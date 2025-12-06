Coaster se estrella contra una rastra y deja varios pasajeros lesionados

Las autoridades informaron este sábado sobre la captura de Ruth Nohemí Cortez Torres, de 37 años, conocida como “la Chuquera”, señalada de pertenecer a la clica Armenia Locos Salvatruchos de la estructura criminal MS13.

Según la Policía, durante años habría aprovechado su relación con un presunto palabrero de la organización para participar en el cobro de extorsiones, delito por el que ya registra antecedentes.

La captura se realizó en Izalco, en la zona de Sonsonate Este, como parte de las operaciones de seguridad ejecutadas en el occidente del país.

Las autoridades indicaron que Cortez Torres será remitida a los tribunales correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas.

