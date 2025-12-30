Principal
Crucero con más de mil turistas estadounidenses atraca en Acajutla
Un nuevo crucero hizo su atraco en el Puerto de Acajutla, se trata del Viking Sky donde viajan más de mil turistas de procedencia estadounidense, con el objetivo de hacer turismo en tierras salvadoreñas.
Con la llegada de este crucero se refuerza la presencia de turistas extranjeros para las fiestas de fin de año, con destinos atractivos como las playas, volcanes, pueblos y ciudades.
Con estos arribos se fortalece la imagen de El Salvador como destino turístico a nivel mundial, propiciado por el clima de seguridad y apertura a la comunidad internacional. Latinos y latinoamericanos
Además, con el arribo de dicho crucero se generan oportunidades de empleo para los guías turísticos, comerciantes costeros y comercios aledaños, incrementando así las divisas por turismo para las vacaciones de fin de año.
Internacionales
Muere a los 41 años el hombre más obeso del mundo
Juan Pedro Franco, quien era conocido como el hombre más obeso del mundo. Murió este lunes 29 diciembre 2025 en Aguascalientes, de donde era originario. Tenía 41 años de edad.
En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que lo atendía, confirmó la muerte de Franco, quien en 2017 obtuvo el récord Guinness por haber sido en ese momento el humano con más peso del mundo, al pesar casi 600 kilos en la báscula.
Canstañeda además indicó que la causa de la muerte fue por una infección renal. Se encontraba hospitalizado.
Aunque logró bajar de peso considerablemente después de varias dietas y algunas cirugías, padecía de otras enfermedades. Su pérdida de peso también le valió para ser reconocido como la persona la mayormente documentada.
Después de su Récord Guinness, se sometió a una cirugía encabezada por su doctor José A. Castañeda. Luego de varias semanas de rigurosa atención multidisciplinaria y de implementar un tratamiento de choque los médicos lograron que Juan Pedro perdiera 170 kilos.
Principal
Ciclista fallece atropellado por vehículo que invadió carril
En horas de la mañana de este martes, un trágico accidente tuvo lugar sobre el kilómetro 159 de la carretera Panamericana, en el cantón San Antonio Silva de San Miguel Centro, entre un automovilista y un ciclista.
Sobre la carretera transitaba una persona sobre su bicicleta, cuando el conductor de un automóvil invadió el carril para incorporarse a la arteria y embistió al ciclista, lanzándolo por el aire debido a la velocidad en que transitaba al momento de incorporarse.
Como resultado del choque, el ciclista obtuvo severas lesiones y fue trasladado por las autoridades hacia un centro asistencial, lamentablemente y debido a la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida antes de llegar al hospital.
Las autoridades permanecen en la zona para regular el tráfico y realizar las acciones pertinentes. De momento se desconoce si el conductor responsable se quedó en la escena o huyó antes de la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC).
Jetset
Se viene Pedro el Escamoso para el 2026
“Pedro, el escamoso 3”, es una de las producciones que Caracol sumará a su programación para este 2026.
Esta nueva entrega estará protagonizada por Miguel Varoni, Carlos Torres y Ana María Trujillo, y contará con nuevos actores como Giovanna Reynaud, Juan Pablo Llano, Jimena Durán, Nicolás Ardila, Majo Nieto y Sebastián Moya, además del regreso a la televisión nacional de Natalia Betancurt.
En esta ocasión, el “Mompirri” deberá enfrentarse a la aparición de su hija Lola, producto de un romance de varios años atrás que tuvo en México.
Su producción llega tras el éxito de ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, que se estrenó el año pasado gracias a una alianza entre Caracol y Disney+.