Principal
Conductor choca contra una máquina desgranadora en carretera Troncal del Norte
La carretera Troncal del Norte nuevamente se convirtió en escenario de un accidente de tránsito, en el que un vehículo tipo sedán y una maquinaria agrícola estuvieron involucrados.
De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió esta madrugada en cercanías de la zona de El Paisnal, San Salvador Norte.Guía de viajes
Elementos de la Cruz Roja Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada.
Mientras tanto, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) procesaron la escena parea determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
Internacionales
¿Por qué Trump quiere tanto Groenlandia y qué podría significar esto para Europa?
Las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre una posible anexión de Groenlandia han suscitado la condena de Dinamarca y de Europa en general.
Tras la redada estadounidense en Venezuela que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro, Trump repitió su intención de anexar Groenlandia a los Estados Unidos, ya que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitió su más enérgica reprimenda hasta la fecha, diciendo que sus llamamientos para afirmar que la isla deben terminar.
Groenlandia es una región semiautónoma de Dinamarca, que es miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Desde que regresó al poder a principios de 2025, Trump ha pedido en varias ocasiones su anexión y, tras la destitución de Maduro, ha retomado la idea en público. «Necesitamos Groenlandia para una situación de seguridad nacional», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo. «Es tan estratégico. En este momento, Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes».
«¿Sabes lo que Dinamarca ha hecho últimamente por la seguridad? Agregaron un trineo tirado por perros más». Un día antes, hablando con ‘The Atlantic’, Trump afirmó: «Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para defendernos». En respuesta, el primer ministro danés aseveró que las amenazas estadounidenses deben cesar de inmediato.
«No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse ninguno de los tres países del Reino de Dinamarca», argumentó Frederiksen en un comunicado el domingo.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
Justo antes de Navidad, Trump nombró a un enviado especial, el exgobernador de Luisiana Jeff Landry, para tratar la cuestión de Groenlandia. Landry escribió en una publicación en las redes sociales que se siente honrado de ocupar un «puesto de voluntario para hacer de Groenlandia parte de los Estados Unidos»
Trump cita regularmente los intereses de seguridad nacional como motivo de sus intenciones con respecto a Groenlandia, que se encuentra estratégicamente ubicada en el Océano Ártico, en medio de las principales rutas marítimas. La isla más grande del mundo, geográficamente hablando forma parte de América del Norte.
A medida que avance el calentamiento global, se abrirán más rutas marítimas a través del Ártico, lo que hará que Groenlandia sea aún más importante. Estados Unidos tiene un acuerdo de Defensa con Groenlandia desde 1951, y tiene alrededor de 150 efectivos estacionados allí en la base espacial de Pituffik, que se centra en la detección de misiles y la vigilancia del espacio.
Según Ian Lesser, miembro distinguido del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, Washington ya cuenta con la posición de seguridad que necesita en Groenlandia, y es casi seguro que las intenciones de la Administración Trump se refieren más a los recursos naturales.
«El presidente pone mucho énfasis en los recursos, los recursos minerales, los recursos energéticos y las oportunidades comerciales», dijo Lesser a ‘Euronews’. «Aunque estos recursos no sean fáciles de extraer de forma rentable, no me sorprendería que ahora haya tanta preocupación».
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó los últimos comentarios de Trump en una declaración televisada. «No tiene absolutamente ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos se apodere de Groenlandia», dijo. «Estados Unidos no tiene base legal para anexionarse uno de los tres países del Reino de Dinamarca».
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, argumentó que vincular la cuestión de Groenlandia con la intervención militar en Venezuela era una falta de respeto, mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Pascal Confavreux, afirmó que Francia se solidariza con Dinamarca.
«Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Son ellos los que deciden lo que quieren hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza», comentó Confavreux a la emisora nacional francesa ‘TF1’. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, por su parte, aseguró que su país apoya a Dinamarca.
«Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre sus territorios», afirmó Kristersson. La UE denunció varias veces el año pasado las propuestas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia. Lesser apuntó que, si bien es poco probable que se produzca una anexión forzosa de Groenlandia, no se puede descartar definitivamente.
«No creo que fuera probable que los Estados Unidos utilizaran la fuerza en Groenlandia, pero obviamente, teniendo en cuenta la experiencia en Venezuela, es comprensible que muchos lleguen a la conclusión de que, en cierto sentido, hay que creer en la palabra del presidente», apuntó.
Añadió que la presión podría llevar a que Dinamarca hiciera concesiones para permitir a los Estados Unidos un mayor acceso al territorio. «Puede que no adopte la forma de una especie de intervención militar, pero podría haber todo tipo de presiones comerciales, diplomáticas y económicas para conseguir que los Estados Unidos ganen un buen acuerdo en Groenlandia».
¿Qué pueden hacer los europeos ahora?
Mientras el Gobierno danés está en crisis e insiste en que el territorio no está a la venta, Lesser afirma que Dinamarca y Europa también tienen algunas cartas que jugar. «Creo que hay muchas cosas sobre la mesa porque la Administración estadounidense parece dar prioridad a las cuestiones económicas y comerciales. Creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo global al otro lado del Atlántico en el que entren en juego muchas cosas», dijo Lesser.
La UE tiene dos desventajas en cualquier intento de equilibrio: en primer lugar, los objetivos del presidente de los Estados Unidos no están del todo claros y, en segundo lugar, avanza a un ritmo considerablemente más lento que el de la administración Trump.
«No es que la Unión Europea o la OTAN sean incapaces de responder a estos desafíos, pero el ritmo en este lado del Atlántico es mucho más lento que en Washington», dijo Lesser.
En su reacción de la noche a la mañana a los últimos comentarios de Trump, Frederiksen recordó que, como miembro de la OTAN, Dinamarca está cubierta por la garantía de seguridad colectiva de la Alianza.
«Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que pongan fin a sus amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están a la venta», afirmó.
Las tensiones y las hostilidades no tienen precedentes entre los aliados de la OTAN: Grecia y Turquía, por ejemplo, han mantenido intercambios muy tensos en el pasado. Pero esta vez, entre los miembros en conflicto podrían figurar el garante de la seguridad europea y una de las naciones a las que aparentemente está obligada a ayudar a proteger.
«Obviamente, es un nivel muy básico que corroe la cohesión dentro de la alianza», añadió Lesser. «Existe la suposición de que los aliados simplemente no se comportan de esta manera».
Agregó que las amenazas son extremadamente perjudiciales para una relación de seguridad transatlántica que ya está en peligro. «Cualquier cosa que vaya más allá del tipo de retórica que ya hemos visto sobre Groenlandia provocaría una verdadera crisis dentro de la Alianza».
Opinet
Venezuela: la encrucijada entre el derecho a la vida y el imperio de la fuerza- Lisandro Prieto Femenía
“El derecho a la independencia política no está garantizado por un acto de voluntad; es el resultado de una historia en la que se entrelazan la fuerza, la ley y la legitimidad” (Arendt, 1958, p. 17).
La irrupción de fuerzas especiales norteamericanas en Caracas para extraer a Nicolás Maduro del territorio venezolano no representó únicamente un evento de violencia política extrema, sino que activó una tensión filosófica que ha perseguido a la modernidad desde su origen: la disputa irreconciliable entre soberanía, legitimidad y el ejercicio crudo de la fuerza.
Los relatos periodísticos coinciden en describir la operación como una intervención militar estadounidense de gran escala que culminó con la detención y traslado del tirano venezolano fuera de su territorio. Ahora bien, desde la perspectiva normativa, la captura- y la consiguiente ocurrencia de golpes, explosiones y riesgo de víctimas civiles- obliga a replantear cómo pensamos la soberanía estatal en clave de responsabilidad moral y legal.
Si comprendemos la soberanía como la facultad última de decisión de un pueblo sobre su propio destino dentro de un territorio determinado, debemos también reconocer que tal condición no puede ser un cheque en blanco absoluto ni permanecer indemne a la moralidad de los gobernantes de turno. El derecho internacional moderno protege la integridad territorial y la no intervención, pero también ha ido integrando el imperativo de la responsabilidad cuando el ejercicio del poder degenera en un atropello sistemático a la dignidad humana.
En este escenario, la soberanía deja de ser una abstracción jurídica para transformarse en un problema ético que demanda replantear la responsabilidad moral frente al abuso del poder. La cuestión crítica reside, precisamente, en cómo conciliar la protección de la vida y la dignidad humana frente a la defensa de la arquitectura jurídica que sostiene a los Estados.
Considerando este contexto, emerge entonces la aporía central de la tragedia venezolana: la parálisis de la soberanía interna frente a un régimen degenerado que ha corrompido, durante décadas, los mecanismos de expresión de la voluntad popular. Nos enfrentamos a la paradoja de un pueblo que, tras años de elecciones fallidas y una resistencia cívica y militar sistemáticamente desarticulada, se halla en una imposibilidad fáctica de resolver su propio destino.
Esta “impotencia soberana” plantea un dilema perturbador: si la auto-liberación es inviable debido a la desproporción de los medios de coacción del Estado, ¿se vuelve legítima la irrupción de una fuerza superior externa para resolver aquello que, de otro modo, permanecería estancado en la opresión? Al respecto, es necesario recuperar la noción de soberanía popular que sostiene que el poder reside en el pueblo, pero surge la interrogante sobre qué ocurre cuando ese pueblo ha sido despojado de toda posibilidad de actuar políticamente.
En su obra “Leviatán”, Thomas Hobbes ya advertía sobre la fragilidad del pacto social cuando el soberano incumple su función de protección: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni un momento más de lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos” (Hobbes, 1651/2017, p. 254). Sin embargo, en el contexto contemporáneo, la caída del protector no surge de una rebelión interna exitosa, sino de un actor ajeno que reclama para sí la ejecución de una justicia que el propio cuerpo político no pudo articular.
Esta situación de quiebre institucional y vulnerabilidad exterior no es, sin embargo, un acontecimiento fortuito o imprevisto. Como sostuve hace un mes en mi análisis titulado “Mientras Maduro baila, la soberanía de Venezuela se estremece”, existía ya una advertencia clara sobre cómo el vaciamiento de la institucionalidad democrática y la entrega de los resortes del Estado a una élite cerrada terminarían por herir de muerte la soberanía nacional, dejándola a merced de voluntades extranjeras. En dicho texto, se alertaba con precisión que “la soberanía no es sólo una declaración retórica de independencia, sino una praxis cotidiana de autodeterminación que, al ser asfixiada internamente, invita a la intervención como única vía de resolución, aunque ésta sea traumática” (Prieto Femenía, 2025). La incapacidad política interna para canalizar el conflicto y la degradación de la soberanía en un simple escudo para la impunidad del mando crearon las condiciones de posibilidad para que un poder externo se adjudique la facultad de decidir sobre el territorio y sus actores.
La advertencia sobre estos problemas de soberanía subrayaba que, cuando el Estado se divorcia del bienestar de su pueblo y se convierte en una estructura de ocupación interna, la “herida” de la soberanía se vuelve profunda e infecta. Este aviso filosófico y político se ha materializado el día 03 de enero de 2026 en la operación militar precitada, confirmando que la ausencia de una resistencia interna con capacidad de fuego o articulación política real deja un vacío que la geopolítica de la fuerza siempre intenta llenar. Así, lo que hoy vemos como una extracción quirúrgica, es, en realidad, el desenlace de un proceso de erosión soberana que ya había sido denunciado: “la verdadera soberanía se pierde mucha antes de que llegue el primer avión extranjero; se pierde cuando un pueblo ya no tiene voz ni medios para interpelar a sus gobernantes” (Prieto Femenía, 2025).
Esta paradoja se profundiza al observar la selectividad y la incompletitud de la intervención. Mientras Estados Unidos captura a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la cúpula militar y política que ha servido de andamiaje corrupto al régimen permanece intacta en territorio venezolano. La permanencia de figuras clave como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López plantea un escenario de soberanía fragmentada y peligrosa.
Lejos de desarticular la estructura pútrida de poder, la extracción precisa de la cabeza del Ejecutivo deja a la nación en manos de una casta militar que no sólo ha respaldado a Delcy Rodríguez en la vicepresidencia, sino que exige la liberación de Maduro, manteniendo el control de los medios de coacción (La Voz, 3 de enero de 2026). Esta realidad evidencia que la fuerza externa, por muy superior que sea, es incapaz de extirpar las raíces de un sistema cuando se limita a la captura de símbolos individuales, dejando atrás una estructura de mando que Infobae (2026) y Clarín (2026) describen como el verdadero núcleo de la resistencia del chavismo. Ahora bien, la pregunta filosófica aquí es si se puede hablar de “liberación” cuando el aparato represivo que sostuvo al tirano permanece incólume, detentando ahora de un poder quizás más errático y desesperado.
Esta praxis unilateral erosionada por la intervención extranjera genera una profunda contradicción entre el “hacer” externo y el “decidir” interno. El presidente constitucional en el exilio, Edmundo González Urrutia, ante la conmoción de los hechos, ha manifestado una postura que busca rescatar la acción de los ciudadanos frente al impacto del evento militar. Al afirmar que los venezolanos deben estar “listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, González Urrutia intenta trasladar el eje de la soberanía desde el acto de la fuerza estadounidense hacia la capacidad de reorganización de la sociedad civil (Perfil, 3 de enero de 2026).
Las declaraciones precedentemente explicitadas remarcan que la verdadera soberanía no se agota en la remoción física del opresor, sino la reconstrucción del Estado de derecho: “Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho. Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación” (González Urrutia, citado en El Universal, 2026). Esta apelación a los principios democráticos actúa como un contrapeso necesario ante la narrativa de la “soberanía imperial”, recordando que la legitimidad de origen debe ser convalidada por una legitimidad de ejercicio que sólo el pueblo puede otorgar.
La captura forzada de un jefe de Estado por una potencia extranjera despliega, por tanto, dos familias de objeciones que no son mutuamente excluyentes. La primera alude a la legitimidad normativa: ¿puede una potencia externa vulnerar el principio de no intervención alegando una suerte de justicia transnacional? La segunda se centra en la eficacia política y ética: aún concediendo la justeza de quitar de la escena a un régimen represor, ¿es la violencia armada una vía que asegura una transición legítima, estable y justa?
La fuerza instrumental, cuando se despliega al margen de los procesos deliberativos, genera vacíos de poder que no necesariamente conducen a una restauración democrática, sino a nuevas formas de dependencia o resentimiento. Los registros de la operación en Caracas documentan impactos directos: daños en infraestructura, desplazamientos y pérdida de vidas, indicativos de que la violencia entraña costos humanos que difícilmente se compensan con la mera expulsión del individuo en el poder. En este punto, es fundamental diferenciar entre la intención y la consecuencia. Como bien señaló Kant en su obra “Sobre la paz perpetua”, “un Estado no es (como el suelo sobre el que tiene su sede) un haber (patrimonial). Es una sociedad de hombres sobre la que nadie más que él mismo tiene que mandar y disponer” (Kant, 1795/2012, p. 7).
Esta dinámica unilateral habilita una reciprocidad peligrosa donde la ley se vuelve instrumental a la voluntad del más fuerte, comprometiendo la seguridad jurídica global. Existe, además, un problema de representación moral: actuar en nombre de una población desde el exterior implica sustituir procesos autónomos de emancipación por soluciones impuestas. Criticar la intervención no equivale a defender al tirano decadente; mas bien, reivindica la prioridad de los procesos internos de soberanía, que, aunque falibles, tienen la ventaja de producir acuerdos comprensibles para la comunidad política. No se puede soslayar la dimensión realista: las democracias occidentales poseen medios materiales para incidir decisivamente, pero este ejercicio obedece a intereses geoestratégicos que a menudo anulan la voluntad popular que dicen defender.
Tras haber realizado este humilde análisis, nos queda claro que la extracción de un gobernante por fuerzas externas nos sitúa frente a una herida abierta que la política debe intentar sanar mediante la justicia y no mediante la fuerza bruta. Este escenario nos obliga a interrogar: ¿Es verdaderamente posible reinventar el derecho internacional para que proteja a los pueblos sin que éste se degrade hasta convertirse en un mero instrumento de dominación para los más poderosos? Si la parálisis interna de una nación es total y sus mecanismos democráticos han sido pulverizados por décadas de corrupción, ¿es la intervención extranjera el único remedio posible o es el síntoma definitivo de un sistema global que ha fracasado en garantizar la autonomía de los pueblos?
También, debemos preguntarnos qué tipo de prácticas garantizarían transiciones legítimas en contextos de autoritarismo extremo sin imponer soluciones externas que anulan la capacidad de actuar políticamente de la comunidad y su capacidad de autodeterminación, especialmente cuando tales intervenciones dejan intactas las estructuras militares que sostuvieron la tiranía. En última instancia, si la liberación se logra mediante la violencia ajena y parcial, ¿qué sentido profundo tendrá la libertad obtenida y quién se sentirá con el derecho de custodiarla en el futuro? Michel Foucault, en sus lecciones sobre el poder, recordaba que la libertad es una práctica y que “el derecho de soberanía es, pues, el que se aplica a la vida y a la muerte” (Foucault, 1976/2000, p. 218). Esta reflexión nos deja ante el desafío de concebir una imaginación política capaz de proponer alternativas a la violencia como eje de resolución, pues sólo a través de una institucionalidad robusta y el acompañamiento de procesos de reconstrucción interna se podrá evitar que la soberanía siga siendo un campo de batalla para los intereses ajenos.
Referencias
Arendt, H. (1958). Los orígenes del totalitarismo. Paidós.
BBC Mundo. (4 de enero de 2026). EE.UU. detiene a Maduro en una operación militar en Caracas y Trump dice que su país «gobernará» Venezuela hasta que haya una transición. https://www.bbc.com/mundo/articles/cz7z6zd8p7zo
Clarín. (3 de enero de 2026). Quiénes quedan en la cúpula del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. https://www.clarin.com/mundo/chavistas-quedan-cupula-poder-venezuela-captura-nicolas-maduro_0_P9I8oZLcVt.html
CNN Español. (3 de enero de 2026). Así captura Nicolás Maduro Venezuela: trax. https://cnnespanol.cnn.com/2026/01/03/eeuu/asi-captura-nicolas-maduro-venezuela-trax
El Universal. (4 de enero de 2026). Captura de Maduro es «un paso importante, pero no suficiente»; Edmundo González llama a una transición democrática real. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/captura-de-maduro-es-un-paso-importante-pero-no-suficiente-edmundo-gonzalez-llama-a-una-transicion-democratica-real/
Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1976).
Hobbes, T. (2017). Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1651).
Infobae. (3 de enero de 2026). Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y extraído de Venezuela. https://www.infobae.com/venezuela/2026/01/03/asi-fue-resolucion-absoluta-la-operacion-encubierta-de-las-fuerzas-de-estados-unidos-para-capturar-a-maduro-en-venezuela/
Infobae. (3 de enero de 2026). Cómo queda la cúpula del régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro. https://www.infobae.com/venezuela/2026/01/03/como-queda-la-cupula-del-regimen-chavista-tras-la-captura-de-nicolas-maduro/
Kant, I. (2012). Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1795).
La Nación. (4 de enero de 2026). Soplotes gigantes, un intento de fuga y decenas de muertos: salen a la luz nuevos detalles. https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/sopletes-gigantes-un-intento-de-fuga-y-decenas-de-muertos-salen-a-la-luz-nuevos-detalles-del-nid04012026/
La Voz. (3 de enero de 2026). El Ejército de Venezuela respaldó a Delcy Rodríguez y exigió la liberación de Nicolás Maduro. https://www.lavoz.com.ar/mundo/el-ejercito-de-venezuela-respaldo-a-delcy-rodriguez-y-exigio-la-liberacion-de-nicolas-maduro/
Le Grand Continent. (4 de enero de 2026). El secuestro de Maduro: análisis operacional y consecuencias estratégicas. https://legrandcontinent.eu/es/2026/01/04/el-secuestro-de-maduro-analisis-operacional-y-consecuencias-estrategicas/
Perfil. (3 de enero de 2026). Edmundo González Urrutia llamó a los venezolanos a prepararse para la “reconstrucción nacional”. https://www.perfil.com/noticias/politica/edmundo-gonzalez-urrutia-llamo-a-los-venezolanos-a-prepararse-para-la-reconstruccion-nacional.phtml
Prieto Femenía, L. (2025). Venezuela: ahora — hoy. El Litoral. https://www.ellitoral.com/opinion/venezuela-ahora-hoy-estados-unidos-nicolas-maduro-donald-trump_0_u4JJ8pxcDu.html
United States Department of State / Declaraciones del Presidente Donald J. Trump. (3 de enero de 2026). Fragmento de las declaraciones durante una conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro.
Internacionales
Ella es Gaby Gómez Córdoba, la mujer que arrastró al motociclista hasta dejarlo despedazado en la calle
Las autoridades capitalinas y familiares de la víctima buscan intensamente a Gaby Gómez Córdoba, de 43 años, señalada como la probable responsable de un trágico y cruel accidente que le arrebató la vida a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los reportes más recientes, la mujer conducía un vehículo Honda City sobre las vialidades de dicha demarcación cuando impactó a un motociclista de 52 años. Lejos de detenerse para auxiliar a la víctima, Gómez Córdoba habría continuado su marcha, arrastrando al conductor por varias calles, dejando el rastro rojo y hasta pedazos de piel por el asfalto, lo que le provocó lesiones fatales de manera inmediata a la víctima.
Tras el incidente, la señalada logró evadir el cerco policial inicial. Investigaciones y rastreos mediante cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo y la ruta de escape. Se sabe que la noche del accidente, la presunta responsable huyó hacia el Estado de México para ocultarse.
Pese a que las autoridades lograron localizar el domicilio de la mujer, fuentes cercanas al caso confirman que ya abandonó su casa, por lo que actualmente se encuentra en calidad de prófuga.
Vecinos y usuarios en redes sociales han difundido su identidad para presionar a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y lograr su captura. Los familiares del motociclista exigen justicia y que el caso no quede impune, enfatizando la poca humanidad de la mujer que, al parecer, es enfermera de profesión.