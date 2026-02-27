Internacionales
Congreso de Honduras avala pruebas antidrogas para diputados
Los congresistas hondureños podrán demostrar que no están drogados o ebrios durante sus debates tras aprobarse el jueves una moción que los exhorta a someterse a pruebas toxicológicas de forma voluntaria, informó el Legislativo.
La medida se suma a una serie de normas de disciplina que incluyen rezar antes de cada sesión, apegarse a un código de vestimenta formal y efectuar el pago a los legisladores por días trabajados.
Esas medidas han sido impulsadas por el oficialismo que controla el Congreso desde enero pasado, pero el diputado liberal Mario Segura sorprendió al proponer los test antidrogas y por consumo de alcohol.
«Hay diputados que vienen aquí muy alegres» y otros que «hablan con animales y (…) deberán explicar que pueden hablar con animales por un don y no por andar drogados», afirmó Segura, al aludir a un video viral que muestra a un congresista supuestamente conversando con unas cabras.
El llamado es a «que no tengamos limitaciones en hacernos pruebas antidrogas que evidencien que en nuestros debates actuamos en estado de conciencia, responsabilidad y prudencia», añadió.
Mientras sugería la moción, el legislador mostró los resultados negativos de pruebas toxicológicas a los cuales se sometió él y diputados del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Paulino Ramírez (suplente), Marco Tulio Rodríguez y Ricardo Elencoff e instó a los presentes a someterse de manera voluntaria a estos exámenes de laboratorio.
La norma establece que las pruebas son voluntarias y los resultados se guardarán en secreto, bajo reserva de confidencialidad, pero podrán ser usados como evidencia en casos que den lugar a sanciones.
Internacionales
Bill Clinton enfrenta interrogatorio sobre sus lazos con Epstein
El expresidente estadounidense Bill Clinton se enfrenta este viernes ante una comisión del Congreso a un duro interrogatorio sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual.
Clinton figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008.
La mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un delito.
La comparecencia de Bill Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, ocurre al día siguiente de la de su esposa Hillary, ex secretaria de Estado.
«Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (…) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente», lanzó la veterana dirigente en un texto publicado el jueves poco antes de presentarse ante el comité.
Las audiencias se celebran a puertas cerradas, pese a que los Clinton habían solicitado que fuesen públicas y televisadas.
El interrogatorio a Bill Clinton se presenta más complejo que el de Hillary. El expresidente ha reconocido su relación con Epstein, pero niega haber cometido cualquier falta y no hay acusaciones en su contra.
Ambos prestan declaración en Chappaqua, cerca de Nueva York, su lugar de residencia.
«No tengo esa información»
El expresidente ha explicado que voló en el avión de Epstein varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada en el Caribe.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga a quienes estuvieron vinculados con Epstein, especialmente luego de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de nuevos documentos.
En su declaración inicial ante el comité, Hillary Clinton señaló que su citación se basó en la «suposición de que tengo información sobre las investigaciones de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell».
«Permítanme ser lo más clara posible. No tengo esa información», sostuvo.
Además insistió en que ni había viajado en el avión de Epstein ni tampoco había visitado su isla.
Epstein fue un financista de Nueva York que se relacionaba con los ricos, famosos y poderosos del mundo. Fue condenado en 2008 por solicitar sexo a menores de edad, incluso a adolescentes de apenas 14 años.
Fue hallado muerto en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 cuando enfrentaba un segundo juicio por supuesto tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio.
Los Clinton inicialmente rechazaron las citaciones a testificar, pero aceptaron después de que los legisladores republicanos amenazaran con declararlos en desacato al Congreso.
Los demócratas aducen que la investigación ha sido utilizada para atacar a los adversarios políticos de Trump, en vez de realizar una auténtica pesquisa.
Internacionales
Estados Unidos autoriza salida de personal diplomático no esencial de Israel por riesgos de seguridad
La Embajada de Estados Unidos en Israel informó hoy viernes que el Departamento de Estado del país norteamericano ha autorizado la salida del personal gubernamental estadounidense no esencial y de los familiares del personal asignado a la Misión en Israel, debido a riesgos de seguridad.
La embajada indicó en un comunicado que las personas deberían considerar salir de Israel mientras los vuelos comerciales aún operan.
Agregó que, adicionalmente, podría restringir o prohibir al personal gubernamental estadounidense y sus familiares viajar a ciertas zonas de Israel, así como a la Ciudad Vieja de Jerusalén y a Cisjordania, áreas ocupadas por Israel y bajo estricto control de seguridad israelí, «en respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso».
Según medios estadounidenses, el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un correo electrónico al personal de la embajada la mañana de este viernes instando a quienes deseen salir a hacerlo «hoy mismo».
«Prioricen conseguir un asiento hacia cualquier destino desde el cual puedan continuar su viaje a Washington, aunque la prioridad principal es salir del país de manera expedita», afirmó según se le cita.
Los últimos acontecimientos se producen en un contexto de crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán y de un despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.
Informes anteriores indicaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando un ataque inicial para presionar a Teherán en las negociaciones nucleares, tras la tercera ronda de conversaciones indirectas celebrada el jueves en la ciudad suiza de Ginebra.
Internacionales
Reino Unido traslada a parte de su personal diplomático en Israel fuera de Tel Aviv
El ministerio de Relaciones Exteriores británico informó el viernes el traslado de parte de su personal diplomático de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a «otro lugar dentro de Israel», añadiendo que la delegación «continúa funcionando con normalidad».
«Como medida de precaución, hemos trasladado temporalmente a parte de nuestro personal y a sus familias de Tel Aviv a otro lugar en Israel. Nuestra embajada continúa funcionando con normalidad», anunció el Foreign Office en su sitio web.
«La situación podría agravarse rápidamente y presenta riesgos importantes», añadió.
Este anuncio llegó poco después de que el ministerio británico anunciara también la retirada de su personal diplomático en Irán por la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos.
Ambas decisiones se producen un día después de que la tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear concluyera sin acuerdo.
El ministerio británico desaconseja en su comunicado «todos los viajes no esenciales» a Israel y a los territorios palestinos.
El Foreign Office sigue desaconsejando «todo viaje a determinadas zonas» específicas.