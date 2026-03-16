Coexport y Aduanas buscan fortalecer el programa Operador Confiable en El Salvador

La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Dirección General de Aduanas suscribieron un acuerdo de cooperación para fortalecer el Programa Operador Confiable de El Salvador (OEA-SV), una iniciativa orientada a mejorar la seguridad y eficiencia de las operaciones de comercio exterior en el país.

El convenio establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para promover acciones conjuntas que impulsen la implementación y expansión de este programa, el cual busca certificar a empresas que cumplen con estándares internacionales de seguridad en la cadena logística.

Como parte de esta alianza, Coexport y Aduanas desarrollarán actividades de capacitación, difusión e intercambio de información dirigidas a empresas del sector exportador interesadas en adoptar buenas prácticas y estándares internacionales en sus procesos logísticos.

Según explicaron las instituciones, estas acciones tienen como propósito fortalecer la cultura de cumplimiento en el comercio exterior, así como optimizar los procesos aduaneros para facilitar el flujo de mercancías en operaciones de importación y exportación.

Durante la firma del acuerdo, representantes de ambas entidades destacaron la importancia de continuar impulsando iniciativas que refuercen la competitividad del país en los mercados internacionales y promuevan un entorno de comercio más ágil y seguro.

«Para nosotros es un gran gusto establecer este convenio con la Dirección de Aduanas, porque vemos que el esfuerzo para la facilitación del comercio está teniendo un efecto positivo en el sector empresarial», expresó la presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, durante el acto de suscripción del convenio.

La gremial exportadora señaló que la colaboración con la Dirección General de Aduanas permitirá acercar a más empresas salvadoreñas al programa OEA-SV, facilitando su acceso a herramientas y conocimientos que les ayuden a fortalecer sus procesos logísticos y de seguridad.

Por su parte, el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, subrayó la relevancia de la coordinación entre el sector público y privado para consolidar un sistema aduanero moderno y eficiente.

«Como Gobierno tenemos el compromiso de trabajar con el sector privado. Muestra de ello es la suscripción de este convenio que nos permite acreditar a empresas privadas de diversos sectores», manifestó el funcionario.



El Programa Operador Confiable es un mecanismo reconocido internacionalmente que certifica a empresas que cumplen con estándares elevados de seguridad y cumplimiento en sus operaciones de comercio exterior. Esta certificación permite a las compañías beneficiarse de procesos aduaneros más ágiles y de mayores facilidades en sus operaciones logísticas.

Las autoridades indicaron que el fortalecimiento del programa también contribuirá a mejorar la eficiencia del comercio exterior salvadoreño y a consolidar la confianza entre las autoridades aduaneras y el sector empresarial.

Como parte de esta estrategia conjunta, ambas instituciones buscan avanzar hacia la meta de contar con 100 empresas certificadas como Operador Confiable en El Salvador, ampliando así la adopción de estándares internacionales de seguridad en la cadena logística del país. Actualmente, 30 firmas se han integrado al programa.

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