Del 20 al 23 de diciembre el país ha recibido 70,000 visitantes internacionales

Las autoridades de Turismo informaron que El Salvador recibió 70,000 visitantes internacionales, entre el 20 y el 23 de diciembre, lo que significa un incremento del 16 % respecto al mismo período del 2024, cuando se recibió a 60,000.Historia

Según la inf0ormación de las autoridades, los visitantes provienen de Estados Unidos (35 %); Guatemala (32 %); Honduras 18 %; y de otras partes del mundo (15 %).

Los parques nacionales, playas públicas y la Villa Navideña han recibido a 3.2 millones de visitantes, entre el 5 y 22 de diciembre. Además, se registran 197 mil visitantes en sitios turísticos públicos, entre el 20 y el 23 de diciembre 2025; es decir, un 10 % más que en el mismo período del 2024.

Solo en la Villa Navideña, en el Centro Histórico de San Salvador, han recibido 3 millones de visitas entre el 5 y el 22 de diciembre de 2025; mientras que, los sitios culturales han recibido 84,000 visitas; sitios turísticos públicos 69,000 y las playas públicas 40,000.

