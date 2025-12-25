Conductor pierde el control y se estrella contra un poste en Soyapango

Esta mañana, un accidente de tránsito se registró en cercanías al centro comercial de Unicentro, en el distrito de Soyapango.

El hecho se originó, luego que el conductor, por razones desconocidas, perdió el control y terminó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico.

A pesar del aparatoso choque, no se reportaron personas lesionadas, solamente, daños considerables en la parte delantera del vehículo.Automóviles y vehículos

Durante una conferencia de prensa, el director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que en lo que va del periodo fin de año, se han incrementado los accidentes de tránsito a nivel nacional.

“Hemos visto como en apenas 10 días hemos tenido un incremento bien crítico en los accidentes de tránsito” expresó Amaya.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...