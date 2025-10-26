Principal
Coffee Cocktail Challenge 2025 impulsa el talento nacional
El talento, la creatividad y la pasión por el café se unieron en la Segunda Edición del Coffee Cocktail Challenge 2025, un evento que tuvo como sede el reconocido Hotel EntrePinos, en Chalatenango, donde baristas y bartenders de todo el país demostraron su ingenio al fusionar la coctelería con el inconfundible sabor del café salvadoreño.
Durante la final, ocho duplas conformadas por 16 competidores pusieron a prueba su técnica y originalidad al crear cócteles elaborados con café cultivado en Chalatenango, demostrando la versatilidad del grano salvadoreño y el potencial de sus jóvenes talentos.
Tras una reñida competencia, el primer lugar fue obtenido por Carlos Zuniga y Maricela Cardona; el segundo lugar, por Marcela Zavala y Douglas Carranza; y el tercer lugar, por Sebastián Levano y Fernando Roger. Los ganadores recibieron preseas e incentivos económicos como reconocimiento a su desempeño y creatividad.
El juez técnico Ricardo Reyes, integrante del jurado calificador, destacó la importancia de esta plataforma que impulsa el talento nacional, promueve el consumo del café salvadoreño y fortalece el turismo local.
“Este tipo de eventos reúne los principales componentes de nuestra identidad: el café, la juventud y la innovación”, señaló Reyes.
Por su parte, Mercedes Silva, directora de Desarrollo Turístico Territorial de COSART, subrayó que el Coffee Cocktail Challenge contribuye al crecimiento del turismo nacional al promover el producto insignia del país y generar espacios de desarrollo para nuevas generaciones de profesionales.
“El evento representa un ejemplo claro de cómo el turismo y la caficultura pueden unirse para fortalecer nuestra economía y proyectar al país”, afirmó Silva.
Las autoridades coincidieron en que la segunda edición del Coffee Cocktail Challenge 2025 refleja la madurez y el crecimiento del certamen, consolidándose como una vitrina para emprendedores salvadoreños y una oportunidad para posicionar a El Salvador como un destino que celebra la calidad, la hospitalidad y la innovación en torno al café.
Internacionales -deportes
El monumental cabreo de Vinicius al ser sustituido en El Clásico
Se reabre el ‘caso Vinicius’ en pleno Clásico. El delantero brasileño fue sustituido en el minuto 72 en el partido ante el FC Barcelona y se marchó del terreno de juego haciendo ostensibles aspavientos y gestos dirigidos a Xabi Alonso.
El enfado del brasileño fue monumental. Tanto, que en el momento de abandonar el terreno de juego ni siquiera miró a su entrenador y se fue directo a los vestuarios. No permaneció en el banquillo.
Cuando se levantó el número ‘7’ en la tablilla, la primera reacción de Vinicius fue de indignación. Se lamentó, cruzó los brazos y enseguida empezó a mascullar mientras se resistía a marcharse.
Ya de camino a la banda para dejar su lugar a Rodrygo en el terreno de juego, Vinicius siguió negando con la cabeza, con el ceño fruncido y maldiciendo. El enfado televisado volvió a abrir la herida de principio de temporada.
Vinicius no cruzó la mirada con Xabi Alonso, y el entrenador tampoco quiso acercarse a él para tratar de tranquilizarle. Vinicius cogió directamente el camino de los vestuarios, aunque unos instantes más tarde, quizás asesorado, regresó a ocupar su lugar en el banquillo para seguir el resto del encuentro junto a sus compañeros.
Allí fue consolado por Lunin. El guardameta le dedicó un gesto cariñoso cuando el brasileño recuperó su sitio en el banquillo.
Internacionales -deportes
Liga El Real Madrid se venga de los clásicos pasados y afianza su liderato ante el Barcelona
El Real Madrid se alzó con la victoria contra el F.C. Barcelona, al imponerse por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Hasta 3 tantos le anuló a los blancos el colegiado, César Soto, a lo largo del partido: dos a Mbappé y otro a Bellingham.
El Real Madrid se alzó con la victoria este domingo contra el F.C. Barcelona, al imponerse por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro que estuvo marcado por el ritmo trepidante de juego, las fuertes emociones de algunos jugadores y, sobre todo, por los goles anulados.
El Santiago Bernabéu vivió una primera parte de vértigo en el Clásico. Real Madrid y Barcelona se marcharon al descanso con ventaja de los blancos (2-1), tras un intercambio constante de golpes, polémicas y emociones que mantuvieron en vilo a los más de 80.000 aficionados presentes en el estadio.
El conjunto blanco golpeó primero, fiel a su estilo vertiginoso. Pero el VAR y la tensión arbitral volvieron a marcar los primeros compases, con un penalti reclamado por Vinicius Jr. y varias jugadas al límite en ambas áreas. Después de un gol anulado a Kylian Mbappé por fuera de juego milimétrico en el minuto 12, el francés encontró premio en diez minutos más tarde tras un pase magistral de Jude Bellingham. Su definición, precisa y fría ante Wojciech Szczęsny, puso en pie al Bernabéu.
El Barcelona reaccionó con personalidad. Los de Marcus Sorg -que ocupó el lugar del sancionado Hansi Flick en el banquillo- aprovecharon un error de Arda Güler en la salida del balón. Pedri interceptó y asistió a Marcus Rashford, que sirvió en bandeja el empate a Fermín López (min. 38). El tanto enfrió el entusiasmo local y devolvió la igualdad (1-1) a un encuentro que ya se había convertido en un pulso eléctrico, más físico que táctico.
Cuando el descanso parecía inminente, el Madrid volvió a golpear. Un centro medido de Vinicius, un fallo en el marcaje de Balde y el instinto de Bellingham bastaron para que el inglés empujara el balón a la red y firmara el 2-1 antes del descanso (min. 44). Sin embargo, la jugada dejó dudas por un posible contacto previo en el área, que los azulgranas reclamaron sin éxito.
Ya casi en el tiempo añadido, Mbappé vio cómo le anulaban un segundo tanto después de remachar a la red un disparo de Bellingham, por encontrarse en claro fuera de juego. El Bernabéu despidió la primera mitad con cánticos y la sensación de estar viviendo uno de los Clásicos más intensos de los últimos años. Todo queda abierto para una segunda parte que promete emociones fuertes.
La segunda mitad arrancó con el Madrid buscando ampliar su ventaja y un Barça decidido a reaccionar. El momento clave llegó cuando el árbitro señaló un penalti por mano de Eric García tras revisarlo en el VAR. Mbappé tuvo la oportunidad de poner tierra de por medio, pero el guardameta polaco Szczęsny detuvo el lanzamiento con una intervención espectacular que mantuvo con vida al conjunto azulgrana.
El encuentro se volvió aún más intenso a medida que avanzaban los minutos. Bellingham llegó a marcar un tanto que hizo vibrar al Bernabéu, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego previo de Brahim, en una acción que encendió los ánimos del público y de los jugadores blancos. Vinicius, sustituido en el tramo final, abandonó el campo visiblemente molesto y protagonizó una airada reacción que no pasó desapercibida.
En los últimos compases, el Barça intentó forzar el empate con centros al área y la entrada de Araujo como delantero improvisado, mientras el Madrid buscaba la contra definitiva. Mbappé, muy activo durante todo el encuentro, tuvo otras dos ocasiones claras, pero no logró superar al portero rival. El Bernabéu despidió en pie al francés, que se marchó ovacionado tras un partido en el que marcó, falló un penalti y vio cómo dos goles suyos eran anulados.
Fue un Clásico de alta tensión, con polémicas, enfados y un final vibrante que selló una nueva victoria blanca ante un Barça combativo pero sin premio que sigue marcando diferencia en los ya 262 partidos disputados entre ambos clubes.
Principal
Santa Cruz Michapa celebra el Festival de la Niñez y el Juego con música, juegos y actividades familiares
Este domingo 26 de octubre, el Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, llevó a cabo el Festival de la Niñez y el Juego número 12 en la Cancha Municipal de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán. La actividad reunió a decenas de familias de la zona, en una jornada dedicada a la recreación, el aprendizaje y la promoción de los derechos de la niñez.
El festival, que forma parte de una iniciativa nacional, busca promover el derecho al juego como herramienta esencial para el desarrollo integral de los niños salvadoreños. Durante el evento, los niños participaron en actividades lúdicas, estaciones interactivas, juegos tradicionales y actividades artísticas.
La música y los juegos se combinaron para crear un ambiente de alegría y convivencia familiar, reforzando la importancia del juego como espacio de aprendizaje, desarrollo social y fortalecimiento de los lazos familiares. Esta iniciativa del Despacho de la Primera Dama ha recorrido distintas comunidades del país, garantizando que la niñez de zonas rurales y urbanas tenga acceso a experiencias educativas y recreativas de calidad.