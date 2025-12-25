Principal
Del 20 al 23 de diciembre el país ha recibido 70,000 visitantes internacionales
Las autoridades de Turismo informaron que El Salvador recibió 70,000 visitantes internacionales, entre el 20 y el 23 de diciembre, lo que significa un incremento del 16 % respecto al mismo período del 2024, cuando se recibió a 60,000.Historia
Según la inf0ormación de las autoridades, los visitantes provienen de Estados Unidos (35 %); Guatemala (32 %); Honduras 18 %; y de otras partes del mundo (15 %).
Los parques nacionales, playas públicas y la Villa Navideña han recibido a 3.2 millones de visitantes, entre el 5 y 22 de diciembre. Además, se registran 197 mil visitantes en sitios turísticos públicos, entre el 20 y el 23 de diciembre 2025; es decir, un 10 % más que en el mismo período del 2024.
Solo en la Villa Navideña, en el Centro Histórico de San Salvador, han recibido 3 millones de visitas entre el 5 y el 22 de diciembre de 2025; mientras que, los sitios culturales han recibido 84,000 visitas; sitios turísticos públicos 69,000 y las playas públicas 40,000.
Arrestan a sujeto por agredir a una persona por dinero
La Policía Nacional informó en sus redes sociales de la detención de un sujeto que agredió a una persona por dinero en el occidente del país.
El sospechoso fue identificado como Richard Alexander Santeliz Molina, de 35 años de edad,
«Posteriormente el sujeto fue captado en un video que registró el momento donde también dañó el vehículo de la víctima quien fue trasladada a un centro asistencial», detalló la PNC en en su reporte.Automóviles y vehículos
El hecho ocurrió en la 6ª Avenida Sur, residencial Altos Verdes, colonia de El Trébol, en Santa Ana Centro
Mujer embarazada sufre crisis nerviosa tras accidentarse en Cojutepeque
Un percance de tránsito ocurrido en el kilómetro 35 de la Carretera Panamericana, en la entrada a Cojutepeque, Cuscatlán; movilizó a los cuerpos de socorro la mañana de este día.
En el hecho, una mujer embarazada presentó una crisis nerviosa producto del impacto y la tensión del momento. Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Cojutepeque, le brindaron atención prehospitalaria en el lugar.
Tras ser evaluada y encontrarse estable, la mujer optó por trasladarse por sus propios medios a un centro médico para una revisión más detallada.
Conductores irrespetan señal de precaución del semáforo y chocan en avenida Bernal
Las cámaras de videovigilancia municipal del sistema Sivar Seguro captaron el choque entre dos vehículos, en la intersección de la avenida Bernal y calle Constitución, en San Salvador.
Las imágenes muestran el momento cuando ambos conductores avanzan a pesar de la señalización amarilla del semáforo.
Este incidente dejó solamente daños materiales y tráfico vehicular en la zona, debido a que ambos vehículos quedaron en medio de la vía.
Las autoridades recuerdan a la población conducir con responsabilidad y respetar las señalizaciones viales, para evitar futuros accidentes.