionarse uno de los tres países del Reino de Dinamarca».
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, argumentó que vincular la cuestión de Groenlandia con la intervención militar en Venezuela era una falta de respeto, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, afirmó que Francia se solidariza con Dinamarca.
«Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza», comentó Confavreux a la emisora nacional francesa ‘TF1’. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, por su parte, aseguró que su país apoya a Dinamarca.
«Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre sus territorios», afirmó Kristersson. La UE denunció varias veces el año pasado las propuestas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Lesser apuntó que, si bien es poco probable que se produzca una anexión forzosa de Groenlandia, no se puede descartar definitivamente.
«No creo que fuera probable que los Estados Unidos utilizaran la fuerza en Groenlandia, pero obviamente, teniendo en cuenta la experiencia en Venezuela, es comprensible que muchos lleguen a la conclusión de que, en cierto sentido, hay que creer en la palabra del presidente», apuntó.
Añadió que la presión podría llevar a que Dinamarca hiciera concesiones para permitir a los Estados Unidos un mayor acceso al territorio. «Puede que no adopte la forma de una especie de intervención militar, pero podría haber todo tipo de presiones comerciales, diplomáticas y económicas para conseguir que los Estados Unidos ganen un buen acuerdo en Groenlandia».
¿Qué pueden hacer los europeos ahora?
Mientras el Gobierno danés está en crisis e insiste en que el territorio no está a la venta, Lesser afirma que Dinamarca y Europa también tienen algunas cartas que jugar. «Creo que hay muchas cosas sobre la mesa porque la Administración estadounidense parece dar prioridad a las cuestiones económicas y comerciales. Creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo global al otro lado del Atlántico en el que entren en juego muchas cosas», dijo Lesser.
La UE tiene dos desventajas en cualquier intento de equilibrio: en primer lugar, los objetivos del presidente de los Estados Unidos no están del todo claros y, en segundo lugar, avanza a un ritmo considerablemente más lento que el de la administración Trump.
«No es que la Unión Europea o la OTAN sean incapaces de responder a estos desafíos, pero el ritmo en este lado del Atlántico es mucho más lento que en Washington», dijo Lesser.
En su reacción de la noche a la mañana a los últimos comentarios de Trump, Frederiksen recordó que, como miembro de la OTAN, Dinamarca está cubierta por la garantía de seguridad colectiva de la Alianza.
«Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que pongan fin a sus amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están a la venta», afirmó.
Las tensiones y las hostilidades no tienen precedentes entre los aliados de la OTAN: Grecia y Turquía, por ejemplo, han mantenido intercambios muy tensos en el pasado. Pero esta vez, entre los miembros en conflicto podrían figurar el garante de la seguridad europea y una de las naciones a las que aparentemente está obligada a ayudar a proteger.
«Obviamente, es un nivel muy básico que corroe la cohesión dentro de la alianza», añadió Lesser. «Existe la suposición de que los aliados simplemente no se comportan de esta manera».
Agregó que las amenazas son extremadamente perjudiciales para una relación de seguridad transatlántica que ya está en peligro. «Cualquier cosa que vaya más allá del tipo de retórica que ya hemos visto sobre Groenlandia provocaría una verdadera crisis dentro de la Alianza».
Internacionales
Ella es Gaby Gómez Córdoba, la mujer que arrastró al motociclista hasta dejarlo despedazado en la calle
Las autoridades capitalinas y familiares de la víctima buscan intensamente a Gaby Gómez Córdoba, de 43 años, señalada como la probable responsable de un trágico y cruel accidente que le arrebató la vida a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los reportes más recientes, la mujer conducía un vehículo Honda City sobre las vialidades de dicha demarcación cuando impactó a un motociclista de 52 años. Lejos de detenerse para auxiliar a la víctima, Gómez Córdoba habría continuado su marcha, arrastrando al conductor por varias calles, dejando el rastro rojo y hasta pedazos de piel por el asfalto, lo que le provocó lesiones fatales de manera inmediata a la víctima.
Tras el incidente, la señalada logró evadir el cerco policial inicial. Investigaciones y rastreos mediante cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo y la ruta de escape. Se sabe que la noche del accidente, la presunta responsable huyó hacia el Estado de México para ocultarse.
Pese a que las autoridades lograron localizar el domicilio de la mujer, fuentes cercanas al caso confirman que ya abandonó su casa, por lo que actualmente se encuentra en calidad de prófuga.
Vecinos y usuarios en redes sociales han difundido su identidad para presionar a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y lograr su captura. Los familiares del motociclista exigen justicia y que el caso no quede impune, enfatizando la poca humanidad de la mujer que, al parecer, es enfermera de profesión.
Internacionales
Constructores en Honduras exigen al Gobierno saldar deuda de más $189 millones en medio de alertas económicas
El expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Juan Carlos Sikaffy, pidió al actual gobierno cancelar más de 5 mil millones de lempiras (poco más de $189 millones) que se adeudan al rubro de la construcción, un pendiente que, según dijo, mantiene en incertidumbre a contratistas y empresas del sector.
Sikaffy afirmó que el impago a los contratistas se ha prolongado sin explicaciones claras. Además, advirtió que la falta de respuesta oficial agrava la situación financiera del sector construcción, uno de los principales generadores de empleo en Honduras.
Al ser consultado sobre las razones del atraso en los pagos, Sikaffy aseguró que no existe una explicación concreta por parte del Gobierno. Señaló que han acudido a distintas instancias sin obtener respuestas formales.
“Vamos a todos lados y no hay respuesta”, expresó. Por ello, consideró necesario hablar con el ministro de Finanzas, Christian Duarte, para que asigne los fondos correspondientes. Según Sikaffy, pagar a los contratistas es clave para sostener la actividad económica.
El exdirigente empresarial indicó que, aunque no conocen con precisión el estado de las finanzas públicas, presumen que el Gobierno tiene capacidad de pago. A su juicio, la información disponible apunta a problemas de flujo de caja, pero no a una imposibilidad total de cumplir con la deuda.
Impacto en el sector construcción y la economía
Sikaffy remarcó que el sector construcción depende de pagos oportunos para mantener proyectos activos, empleo y cadena de proveedores. Además, alertó que la mora estatal afecta la confianza y frena nuevas inversiones.
En ese contexto, insistió en que el Gobierno debe priorizar el pago de la deuda y dar señales claras al sector privado. También pidió mayor transparencia sobre el manejo de los recursos públicos.
El expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, advirtió que la transición de gobierno enfrenta retos complejos. Según explicó, estos problemas derivan del manejo inadecuado de los recursos públicos durante la administración de Xiomara Castro de Zelaya.
Moncada afirmó que la ejecución presupuestaria no se realizó como correspondía. Señaló que, pese a contar con recursos, muchos proyectos no se implementaron. También mencionó que existen fondos de organismos financieros que no se ejecutaron.
El experto económico sostuvo que el tamaño del Gobierno es excesivo. Por ello, propuso reducir el gasto corriente y reorientar los recursos hacia inversiones productivas y sociales en todo el país.
En materia monetaria, Moncada consideró necesario revisar la política cambiaria. Indicó que Honduras ha enfrentado años difíciles, en parte por decisiones que impactaron las tasas de política monetaria.
No obstante, reconoció que las reservas internacionales se manejan adecuadamente. Aun así, advirtió que las exportaciones e importaciones muestran afectaciones, junto al deslizamiento de la moneda.
Finalmente, Moncada subrayó la necesidad de conformar un gabinete económico sólido, que adopte medidas rápidas y efectivas. A su juicio, estas decisiones serán clave para que Honduras logre mejores condiciones económicas en el corto plazo.