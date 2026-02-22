Internacionales
Confirman la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”
Fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, este domingo 22 de febrero 2026.
Luego de los reportes de incendios en diversos estados del país desde las primeras horas de esta mañana, autoridades confirmaron el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco.
«El Mencho», el hombre detrás del cartel más poderoso de México
Oseguera Cervantes, originario de Aguililla, Michoacán, de 58 años, era considerado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los fugitivos más buscados del país. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena, bajo su Programa de Recompensas por Narcóticos.
Fundó el CJNG en 2009, organización que Washington calificaba como la de mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo hacia territorio estadounidense.
Imputado en Washington desde 2017
El gobierno estadounidense lo había imputado en múltiples ocasiones ante el Tribunal de Distrito de Columbia. La última acusación, presentada en abril de 2022, lo señalaba por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a Estados Unidos y por uso de armas en el marco del narcotráfico, además de cargos bajo la Ley de Capos del Narcotráfico por operar una empresa criminal continua.
Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
Medios mexicanos reportan que el ejército del país abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.
El ejército mexicano confirmó la muerte de ‘El Mecho’. En un comunicado aseveró que el «Mencho» resultó herido en un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), y murió «durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México».
Oseguera, un exoficial de policía, era el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que tomó su nombre del estado occidental del mismo nombre, donde se encuentra la segunda ciudad de México, Guadalajara.
La noticia se conoció tras una operación de fuerzas federales que desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro.
Debido a esto, civiles armados bloquearon este domingo diversas vías del estado de Jalisco, informaron autoridades locales, tras el operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa.
Jalisco, sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha visto sacudido en los últimos años por diversos episodios de violencia. El estado albergará cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que comienza en junio.
«Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona», dijo en X el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
«A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades», añadió.
Hasta el momento, las autoridades federales no han dado detalles ni si hubo detenciones o fallecidos durante el operativo.
La cumbre global de Nueva Delhi aboga por una «IA segura, fiable y sólida»
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.