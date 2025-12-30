Continúa remoción de escombros en mercado de Santa Ana

En horas de la mañana de este martes, un trágico accidente tuvo lugar sobre el kilómetro 159 de la carretera Panamericana, en el cantón San Antonio Silva de San Miguel Centro, entre un automovilista y un ciclista.

Sobre la carretera transitaba una persona sobre su bicicleta, cuando el conductor de un automóvil invadió el carril para incorporarse a la arteria y embistió al ciclista, lanzándolo por el aire debido a la velocidad en que transitaba al momento de incorporarse.

Como resultado del choque, el ciclista obtuvo severas lesiones y fue trasladado por las autoridades hacia un centro asistencial, lamentablemente y debido a la gravedad de las lesiones, el hombre perdió la vida antes de llegar al hospital.

Las autoridades permanecen en la zona para regular el tráfico y realizar las acciones pertinentes. De momento se desconoce si el conductor responsable se quedó en la escena o huyó antes de la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC).

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...